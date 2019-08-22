Что хочет Вашингтон от руководства стран Центральной Азии

Хотя лично команда Дональда Трампа не имеет особых интересов в регионе, чиновники Госдепартамента США продолжают укреплять в ЦА афганский тыл и противодействовать своему главному конкуренту - Китаю.

ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. В Нур-Султане состоялась встреча высокого уровня формата C5+1, на которой присутствовали главы МИД всех республик Центральной Азии, а также заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хэйл.

Подробностей встречи ни Госдеп США, ни ответственный за переговоры казахстанский МИД не сообщают, ограничившись общими словами о возможностях расширения торговых связей, привлечения инвестиций, реализации инфраструктурных и экономических проектов в регионе и обеспечения безопасности.

Sputnik Таджикистан попросил экспертов поделиться мнением о том, что на самом деле могло быть лейтмотивом встречи и чего именно хочет добиться Вашингтон от руководства стран Центральный Азии.

Афганская проблема

Директор Аналитического центра МГИМО, доктор политических наук Андрей Казанцев полагает, что лично Дональда Трампа регион никогда особо не интересовал и едва ли президентская рать пытается усилить здесь свое влияние. Другое дело – долгосрочные интересы внешнеполитического ведомства США.

"Не знаю даже, сможет ли Трамп показать Центральную Азию на карте. Скорее всего, это инициатива отдельных чиновников Госдепа, которых регион интересует в контексте афганской проблемы", - пояснил Казанцев Sputnik Таджикистан.

По его словам, с начала 2000-х, когда Штаты капитально увязли в военной кампании, республики ЦА во внутренней структуре Госдепартамента стали относиться к подразделению, занимающемуся проблемами Афганистана, а не к постсоветскому пространству.

Заместитель госсекретаря США приезжает в Ташкент

Соответственно и Дэвид Хэйл приехал в Нур-Султан обсуждать стратегии по поддержанию безопасности в Афганистане, в особенности те, что не так давно предлагали Узбекистан и Казахстан.

Так, в июле на заседании межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Ташкент предложил организовать сборку легковых автомобилей UzAuto в Афганистане. Также Узбекистан может принять участие в восстановлении текстильной фабрики в Мазари-Шарифе и трех других промышленных предприятий. А несколькими месяцами ранее, в марте, Дональд Трамп поблагодарил узбекскую сторону за помощь с отправкой грузов.

Вашингтон против Пекина

Другой причиной визита Дэвида Хэйла могло быть дипломатическое противодействие конкурентам.

"США используют рычаги влияния с целью надавить на Китай, Иран и Россию. Здесь американцам, скорее, выгодна дестабилизация, поскольку долгосрочной конструктивной повестки в регионе у них нет, как нет и конкретных интересов", - считает глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

Действительно, Вашингтон не может не беспокоить энтузиазм, с которым Си Цзипин продвигает свой гигантский логистический проект "Один пояс - один путь" и, возможно, хочет предложить республикам в регионе какую-то альтернативу. Хотя в плане инвестиций и вложенных сил американцам с Пекином тягаться не приходится.

Кроме того, КНР в последние годы претендует на статус американцев, как главного модератора дискуссии о проблемах безопасности в Афганистане. Совсем недавно, 14 августа, специальный представитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев провел встречу с послом КНР в республике Цзянь Янь, обсуждавшие перспективы взаимодействия в реализации крупных инфраструктурных проектов на территории Афганистана.

Активное сотрудничество республик ЦА с Россией в рамках Евразийского союза чиновников Госдепартамента тоже едва ли устраивает, но даже в теории заменить ЕАЭС и ОДКБ им пока нечем.

Деньги и демократия Центральной Азии

Третьей темой встречи С5+1, вероятнее всего, были экономические реформы и развитие демократических институтов в республиках.

"С демократией, по американским оценкам, в Центральной Азии лучше не становится, хотя опять же, это больше волнует Госдепартамент, а не администрацию Трампа, зато с экономическими реформами, особенно в Узбекистане после прихода к власти Мирзиёева, все очень неплохо. Тем более что Мирзиёев много сделал, чтобы наладить отношения не только с Россией, но и с Америкой", - считает Андрей Казанцев.

Так, именно в Ташкенте первыми поддержали казахстанскую инициативу по созданию общей для стран региона визы "Шелкового пути" и громче всех заявляют, что совместная кооперация поможет росту экономике каждой страны в отдельности.

Хотя, если говорить об экономике, то здесь встреча С5+1 оказалась наиболее полезной для страны-хозяйки визита. Накануне общего заседания Дэвида Хэйла принял президент Касым-Жомарт Токаев, подчеркнувший перспективы сотрудничества США и Казахстана в сферах энергетики, информационных технологий, туризма и авиакосмической промышленности.