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Узбекистан и Россия разработают стратегию по разрешению афганского кризиса

© Sputnik / Михаил Климентьев
Афганистан: 30 лет в ожидании мира
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/afghan/20201127/15492982/Uzbekistan-i-Rossiya-razrabotayut-strategiyu-po-razresheniyu-afganskogo-krizisa.html

Особое внимание уделено вопросам реализации инициативы Шавката Мирзиёева о создании при ООН постоянно действующего комитета по Афганистану.

ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. Спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев встретился с послом Российской  Федерации Владимиром Тюрденевым, сообщают в пресс-службе МИД республики. 

Во время мероприятия стороны обсудили нынешнюю ситуацию в Афганистане, усилия Узбекистана и России по разрешению афганского кризиса, а также перспективы мирных межафганских переговоров в Дохе. 

Кроме того, особое внимание было уделено вопросам реализации инициативы Шавката Мирзиёева о создании при ООН постоянно действующего комитета по Афганистану, который будет заниматься вопросами установления мира в республике.

Выступление Мирзиёева на саммите ШОС — видео >>

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Напомним: 11 ноября глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов и председатель Высшего совета по национальному примирению Афганистана Абдулла Абдулла в Ташкенте рассмотрели перспективы двусторонних отношений и ход межафганских мирных переговоров. Также было намечено углубление торгово-экономического сотрудничества между двумя странами путем совместной реализации инвестиционных и инфраструктурных проектов в сферах транспорта, логистики, энергетики, торговли и образования.

Теги:
переговоры, кризис, Афганистан, Узбекистан, Россия



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