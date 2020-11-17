Что ждать от COVID-19 зимой — врач поделился своими опасениями и советами

ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik, Анна Желиховская. В начале ноября многие медработники были награждены нагрудным знаком "Меҳр-саховат", учрежденным президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, в частности, за "мужество и отвагу, проявленные в преодолении испытаний, которые пришлось пережить нашему народу в период распространившейся пандемии коронавируса". Одним из таких врачей стал инфекционист НИИ вирусологии Искандар Шамаков.
— Что для вас значит эта оценка?
— Непривычно стать обладателем столь почетной награды. Приятно, что государство начало обращать внимание на скромный труд инфекционистов и медработников в целом. Я не считаю, что работа с ковид-пациентами – это геройство. Более того, в НИИ вирусологии сотрудниками, наоборот, пресекалось любое проявление излишней самоотверженности. Дело в том, что необходимо, прежде всего, помочь пациенту, выполнить свою работу и сделать это настолько качественно, чтобы после тебя не пришлось ее исправлять. А значит, не подвергать себя и коллег излишнему риску заражения коронавирусом. Ведь в случае заражения это станет дополнительной нагрузкой для всей системы здравоохранения. По своему опыту скажу, что течение коронавирусной инфекции у медработника более сложное, чем у обычного пациента, и всегда лечение проходит с госпитализацией в стационар.
Я проявил интерес к коронавирусу в начале марта и тогда же решил работать с заболевшими. К тому времени у нас в НИИ было около 70 зараженных и более 10 инфицированых медработников. Меня это не испугало, хотя тогда никакой речи о специальной компенсации для врачей не было. Кто, если не я – инфекционист (и мои коллеги), должен работать с этим заболеванием. Пандемия стала хорошей проверкой качества наших знаний, профессионализма, иммунитета. И я хотел пройти эту проверку в реальных экстремальных условиях. Пока все получается, при этом я с начала пандемии не заразился коронавирусом.
В мае наш институт меня, как опытного инфекциониста, уже знакомого с коронавирусом и знающего все протоколы, направил в ТМА2 (новый ТашМИ) для инструктажа и обучения медперсонала и работы (консультаций и ведения пациентов) с ковид-пациентами. К счастью, ни один сотрудник, проработав там один сезон с коронавирусом, не заразился. За это мне и присужден нагрудный знак.
— Снизилось ли число зараженных коронавирусом медиков?
— А как обстоит дело с обычными пациентами? Стало ли их больше после ослабления карантина? Как мы видим свадьбы разрешили проводить даже в ресторанах (с оговоркой не более 30 человек), на улице встречаются люди без масок. Кажется, большинство людей просто перестали бояться заболеть.
— По данным коллег из карантинных центров, количество пациентов с COVID-19 заметно снизилось, а тяжелых случаев стало на порядок меньше. Я думаю, это результат сознательности людей — все-таки большинство из них ходят в масках, не нарушают противоэпидемиологические требования. К тому же теплая погода и ранее начало отопительного сезона способствовали снижению заболеваемости.
В настоящее время многие медучреждения уже перестали принимать ковид-пациентов, возвращаясь к своей непосредственной профильной работе. Например, НИИ вирусологии после глобальной санитарной обработки переходит в обычный режим.
— В Узбекистане официально подтвердили наличие повторных случаев заражения коронавирусом. Есть ли таковые среди ваших пациентов?
— Работая в Специализированной инфекционной больнице Зангиота №1, я встретил в нашем отделении пациента, который болел ковидом в марте-апреле и находился тогда у нас в НИИ вирусологии. А в августе-сентябре лечился повторно уже в Зангиоте. Конечно, болезнь протекала немного сложнее. Я предполагаю, что каждое повторное заражение коронавирусом будет протекать сложнее и с более тяжелыми последствиями.
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Я не исключаю, что через 3-6 месяцев может появиться мутировавший вирус, устойчивый к современным противовирусным препаратам. Не ручаюсь, что через полгода врачи будут знать, как лечить резистентный коронавирус..
— В социальных сетях есть жалобы на врачей, которые заставляют госпитализированных с коронавирусом пациентов покупать дорогостоящие препараты. Разве в больницах нет необходимых медикаментов?
— Я тоже читал такие сообщения. Мне сложно говорить за все инфекционные отделения. В нашей специализированной больнице препараты были в достатке. Противовирусные препараты рекомендуется назначать при средней и тяжёлой степени тяжести. Кроме этого, существует такая ситуация, когда пациенты отказываются принимать противовирусные препараты, произведенные в Узбекистане, и настаивают на дорогих импортных аналогах. Однако во всех больницах по всей стране в распоряжении врачей узбекский аналог лекарства с таким же активным веществом, как, например, индийский или французский препарат.
— Что вы думаете по поводу вакцинации от коронавируса?
— Сейчас, когда началось похолодание, ситуация с ковидом осложнится? К чему нам готовиться?
— Эпидемиологи и инфекционисты с тревогой ожидают зимы и вспышки гриппа. Дело в том, что клинически сложно отличить грипп от коронавируса. Мы опасаемся микст-инфекции – когда оба заболевания могут быть у пациента одновременно. В этом случае мы еще не знаем, как будет протекать болезнь, какие могут возникнуть осложнения. Надеемся, что в случае вспышки, сможем удержать ситуацию под контролем.
Предположений много, но мы во всеоружии. В этих условиях крайне важна вакцинация от гриппа. Я обязательно сделаю вакцину и всем рекомендую поступить так же.
— Большинство людей лечатся дома. Но состояние у всех разное: одни легче переносят вирус, другие — тяжелее. Тем не менее есть ли какая-то универсальная аптечка для таких случаев?