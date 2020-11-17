Что ждать от COVID-19 зимой — врач поделился своими опасениями и советами

Меньше чем через месяц наступит зима, а значит, и сезон ОРВИ. С врачом-инфекционистом мы поговорили о том, что сейчас происходит с коронавирусом и как он уживётся с гриппом.

ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik, Анна Желиховская. В начале ноября многие медработники были награждены нагрудным знаком "Меҳр-саховат", учрежденным президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, в частности, за "мужество и отвагу, проявленные в преодолении испытаний, которые пришлось пережить нашему народу в период распространившейся пандемии коронавируса". Одним из таких врачей стал инфекционист НИИ вирусологии Искандар Шамаков.

— Что для вас значит эта оценка?

— Непривычно стать обладателем столь почетной награды. Приятно, что государство начало обращать внимание на скромный труд инфекционистов и медработников в целом. Я не считаю, что работа с ковид-пациентами – это геройство. Более того, в НИИ вирусологии сотрудниками, наоборот, пресекалось любое проявление излишней самоотверженности. Дело в том, что необходимо, прежде всего, помочь пациенту, выполнить свою работу и сделать это настолько качественно, чтобы после тебя не пришлось ее исправлять. А значит, не подвергать себя и коллег излишнему риску заражения коронавирусом. Ведь в случае заражения это станет дополнительной нагрузкой для всей системы здравоохранения. По своему опыту скажу, что течение коронавирусной инфекции у медработника более сложное, чем у обычного пациента, и всегда лечение проходит с госпитализацией в стационар.

Я проявил интерес к коронавирусу в начале марта и тогда же решил работать с заболевшими. К тому времени у нас в НИИ было около 70 зараженных и более 10 инфицированых медработников. Меня это не испугало, хотя тогда никакой речи о специальной компенсации для врачей не было. Кто, если не я – инфекционист (и мои коллеги), должен работать с этим заболеванием. Пандемия стала хорошей проверкой качества наших знаний, профессионализма, иммунитета. И я хотел пройти эту проверку в реальных экстремальных условиях. Пока все получается, при этом я с начала пандемии не заразился коронавирусом.

В мае наш институт меня, как опытного инфекциониста, уже знакомого с коронавирусом и знающего все протоколы, направил в ТМА2 (новый ТашМИ) для инструктажа и обучения медперсонала и работы (консультаций и ведения пациентов) с ковид-пациентами. К счастью, ни один сотрудник, проработав там один сезон с коронавирусом, не заразился. За это мне и присужден нагрудный знак.

© Foto Почетный знак "Меҳр-саховат" за мужество в борьбе с коронавирусной инфекцией

— Снизилось ли число зараженных коронавирусом медиков?

— Уменьшилось значительно. Как я сказал, в марте в НИИ вирусологии за первые десять дней работы выявилось десять инфицированных сотрудников. Конечно, это напугало и насторожило весь медперсонал – вирус оказался очень вирулентным (заразным). Затем в период двухнедельного карантина у многих сотрудников также выявлялся ковид. Сейчас случаи заражения медработников минимальны. Когда кто-то из врачей, когда мы работали в специализированной инфекционной больнице Зангиота №1, уезжал домой, в город, то мог заразиться только там, за пределами больницы, а лечился затем у нас. Получается, что в августе-сентябре медработники, дежурившие в ковид-отделениях, находились в большей безопасности, чем граждане в городе. Разумеется, опыт применения средств индивидуальной защиты и профилактика COVID-19 дали свои результаты.

— А как обстоит дело с обычными пациентами? Стало ли их больше после ослабления карантина? Как мы видим свадьбы разрешили проводить даже в ресторанах (с оговоркой не более 30 человек), на улице встречаются люди без масок. Кажется, большинство людей просто перестали бояться заболеть.

— По данным коллег из карантинных центров, количество пациентов с COVID-19 заметно снизилось, а тяжелых случаев стало на порядок меньше. Я думаю, это результат сознательности людей — все-таки большинство из них ходят в масках, не нарушают противоэпидемиологические требования. К тому же теплая погода и ранее начало отопительного сезона способствовали снижению заболеваемости.

В настоящее время многие медучреждения уже перестали принимать ковид-пациентов, возвращаясь к своей непосредственной профильной работе. Например, НИИ вирусологии после глобальной санитарной обработки переходит в обычный режим.

— В Узбекистане официально подтвердили наличие повторных случаев заражения коронавирусом. Есть ли таковые среди ваших пациентов?

— Работая в Специализированной инфекционной больнице Зангиота №1, я встретил в нашем отделении пациента, который болел ковидом в марте-апреле и находился тогда у нас в НИИ вирусологии. А в августе-сентябре лечился повторно уже в Зангиоте. Конечно, болезнь протекала немного сложнее. Я предполагаю, что каждое повторное заражение коронавирусом будет протекать сложнее и с более тяжелыми последствиями.

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Я не исключаю, что через 3-6 месяцев может появиться мутировавший вирус, устойчивый к современным противовирусным препаратам. Не ручаюсь, что через полгода врачи будут знать, как лечить резистентный коронавирус..

Как инфекционист должен предостеречь: многие люди почувствовали себя в безопасности, потому что в продаже появились противовирусные препараты от ковида, которые врачи, конечно, успешно применяют. Но мы стараемся использовать их при средней и тяжелой степенях течения болезни. Я не назначаю их при легкой форме заболевания. Это связано с тем, что коронавирус, по моему мнению, способен развить резистентность, т. е. устойчивость к противовирусным препаратам. И такой бесконтрольный их прием ни к чему хорошему не приведет.

— В социальных сетях есть жалобы на врачей, которые заставляют госпитализированных с коронавирусом пациентов покупать дорогостоящие препараты. Разве в больницах нет необходимых медикаментов?

— Я тоже читал такие сообщения. Мне сложно говорить за все инфекционные отделения. В нашей специализированной больнице препараты были в достатке. Противовирусные препараты рекомендуется назначать при средней и тяжёлой степени тяжести. Кроме этого, существует такая ситуация, когда пациенты отказываются принимать противовирусные препараты, произведенные в Узбекистане, и настаивают на дорогих импортных аналогах. Однако во всех больницах по всей стране в распоряжении врачей узбекский аналог лекарства с таким же активным веществом, как, например, индийский или французский препарат.

— Что вы думаете по поводу вакцинации от коронавируса?

— Я не питаю особых иллюзий. Этот вирус различен в зависимости от региона. Не думаю, что вакцина, разработанная, например, в Европе или Америке, будет эффективна в Центральноазиатском регионе. Узбекистану нужно создавать собственную вакцину, например, совместно с Китаем для своего штамма коронавируса. Но что из всего этого выйдет — покажет время.

— Сейчас, когда началось похолодание, ситуация с ковидом осложнится? К чему нам готовиться?

— Эпидемиологи и инфекционисты с тревогой ожидают зимы и вспышки гриппа. Дело в том, что клинически сложно отличить грипп от коронавируса. Мы опасаемся микст-инфекции – когда оба заболевания могут быть у пациента одновременно. В этом случае мы еще не знаем, как будет протекать болезнь, какие могут возникнуть осложнения. Надеемся, что в случае вспышки, сможем удержать ситуацию под контролем.

Предположений много, но мы во всеоружии. В этих условиях крайне важна вакцинация от гриппа. Я обязательно сделаю вакцину и всем рекомендую поступить так же.

— Большинство людей лечатся дома. Но состояние у всех разное: одни легче переносят вирус, другие — тяжелее. Тем не менее есть ли какая-то универсальная аптечка для таких случаев?

— В связи со строгим карантином, который пришелся на летнее время, дозу ультрафиолета по всему миру большинство людей получили крайне низкую. Поэтому сегодня я мог бы порекомендовать профилактический прием витамина D3 (три) и препаратов кальция и детям, и взрослым. Поскольку сейчас предполагается рост заболеваемости ОРЗ и ОРВИ, то можно увеличить суточную дозировку аскорбиновой кислоты и начать прием препаратов цинка. Обратите внимание, что принимать все витамины нужно вместе с едой. Но перед этим необходимо проконсультироваться с врачом. Не нужно заранее закупать все лекарства, этим вы создадите их дефицит и нагрузку на аптеки.