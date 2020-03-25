14:25 25 Марта 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB130.22
  • EUR10572.34
  • USD9520.34
Поиск
Станок-качалка

В Намангане пробурили новую скважину для добычи нефти

© Sputnik / Александр Мельников
В Узбекистане
Получить короткую ссылку
135 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/Uzbekistan/20200325/13758342/V-Namangane-proburili-novuyu-skvazhinu-dlya-dobychi-nefti.html

Два дня назад на глубине 4 700 метров уже начали добывать нефть. Согласно прогнозам, ежедневная добыча черного золота из этой скважины будет составлять 17 тонн.

ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. В селе Тергачи Касансайского района Наманганской области начала действовать новая нефтяная скважина. Об этом сообщили в АК "Узбекнефтегаз".

На скважине "Тергачи" №25 были проведены буровые работы. А два дня назад на глубине 4 700 метров уже начали добывать нефть. Согласно прогнозам, ежедневная добыча нефти из этой скважины будет составлять 17 тонн.

Напомним, в январе этого года "Узнефтегазинспекция" провела проверку предприятий отрасли, в ходе которой выявила ряд нарушений, допущенных региональными нефтебазами. Общий объем ущерба составил 24 млрд сумов.

Станок-качалка
© Sputnik / Александр Мельников
Россия поможет Узбекистану оценить запасы нефти и газа

А год назад Шавкат Мирзиёев высказался о состоянии нефтегазовой и химической отраслей. Он также отметил необходимость разработки предложения по совершенствованию системы "Узбекнефтегаза", пересмотра тарифов, ориентируясь на рыночные принципы.

Вместе с тем глава государства поручил поэтапно передать нефтебазы и региональные службы газоснабжения, в частности, Ферганский нефтеперерабатывающий завод, в доверительное управление инвесторов на основе государственно-частного партнерства.

Теги:
нефтяная скважина, Наманган, Узбекнефтегаз, Нефть



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Маска для лица, рекомендованная в качестве защиты от радиоактивных осадков в Гамбурге, Германия, 1957 год
Детский шлем и домашний противогаз: маска в истории человечества - фотолента
В Таджикистане выпустили вторую серию мультика для детей о коронавирусе
Стратегия развития транспортной системы Ташкента
Транспортная революция в Ташкенте - что изменится

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться