В Намангане пробурили новую скважину для добычи нефти

Два дня назад на глубине 4 700 метров уже начали добывать нефть. Согласно прогнозам, ежедневная добыча черного золота из этой скважины будет составлять 17 тонн.

ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. В селе Тергачи Касансайского района Наманганской области начала действовать новая нефтяная скважина. Об этом сообщили в АК "Узбекнефтегаз".

На скважине "Тергачи" №25 были проведены буровые работы. А два дня назад на глубине 4 700 метров уже начали добывать нефть. Согласно прогнозам, ежедневная добыча нефти из этой скважины будет составлять 17 тонн.

Напомним, в январе этого года "Узнефтегазинспекция" провела проверку предприятий отрасли, в ходе которой выявила ряд нарушений, допущенных региональными нефтебазами. Общий объем ущерба составил 24 млрд сумов.

А год назад Шавкат Мирзиёев высказался о состоянии нефтегазовой и химической отраслей. Он также отметил необходимость разработки предложения по совершенствованию системы "Узбекнефтегаза", пересмотра тарифов, ориентируясь на рыночные принципы.

Вместе с тем глава государства поручил поэтапно передать нефтебазы и региональные службы газоснабжения, в частности, Ферганский нефтеперерабатывающий завод, в доверительное управление инвесторов на основе государственно-частного партнерства.