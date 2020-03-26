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Состоялась встреча сенаторов и председателя Палаты адвокатов

У адвокатского сообщества нет причин для беспокойства - Сенат

ОТ МИНЮСТА
В Узбекистане
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/Uzbekistan/20200326/13774609/U-advokatskogo-soobschestva-net-prichin-dlya-bespokoystva---Senat.html

Согласно законодательству, проекты нормативно-правовых актов, связанные с адвокатской деятельностью и судопроизводством, должны прорабатываться в сотрудничестве с Палатой адвокатов.

ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. В Министерстве юстиции обсудили редакционные поправки в статью 6 закона Республики Узбекистан "О гарантиях адвокатской деятельности и социальной защите адвокатов", которые в эти дни стали причиной резонанса в СМИ и социальных сетях.

В ходе встречи участники высказали мнения и рассуждения по возникшему недопониманию.

Сенаторы подчеркнули, что изменения не предусматривают введение каких-либо новых ограничений в адвокатскую деятельность, а скорее направлены на гармонизацию действующего законодательства в соответствии с развитием современных технологий. В связи с этим у адвокатского сообщества и граждан нет причин для беспокойства.

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Отмечалось, что в действующем законодательстве установлена обязательность получения санкций прокурора для осуществления данных действий, аналогичная норма определена и в отношении судей Узбекистана. В то же время подчеркивалось, что поэтапно санкции из органов прокуратуры передаются в суды.

Согласно законодательству, проекты нормативно-правовых актов, связанные с адвокатской деятельностью и судопроизводством, должны прорабатываться в сотрудничестве с Палатой адвокатов. В условиях нынешней политики открытости республики непривлечение Палаты в работу именно по данному законопроекту становится причиной резонного недовольства адвокатского сообщества.

Статуя богини правосудия
pixabay
На одного узбекского адвоката приходится более 8 тысяч граждан

По итогам встречи достигнута договоренность продолжить сотрудничество в вопросе развития института адвокатуры и продвижения статуса адвоката в обществе.

Напомним, вчера в Сенате Олий Мажлиса рассмотрели закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием законодательства, направленного на охрану личных прав и свобод граждан".

Отмечается, контроль переговоров адвоката, передачи сообщений и данных, осуществляемых с телефонов и других телекоммуникационных устройств, санкционируется прокурором.

Теги:
Министерство юстиции Узбекистана, юстиция, Узбекистан, Карантин, коронавирус



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