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Шеврон сотрудника Министерства внутренних дел Узбекистана

В МВД сменились руководители ряда региональных подразделений

uznews.uz
В Узбекистане
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/Uzbekistan/20200414/13919674/V-MVD-smenilis-rukovoditeli-ryada-regionalnykh-podrazdeleniy.html

Министр внутренних дел произвел ряд структурных изменений в ведомстве. Шесть новых руководителей приступили к работе на новых должностях.

ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. В пресс-службе министерства внутренних дел сообщили о ряде назначений на руководящие должности.

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Глава ведомства назначил на должность начальника УКД ОВД Зааминского района Джизакской области подполковника Фархода Туйчиева. Прежде он занимал должность начальника УВД Зааминского района Джизакской области.

Руководителем УБДД УВД Самаркандской области стал полковник Фарход Шайзоков. До этого он работал начальником УБДД УВД Сырдарьинской области.

На должность главы УКД ОВД Ургутского района Самаркандской области был назначен подполковник Отабек Жалилов. Сообщается, что ранее он руководил деятельностью УУР УВД Самаркандской области.

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Возглавил УВД Пастдаргомского района полковник Равшан Давиров. До этого назначения Давиров работал в должности заместителя начальника 38-й колонии поселения по оперативно-розыскной, правоохранительной и воспитательной работе.

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Руководить работой УВД Янгиюля Ташкентской области теперь будет майор Хайриддин Азизов. Ранее он работал первым заместителем начальника УВД Ташкентского района Ташкентской области.

Начальником Организационного управления ГУВД Ташкента стал подполковник Равшан Султанходжаев. До своего назначения он работал заместителем руководителя Управления оперативно-розыскного сотрудничества МВД.

Напомним, 25 марта перзидент назначил нового замминистра внутренних дел - им стал полковник Саидкарим Нишанбаев. Ранее он работал замначальника управления Организационного департамента Министерства внутренних дел.

Теги:
Узбекистан, руководитель, МВД



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