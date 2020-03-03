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Карши нефть база

На крупных нефтяных предприятиях зафиксированы крупные хищения

Минэнерго
Экономика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200303/13589077/Na-predpriyatiyakh-Karakalpakstana-i-Kashkadari-obnaruzheny-neft-.html

В филиалах предприятия ООО "Тахиатош нефть база" в Каракалпакстане зафиксировано недостача нефтепродуктов и порча качества 1267 тонн нефти, что составляет порядка 9,7 млрд сумов.

ТАШКЕНТ, 3 мар - Sputnik. "Узнефтегазинспекция" в нынешнем январе провела проверку предприятий отрасли, в ходе которой выявила ряд нарушений, допущенных региональными нефтебазами, сообщает Минэнерго. Общая сумма ущерба составила 24 млрд сумов.

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© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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В частности, в филиалах предприятия ООО "Тахиатош нефть база" в Каракалпакстане зафиксировано недостача нефтепродуктов и порча качества 1267 тонн нефти, что составляет порядка 9,7 млрд сумов.

На ООО "Карши нефть база" были обнаружены такие нарушения, как несоответствие качества нефтепродуктов и смазочных масел, недостача, списание без оснований в общем объеме 4333 тонн на сумму 11,5 млрд сумов.

По результатам проверок на ООО "Пахта нефть базаси" были обнаружены нарушения, связанные с торговлей и обслуживанием населения, а также факты недостачи и порчи качества 143 тонн нефтепродуктов на сумму 2,7 млрд сумов.

По всем фактам в настоящее время со стороны правоохранительных органов возбуждены уголовные дела, проводятся следственные процедуры.

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Кстати, это уже не первое нарушение на ООО "Карши нефть база" - в ноябре прошлого года здесь также были обнаружены факты недостачи, несоответствия качества нефтепродуктов, списания без оснований, а также отпуска нефтепродуктов по льготным ценам без соответствующего разрешения на общую сумму 11 млрд 535,7 млн сумов.

Тогда документы по результатам изучения и анализа также были предоставлены в правоохранительные органы.

Теги:
нефтегазовая отрасль, газ, Нефть, хищение госсобственности, хищение



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