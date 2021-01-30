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Миссия МАГАТЭ по ядерной инфраструктуре состоится в Ташкенте в апреле 2021 года

Минэнерго
В Узбекистане
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https://uz.sputniknews.ru/Uzbekistan/20210130/15900599/Missiya-MAGATE-po-yadernoy-infrastrukture-sostoitsya-v-Tashkente-v-aprele-2021-goda.html

К участию в миссии INIR (Integrated Nuclear Infrastructure Review) планируется привлечь более 20 международных экспертов.

ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по комплексному обзору ядерной инфраструктуры INIR (Integrated Nuclear Infrastructure Review) в Узбекистане состоится в апреле 2021 года, передает ИА "Dunyo" со ссылкой на представительство Узбекистана в МАГАТЭ в Вене.

МАГАТЭ
REUTERS / Leonhard Foeger
МАГАТЭ: миссия INIR в Узбекистане перенесена на 2021 год

К участию в миссии INIR планируется привлечь более 20 международных экспертов.

Ранее замгендиректора МАГАТЭ Михаил Чудаков заявлял, что агентство направит в Узбекистан миссию INIR в 2020 году. В феврале 2020 года министр энергетики страны Алишер Султанов заявлял, что миссия INIR была намечена на октябрь. Однако позже в МИД республики уточнили, что она перенесена на декабрь.

В начале сентября 2018 года правительства Узбекистана и России подписали соглашение о сотрудничестве при строительстве АЭС на территории республики. Госкорпорация "Росатом" планирует построить комплекс из двух энергоблоков поколения "3+" с реакторными установками ВВЭР-1200. Приоритетным местом строительства станции выбрана площадка вблизи озера Тузкан в Джизакской области.

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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в феврале 2019 года утвердил концепцию развития атомной энергетики в стране на 2019-2029 годы. Документ предусматривает, что строительство АЭС планируется начать в 2022 году с привлечением кредита правительства России.

Теги:
ядерная безопасность, миссия, Узбекистан, МАГАТЭ



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