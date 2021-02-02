Акмаль Саидов: "Мы определились с датой предстоящих президентских выборов"

Окончательное решение о дате выборов будет принято на пленарном заседании Сената Олий Мажлиса 5 февраля 2021 года.

ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. В парламенте было одобрено решение о переносе выборов президента на 24 октября — об этом заявил первый вице-спикер Законодательной палаты Акмаль Саидов на Международных плехановских чтениях в Ташкенте, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Окончательное решение о дате предстоящих выборов будет принято 5 февраля в рамках двенадцатого пленарного заседания Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан.

Инициативу озвучили в общенациональном движении "Юксалиш". По сообщению пресс-службы, президентские выборы в Узбекистане могут состояться в первое воскресенье третьей декады октября. Этот вопрос обсуждался на заседании фракций политических партий в нижней палате.

При этом в Законодательной палате Олий Мажлиса заявили, что планы перенести выборы с декабря на октябрь связаны с необходимостью своевременного формирования высших государственных органов после выборов и принятия важных политических решений.