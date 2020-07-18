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Сход селевых потоков

В трех областях Узбекистана объявлена селевая опасность

© Sputnik / Анатолий Устиненко
В Узбекистане
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/Uzbekistan/20200718/14571970/V-trekh-oblastyakh-Uzbekistana-mogut-soyti-selevye-potoki.html

Во время схода селевых потоков узбекистанцев просят соблюдать меры предосторожности и быть внимательными.

ТАШКЕНТ, 18 июл - Sputnik.В Узгидромете предупредили об угрозе схода селей в трех регионах Узбекистана.

"18-19 июля в связи с ожидаемыми локальными дождями по предгорным и горным районам Андижанской, Наманганской, Ферганской областей селеопасно", говорится в сообщении.

Напомним, Центр гидрометеорологической службы при МЧС Узбекистана провел обследование территорий республики, где могут наблюдаться опасные гидрометеорологические и геологические явления.  Согласно полученным данным, селеопасными зонами признаны практически все горные и предгорные районы. В частности, Наманганская и Ферганская области, за ними следуют Сурхандарьинская, Ташкентская, Самаркандская и Кашкадарьинская области.

Теги:
Ферганская область, Наманганская область, Андижанская область, Узбекистан, прогноз погоды, погода



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