Узбекистан и Россия разработают стратегию по разрешению афганского кризиса

Особое внимание уделено вопросам реализации инициативы Шавката Мирзиёева о создании при ООН постоянно действующего комитета по Афганистану.

ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. Спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев встретился с послом Российской Федерации Владимиром Тюрденевым, сообщают в пресс-службе МИД республики.

Во время мероприятия стороны обсудили нынешнюю ситуацию в Афганистане, усилия Узбекистана и России по разрешению афганского кризиса, а также перспективы мирных межафганских переговоров в Дохе.

Кроме того, особое внимание было уделено вопросам реализации инициативы Шавката Мирзиёева о создании при ООН постоянно действующего комитета по Афганистану, который будет заниматься вопросами установления мира в республике.

Выступление Мирзиёева на саммите ШОС — видео >>

Напомним: 11 ноября глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов и председатель Высшего совета по национальному примирению Афганистана Абдулла Абдулла в Ташкенте рассмотрели перспективы двусторонних отношений и ход межафганских мирных переговоров. Также было намечено углубление торгово-экономического сотрудничества между двумя странами путем совместной реализации инвестиционных и инфраструктурных проектов в сферах транспорта, логистики, энергетики, торговли и образования.