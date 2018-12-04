Васильев: женщины будут охотно носить платки в мусульманском стиле

"Политика всегда играла особую роль в моде, особенно политические перемены. Модой, кроме стиля, двигают деньги, а когда их нет, мода замирает и превращается в какие-то другие формы", - заявил Васильев на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Он уверен: российские женщины будут с удовольствием носить платки, которые более характерны для ислама и мусульманской моды.

"Если вы откроете любой модный сайт - главные советы на Новый год, как модно носить платок. Я это говорил пять лет назад, мне сказали: да не будем мы ходить в платках. Я вам говорю, будете и очень даже охотно, потому что это то, что вас заставят делать в стране, где такое количество мусульман, а Россия является такой страной", - добавил Васильев.

Ранее историк моды совершил вояж по городам Узбекистана – он посетил Хиву, Бухару, Самарканд и Ташкент. Ведущий шоу "Модный приговор" на Первом канале российского телевидения с удовольствием разместил в своем аккаунте фотографии, на каждой из которых он предстает в разных узбекских национальных нарядах.