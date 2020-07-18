В трех областях Узбекистана объявлена селевая опасность

Олимпийские игры в СССР стали мероприятием всесоюзного характера. Их проведение обеспечивали предприятия, колхозы и специалисты всех советских республик, в том числе и Узбекской ССР. Кто и как помог организовать такие крупные состязания – читайте в обзоре Sputnik.

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