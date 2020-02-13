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Мужчины с портфелем в руке. Архивное фото

В таможенном ведомстве произошли структурные изменения

© Sputnik / Алексей Даничев
В Узбекистане
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/Uzbekistan/20200213/13464537/V-tamozhennom-vedomstve-proizoshli-strukturnye-izmeneniya.html

Председатель ГТК распорядился произвести основательную кадровую перестановку в ведомстве. Сменилось руководство сразу нескольких отделов таможенного ведомства.

ТАШКЕНТ, 13 фев - Sputnik. Приказом Председателя ГТК назначены исполняющие обязанности начальников и их заместителей отделов Таможенного управления по столице, сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета.

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Подполковник таможенной службы Муратов Бахтиёр Шавкатович назначен исполняющим обязанности первого заместителя начальника Таможенного управления.

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© Пресс-служба президента Узбекистана.
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Подполковник таможенной службы Салимжанов Нодирбек Рахимжонович назначен на должность исполняющего обязанности заместителя начальника Таможенного управления.

Майор таможенной службы Усманов Нодирбек Нохиджонович стал исполняющим обязанности заместителя начальника Таможенного управления.

Майор таможенной службы Худоёров Шерзод Шакиржонович занял пост исполняющего обязанности начальника Отдела по организации таможенного контроля Таможенного управления.

Майор таможенной службы Якубов Атахон Назирбаевич назначен исполняющим обязанности начальника Отдела таможенных платежей Таможенного управления.

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Подполковник таможенной службы Рахметов Сайдимуротхон Махамедович назначен на должность исполняющего обязанности начальника Отдела кадров Таможенного управления.

О том, какие должностные позиции заняли прежние руководители не уточняется. 

Теги:
Узбекистан, назначение, Государственный таможенный комитет



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