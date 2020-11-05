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На уроке русского языка в одной из школ Узбекистана

Русский язык в Узбекистане: мало времени, много желания и фишки в изучении

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Аналитика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/analytics/20201105/15332360/Russkiy-yazyk-v-Uzbekistane-malo-vremeni-mnogo-zhelaniya-i-fishki-v-izuchenii.html

В начале октября в Узбекистан из России прибыла группа из 32 учителей русского языка – участников образовательного проекта "Зўр!" ("Класс!"). Перед ними стоит задача проверить методику обучения "великому и могучему" в школах страны, а также уровень его знания учениками.

ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. Российские педагоги и методисты продолжают работу в регионах Узбекистана, в частности в Наманганской области. О первых итогах проекта, а также наиболее эффективной системе преподавания русского языка в республике корреспонденту Sputnik Узбекистан рассказала филолог Марина Савченко.

Научить говорить

Свои впечатления от пребывания в Узбекистане Марина Савченко описывает не иначе как "большое открытие" – природы и людей, городов и кишлаков.

В то же время, говорит она, для самой республики таким открытием становится преподавание в школах русского языка как иностранного, ведь даже для России это наука новая. Филологи в Узбекистане до сих пор разрабатывают собственные методики обучения и на уроках зачастую используют свои "фишки".

"Мне была очень интересна одна учительница. Допустим, говоря о глаголах единственного или множественного числа, она детям говорит: "Вот единственное число – ставьте ту букву, которая стоит в начале алфавита: "е" или "и". А множественное число – ставьте ту букву, которая стоит в конце алфавита: "ю" или "я", — рассказывает Савченко об одном из таких профессиональных секретов коллег.

Урок русского языка в одной из школ Узбекистана
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Урок русского языка в одной из школ Узбекистана
Она отмечает, что человеку, который преподает русский язык его носителям, такой ход просто не придет в голову. Зато это отлично помогает детям, для которых русский не родной язык: без механического заучивания таблиц по грамматике, они смогут понять те или иные правила.

Чем узбекистанские педагоги-русисты удивили коллег из РФ
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Просто и гениально: чем узбекистанские учителя-русисты удивили коллег из РФ
"Если собрать вместе все такие "фишки" педагогов и издать учебник, я думаю, что это будет новое слово в преподавании русского языка как иностранного", – резюмирует Савченко.

Педагог подчеркивает, что очень многое зависит от энергии учителя: если он любит свой предмет, то у его учеников все получится. Савченко приводит в пример преподавателя начальных классов, за три дня организовавшая концерт, на котором выступила вся параллель.

"Ученики все бежали на сцену, потому что у них такой учитель. И она переживала, и дети что-то забывали, но это не главное. Главное, что они говорят и не молчат. Ведь на любом уроке иностранного языка главное – это говорить", – отмечает Марина Савченко.

Концерт с участием учеников начальных классов в одной из школ Наманганской области
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Концерт с участием учеников начальных классов в одной из школ Наманганской области
Базовым принципом преподавания должно стать желание научить ребенка разговаривать, а не просто учить его правильно: пусть он и ошибается или вставляет в речь свои слова, но он будет говорить по-русски.

Коммуникация – это основа. Но часто учителя-русисты уделяют слишком много внимания разъяснению грамматических и лексических правил, отнимая и так ограниченное время занятий, отведенное на изучение русского языка в школах. Из-за этого ученики просто не имеют возможности применить свои знания на практике.

Лучше меньше, да лучше

Нехватка учебных часов – это главная проблема, связанная с преподаванием русского языка в школах Узбекистана.

Заслуженный артист Узбекистана Рустам Сагдуллаев
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Рустам Сагдуллаев: я хочу, чтобы в Узбекистане русский язык знали многие
Савченко предлагает непростой, но эффективный вариант: время на уроки русской литературы полностью отдать изучению языка. По ее мнению, два школьных предмета не позволяют учащимся глубоко вникнуть и освоить учебный материал.

Например, даже выделенных в 10-м классе на прочтение и анализ "Капитанской дочки" Пушкина трех часов не хватает, чтобы до конца понять смысл произведения – для этого нужно хорошо знать и историю России, чего конечно нельзя добиться в рамках курса по литературе, тем более за короткий срок.

Портреты русских писателей
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Портреты русских писателей
Безусловно, исключение из программы предмета по литературе станет невосполнимой утратой, но с другой стороны ситуация с изучением русского языка станет лучше.

Отдельный вопрос – правовой статус русского языка в Узбекистане. Так, сейчас он в стране не считается ни языком иностранным, ни вторым государственным. По этой причине непонятно, каким путем русский будет развиваться дальше, в том числе в рамках школьной программы – будет ли расширен список преподаваемых на нем предметов и сколько им уделят учебных часов.

Как говорит Савченко, это наболевшая проблема: учителя-филологи надеются, что "русский язык обретет определенность", а их ученики на уроках смогут получать тот объем знаний, который в будущем поможет им в жизни.

"Язык нужно учить на эмоциях"

Педагогу из России импонирует та атмосфера, которая складывается на уроках по русскому языку в школах Узбекистана. Дети действительно стремятся выучить неродной для них язык, активно говорят на нем и это им нравится.

Педагоги же всегда поддерживают стремление своих подопечных, "заряжая" учеников положительными эмоциями и желанием трудиться на занятиях.

Ученики выполняют задание на уроке русского языка в одной из школ Узбекистана
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Ученики выполняют задание на уроке русского языка в одной из школ Узбекистана
Кроме того, немаловажно, что учителями работают не только женщины — среди педагогического состава нередко встретишь и мужчин. Это позволяет сохранить баланс в подходах к обучению и воспитанию школьников.

Марина Савченко
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Русист об изучении русского как иностранного: выучить язык можно только на любви
Труд учителя русского языка как иностранного Савченко иллюстрирует на примере с "волшебным мешочком", из которого достают различные предметы.

При обучении носителя русского "мешок" уже полон – ребенок самостоятельно может складывать слова в предложения, научившись этому в семье. Преподавателю остается, вытащив отдельные слова из этого "мешочка", объяснить, что это за части речи, каким правилам они подчиняются и так далее.

Другое дело, когда обучаешь иностранца. Он еще не знает языка, и для начала ему надо помочь сформировать необходимый словарный запас.

"Ребенку нужно дать собрать этот волшебный мешочек, и только потом, когда он уже владеет им, вынимать из этого мешочка слова и показывать ему. Именно тогда ребенок осознает грамматические нормы, но никак не в обратном порядке", – поясняет Савченко.

Новые методики и учителя-первопроходцы

Помочь улучшить программу обучения русскому языку в школах Узбекистана призваны новые методики, которые в настоящее время разрабатывают специалисты как в России, так и в самой республике.

Разные авторы выпускают альтернативные серии учебников, по которым уже успешно преподают. Поэтому, считает Савченко, российским и узбекистанским филологам стоит больше сотрудничать, сравнить свои подходы и, возможно, вместе создавать что-то новое.

Свою лепту в это делу внесут и участники образовательного проекта "Зўр!" ("Класс!"), реализацию которого при поддержке властей двух стран и фонда Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт" начали в начале октября.

Первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко
Sputnik / Рамиз Бахтияров
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В рамках первого этапа 32 специалиста Российского государственного педагогического университета имени Герцена тестируют учителей русского языка в школах республики и проверяют уровень его знания среди учащихся.

Этот проект без сомнений уникален, а преподавателей, ставших его частью, можно назвать первопроходцами. По результатам тестирования станет понятно, в каких именно направлениях стоит развивать программы обучения.

Педагоги из Узбекистана проходят тестирование на знание русского языка и методик преподавания
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Педагоги из Узбекистана проходят тестирование на знание русского языка и методик преподавания

Так, подавляющее большинство русистов в Узбекистане – это люди старшего поколения. Для них не составляет особой проблемы успешно решить тесты. Однако у многих из них могут быть сложности с письменными заданиями: зачастую школьные учителя – это чуть ли не единственные, кто хорошо владеют русским в ближайшей округе, поэтому без контроля со стороны они могут забыть какие-то сложные конструкции, которые не очень часто употребляются в речи.

Другой аспект – разница в методических понятиях, применяемых в России и в Узбекистане. Некоторые из них называются одинаково, но обозначают совершенно разное. Перед специалистами стоит задача сопоставить их, чтобы в дальнейшем избежать возможных ошибок, подчеркивает Савченко.

Сейчас также очевидно, что стоит обратить внимание на так называемые интегрированные предметы: в их рамках должны изучать не только чисто филологические или литературные темы, но и категории других наук, в том числе технических.

Наконец, в ходе поездок по Узбекистану становится понятно, что степень распространения русского языка отличается от региона к региону. Где-то, как в Ташкенте, возможностей поговорить по-русски намного больше, чем в отдаленных кишлаках.

Санкт-Петербургский государственный университет
© Sputnik / Алексей Даничев
Российский вуз будет обучать старшеклассников Узбекистана русскому языку
По этой причине, говорит Савченко, учителям надо предоставить больше альтернатив в вопросе о том, в каком именно объеме давать детям материал для учебы. Ведь не всем ученикам будет нужен русский язык в дальнейшем, поэтому в некоторых школах можно преподавать только базовый курс, в других – более продвинутый и так далее.

Специалист считает слишком смелой идею "подтянуть" все области до уровня столицы в знании русского. По ее мнению, продуктивнее будет сосредоточить усилия на обучении языку тех, кто в этом нуждается.

Тем не менее, проект "Зўр!" призван повысить популярность русского в Узбекистане. К концу декабря его первый этап подойдет к концу, участники получат сертификаты, а российские учителя вернутся домой.

Но это только начало: в следующем году в школы республики приедут уже сто преподавателей из РФ, которые займутся расширением спектра учебных дисциплин на русском языке.

Теги:
учителя, школа, русский язык, Наманганская область, Узбекистан



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