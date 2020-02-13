В таможенном ведомстве произошли структурные изменения

ТАШКЕНТ, 13 фев - Sputnik. Приказом Председателя ГТК назначены исполняющие обязанности начальников и их заместителей отделов Таможенного управления по столице, сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета.

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Подполковник таможенной службы Муратов Бахтиёр Шавкатович назначен исполняющим обязанности первого заместителя начальника Таможенного управления.

Подполковник таможенной службы Салимжанов Нодирбек Рахимжонович назначен на должность исполняющего обязанности заместителя начальника Таможенного управления.

Майор таможенной службы Усманов Нодирбек Нохиджонович стал исполняющим обязанности заместителя начальника Таможенного управления.

Майор таможенной службы Худоёров Шерзод Шакиржонович занял пост исполняющего обязанности начальника Отдела по организации таможенного контроля Таможенного управления.

Майор таможенной службы Якубов Атахон Назирбаевич назначен исполняющим обязанности начальника Отдела таможенных платежей Таможенного управления.

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Подполковник таможенной службы Рахметов Сайдимуротхон Махамедович назначен на должность исполняющего обязанности начальника Отдела кадров Таможенного управления.

О том, какие должностные позиции заняли прежние руководители не уточняется.