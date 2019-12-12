МАГАТЭ утвердило для Узбекистана четыре проекта на один миллион евро

Проекты направлены на развитие ядерной инфраструктуры страны и укрепление безопасности объектов мирного использования ядерной энергии.

ТАШКЕНТ, 12 дек - Sputnik. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) утвердило для Узбекистана четыре проекта технического сотрудничества в 2020-2021 годах на сумму более одного миллиона евро, сообщает МИД.

"Проекты направлены на наращивание технического потенциала и человеческих ресурсов, развитие ядерной инфраструктуры, укрепление ядерной и радиационной безопасности объектов мирного использования ядерной энергии Узбекистана", - отмечается в сообщении.

Исполнителями проектов выступили агентство "Узатом", Госкомитет промышленной безопасности, Институт ядерной физики, Национальный университет Узбекистана, Самаркандский госуниверситет, а также Ташкентский городской онкологический диспансер.

Программа технического сотрудничества МАГАТЭ предусматривает укрепление ядерной и радиационной безопасности при эксплуатации ядерно-физических установок Узбекистана, развитие и внедрение современных ядерных технологий в медицине и других отраслях народного хозяйства, а также распространение ядерных знаний.

МАГАТЭ активно оказывает техническое и экспертное содействие Узбекистану в области энергетики, в том числе в строительстве первой атомной электростанции (АЭС).

Ранее заместитель гендиректора МАГАТЭ Михаил Чудаков заявлял журналистам, что в 2020 году агентство направит в Узбекистан спецмиссию по комплексному обзору ядерной инфраструктуры INIR (Integrated Nuclear Infrastructure Review).

МАГАТЭ продолжит поддержку строительства АЭС в Узбекистане >>

Для республики также разработана программа повышения кадрового потенциала и создания ядерной инфраструктуры в рамках строительства АЭС на 2020-2021 годы.

В начале сентября 2018-го российский премьер Дмитрий Медведев и глава правительства Узбекистана Абдулла Арипов подписали соглашение о сотрудничестве при строительстве АЭС на территории республики.

Госкорпорация "Росатом" планирует построить комплекс из двух энергоблоков поколения "3+" с реакторными установками ВВЭР-1200. Приоритетное место строительства - площадка рядом с озером Тузкан в Джизакской области.

МАГАТЭ одобряет курс Узбекистана в развитии ядерной энергетики >>

В октябре гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что корпорация до конца этого года планирует подписать основной контракт на строительство АЭС и в начале 2020 года рассчитывает уже начать строительство станции.