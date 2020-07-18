В трех областях Узбекистана объявлена селевая опасность

ТАШКЕНТ, 18 июл - Sputnik.В Узгидромете предупредили об угрозе схода селей в трех регионах Узбекистана.
"18-19 июля в связи с ожидаемыми локальными дождями по предгорным и горным районам Андижанской, Наманганской, Ферганской областей селеопасно", говорится в сообщении.
Напомним, Центр гидрометеорологической службы при МЧС Узбекистана провел обследование территорий республики, где могут наблюдаться опасные гидрометеорологические и геологические явления. Согласно полученным данным, селеопасными зонами признаны практически все горные и предгорные районы. В частности, Наманганская и Ферганская области, за ними следуют Сурхандарьинская, Ташкентская, Самаркандская и Кашкадарьинская области.