Преследовать вирус, а не людей: как женщины с ВИЧ пытаются быть счастливыми

ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. В первый день весны по инициативе ЮНЭЙДС во многих странах мира отмечается День борьбы с дискриминацией, призванный привлечь большее внимание к проблемам людей, живущих с ВИЧ, помочь преодолеть стереотипы в отношении них, а также не допустить стигмы (негативной ассоциации) и дискриминации.
Люди - книги
В это сложно поверить, но образ жизни ВИЧ-инфицированных мало чем отличается от того, который ведут обычные люди. Человек со статусом вынужден ежедневно на протяжении всей жизни принимать антиретровирусную терапию (АРВТ). Вот собственно и все. Но есть обратная сторона, когда необходимо, например, обратиться в медицинское учреждение. Дискриминация по отношению к пациентам с диагнозом во всей своей полноте проявляется, чаще всего, именно здесь. И это нередко приводит к их вынужденной социальной изоляции.
Ноль дискриминации
Со вступительной речью выступила постоянный координатор ООН в Узбекистане Хелена Фрейзер..
"В 2020 году компания "Ноль дискриминации" посвящена вопросам равенства и расширения прав женщин и девочек. В глобальном масштабе гендерное неравенство, насилие, бедность и незащищенность усугубляют риск заражения ВИЧ для женщин и девочек. По статистике каждую неделю во всем мире около 6 тысяч молодых женщин в возрасте от 15 до 24 лет инфицируются ВИЧ, это 860 человек ежедневно", — заявила она.
По мнению Хелены Фрейзер, остановить эпидемию СПИДа можно только разрушив мифы и стереотипы вокруг диагноза ВИЧ, тестирования и лечения, а также изменив отношение к людям, которых затронула эта проблема.
Преследовать вирус
По официальным данным, в Узбекистане проживает более 41 тысячи человек с ВИЧ. Из них 57% мужчин и 43% женщин. Это только известные случаи. Такие цифры приводит координатор программы Позитивные женщины "Ишонч ва хает" Евгения Короткова, — выступившая в качестве одной из организаторов акции.
"Пока женщины и мужчины прячутся, пока есть дискриминационные законы, пока существует дискриминация в медицинских учреждениях, эпидемия будет только расти. Очень важна координация действий между государственными и гражданскими институтами. Мы призываем преследовать вирус, а не людей", — подчеркнула Короткова.
На встрече прозвучало несколько личных историй от имени пришедших "живых книг".
Право быть мамой
История одной из участниц акции о том, как она добилась права иметь ребенка.
В первый раз женщина забеременела в 2010 году, когда о ВИЧ не принято было говорить. Чтобы встать на учет, ее обязали сдать анализ на ВИЧ — результат оказался положительным. Героине по медицинским показаниям пришлось прервать беременность.
От отрицания к пониманию
Другая "живая книга" рассказала о своем неверии в ВИЧ и последствиях такого отношения к болезни.
"Когда мне поставили диагноз, я чувствовала себя хорошо. Я отрицала свою болезнь и не верила в лечение. Так прошло 10 долгих лет бездействия. Все это время ВИЧ уничтожал мой иммунитет. Но внешне все было хорошо и мне казалось, что все обойдется: тут подлечу, там проколюсь… Потом был туберкулез. Сегодня я излечилась от него, и сама уже консультирую людей с ВИЧ, рассказываю, как это – уметь счастливо жить с этим диагнозом", — призналась другая героиня встречи.
Она вспоминает, через что ей пришлось пройти. Так, после родов женщину поместили в изолятор, куда не заходили ни врачи, ни медсестры.
"Стигма съедала меня изнутри. Сегодня я счастлива, моей дочери 15 лет, и она полностью здорова!", — заключила она.
Вера в спасение
Участницей библиотеки также стала женщина, которая первой в Узбекистане начала прием антиретровирусной терапии.
"Я вышла замуж по нашим традициям, мало знала своего будущего мужа. Вскоре родила сына и даже не подозревала, что супруг употреблял наркотики. А когда он сильно заболел, похудел, то врачи не могли найти причину его состояния. Взятый анализ на ВИЧ оказался положительным, как и у нас с сыном", — вспоминает женщина дни, когда узнала о страшном диагнозе.
Вскоре ее муж умер от СПИДа, а сама она оказалась на грани суицида. Спасли ее врачи Республиканского центра по борьбе со СПИДом.
Двойная нагрузка
Специальным гостем акции стала основательница проекта "Не молчи.уз" Ирина Матвиенко.
"Есть дискриминация в отношении людей, живущих с ВИЧ, независимо от их пола, и есть дискриминация в отношении женщин в целом. Но если это женщина с ВИЧ, то она испытывает двойную нагрузку в плане дискриминации. В нашем законодательстве существует 113 статья УК (Распространение венерического заболевания или ВИЧ-инфекции/СПИД), которая подкрепляет дискриминацию в отношении людей, живущих с ВИЧ, и в том числе создает возможность для шантажа в отношении женщин", — подчеркнула Матвиенко.
Больше не тайна и не преступление?
"Участковому поступает информация о людях с ВИЧ. Поскольку у нас все структуры взаимосвязаны, то это становится известно и председателю махалли. Другими словами, у нас это регулируется только вопросами внутренней этики. В отличие от врачей, когда это регулируется законом", — говорит Матвиенко.
Самое сложное в таких случаях — привлечь виновных к ответственности. Пострадавшие, пытаясь отстоять свое право на тайну диагноза, пишут заявления в прокуратуру, однако дела закрывают за отсутствием состава преступления.
"Существенно повлиять на ситуацию, на мой взгляд, можно, дополнив существующее законодательство ответственностью должностных лиц. Такая статья станет очень важным шагом. Другая проблема – исполнение закона. Очень часто, если по статье полагается штраф, то ограничиваются проведением беседы", — заметила Ирина Матвиенко.
Здравствуй, общество!
Люди, живущие с ВИЧ, получают от государства антиретровирусную терапию, работают, путешествуют, занимаются общественной деятельностью, создают семьи и рожают здоровых детей. При этом они не чувствуют себя полноценными членами общества, потому что оно все еще не готово их принять.