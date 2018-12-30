Союз восточных мотивов и викторианского стиля: что носить в 2019 году

Декабрь – самое время изучить модные тенденции ближайшего будущего.

"Фиеста" и другие источники "тепла"

Начнем с цвета – одного из главных показателей актуальности образа. Институт Pantone, главный мировой источник информации о цвете, в конце ноября обнародовал линейку оттенков, которые будут в моде в 2019 году. Всего в этом спектре 16 цветов: 12 основных, 4 нейтральных.

© Sputnik / Нина Зотина Оптимизм и надежда: назван главный цвет 2019 года

Рассмотрим подробно главные. Нам предложены два красных, названия которых "Фиеста" и "Шутовской". Первый – очень яркий, приближенный к алому, теплый (с добавлением желтого), второй – насыщенный, благородный, холодный (с включением синего). Другие интенсивные цвета: "Королевский синий", "Стебель перца" (зеленый), "Золотая осина" и "Манговый мохито" (оба желтые, из которых первый посветлее, второй – насыщеннее), а также "Розовый павлин" (холодный розовый, стремящийся к фиолетовому).

Тем, кто любит понежнее, посветлее подойдут "Сладкая сирень", "Живой коралл" (думается, в расшифровке нет необходимости), "Куркума" (разбеленный оранжевый), "Мох в террариуме" (приглушенная зелень). И на десерт – "Тоффи", карамельно-коричневый. Он призван придать образу глубину и уравновесить буйство красок яркой палитры Pantone.

Нетрудно заметить, что в цветовой палитре доминирует красно-розово-оранжевые тона. Это, по словам специалистов института, вызвано тем, что люди стали стремиться к социальному потеплению, демонстрации дружелюбия и большему творческому самовыражению.

Уходящий 2018-ый все-таки был холоден и в общественном плане, и в цветовом (вспомним, его модные цвета – фиолетовый, лиловый, синий и т.п.) "Пора исправлять ситуацию", – транслируют нам цветовые тренды.

Восточный солдат, танцующий балет

Что касается актуальных стилевых направлений, то не ошибется тот, кто в 2019-ом сделает ставку на восточную нотку: кимоно, жакеты с воротником-стойкой, напоминающие о Поднебесной, длинные платья, платки, азиатский декор в виде вышивки или отделки. Кстати, историк моды, искусствовед и коллекционер Александр Васильев недавно спрогнозировал усиление этого тренда в России.

Еще один актуальный образ, напротив, западный: калька костюма викторианской эпохи: приталенные платья с корсетами, пышными юбками, рукавами-фонариками.

Можно окунуться в стилистику 80-х – брюки, куртки и юбки из "вареного" денима, гипертрофированно широкие плечи.

Не теряет своей актуальности милитари-look: волевые и сильные последовательницы солдата Джейн вправе одеться в кожу и хаки и отправиться что-то (или кого-то?) завоевывать.

Не по душе образ воина? Тогда можно поиграть в балерину: юбка-пачка, легкие платья пастельных тонов. На ногах – не балетки, нет. Лучше туфли с лентами, похожие на пуанты. Так диктует нам 2019-й.

Одеться в сеть и не покраснеть

Из какого материала должен быть модный костюм? Во-первых, будет цениться все кожаное. Черный плащ а-ля герои "Матрицы" сделает вас звездой в любом месте, куда бы вы ни явились. А также кожаные платья, юбки, брюки – берите, не прогадаете.

Во-вторых, нас ждет победное возвращение хлопкового кружевного полотна (хотя уходило ли оно?) В-третьих, похоже, что 2019 год – это 365 дней блеска: в моде будут вещи из парчи, ткани с люрексом (опять 80-е!), ткани оттенка "металлик".

Горох, цветы, змеиная кожа

Принты – это интересно! Новинка: в моде так называемые архитектурные принты, полноцветные и монохромные изображения городских ландшафтов. Они могут быть в виде фотографий, тогда это будет вдвойне актуально.

Еще из нового – востребованный в 2018 году леопардовый и зебровый принты уступают позиции имитации змеиной кожи.

Не стоит волноваться поклонникам классики: наступающий год не заставит их отказаться от привычных гороха, цветочных россыпей на ткани и этнических узоров.

Горошек может быть белый на черном, черный на белом, разноцветный, крупный и мелкий – кому что больше походит. Этника: помимо сложного орнамента приветствуется соответствующее дополнение в виде бахромы из ниток, поясов с подвесками-монетками, чтобы был не образ, а прямо-таки восточная сказка.

Гидрокостюм – одежда для отважных

Есть несколько предметов, пополнив которыми гардероб, вы прослывете арбитром модных тенденций-2019.

Самое экстравагантное – это гидрокостюм или его подобие. Да-да, наверняка еще мало кто представляет, как и куда его носить, однако, вспомните, с каким недоумением мы сначала восприняли пижамные комплекты. А потом пошло-поехало – и в пир, и в мир, и в добрые люди!

Менее драматично, но все равно еще непривычно – велосипедки. Они заявили о себе около года назад, потому не так пугают.

Брюки с высокими боковыми разрезами на фоне вышеперечисленных вещей кажутся скромными, но не стоит забывать: разрез – это интригующе.

Спортивная ветровка, казалось бы, не нова – спорт-шик со всеми его атрибутами в тренде не первый год. Однако раньше акцента на ветровку, знаковую вещь 80-х, не было. Теперь он есть. Можно примерять ветровку с велосипедками и юбками-пачками.

Женский жакет пиджачного типа, главный подиумный долгожитель, в наступающем году преобразится. Квадратные оверсайз-фасоны отходят на второй план, уступая дорогу "перевернутому треугольнику" – классическим жакетам с увеличенной линией плеч и сужением в области талии.

Остроносые туфельки на круглом каблучке

Модная обувь наступающего года поражает разнообразием фасонов и декора и даже вынуждает почесать затылок: "Это что же, выходит, можно все?!" Однако нет, кое-что под запретом, что именно – будем разбираться.

Итак, 2019 год – время остроносых туфелек, сапожек и ботильонов на невысоком каблуке геометрической формы. Каблук может быть треугольным, четырехугольным, клиновидным – вариантов масса. Если обувь с заостренным носом вам не нравится, то в качестве альтернативы рассмотрите пары, у которых передняя часть напоминает квадрат. Не соблазняйтесь круглыми носами – это сегодня дурной тон.

Еще о каблуках: наряду с фантазийными, разных форм и из различных материалов, актуальна и классическая шпилька высотой 5-6 сантиметров. Кроме того, будет популярна любая обувь на высокой платформе.

Цвет: в тренде прежде всего неброскость, от бежево-коричневых оттенков до всевозможных вариаций желтого. Mast have – пара белого цвета, как в летнем, так и в зимнем сезоне. Тем, кто желает привнести в образ прогрессивности, предлагаются "металлические" расцветки: золотая и серебряная, а также к «металлик» с кислотными переливами.

Относительное цветовое спокойствие обуви щедро компенсируется декором: на пике моды – яркие принты, отделка бахромой, стразами, аппликациями, изысканной шнуровкой и даже (!) перьями.

И еще изюминка: надевая босоножки или туфли, пробуйте сочетать их с носками – интересными, яркими, однотонными или с принтами. Эта небольшая деталь позволит вам почувствовать себя современной и стильной леди.

Новая брутальность: костюм-тройка, бархат, клетка

И коротко о мужской моде-2019. Что особенно хорошо: судя по последним коллекциям, модельеры действительно понимают потребности современного делового мужчины, а потому предлагают разумное сочетание практичности и стильных решений.

Силуэты – лаконичные и комфортные. Популярны уютные пальто, брюки свободного кроя и мягкие джемперы – все, что позволяет создавать расслабленные луки в стиле кэжуал. Можно и даже нужно иногда вносить в образ аристократические нотки и детали клубного стиля, а для этого стоит присмотреться к вещам из бархата и велюра, атласа.

Цветовая гамма благородная – черный, красный и бордо, насыщенный синий и чернильный, сливовый, и темные оттенки зеленого.

Модные принты: клетки и анималистическая графика. Вещи, которыми предпочтительно обзавестись в 2019 году: бомбер, кожаная куртка, костюм-тройка.