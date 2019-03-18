Украина как истеричная дамочка, а Россия в роли бывшего мужа

Первое апреля этого года будет для Украины знаменательным. И не только потому, что в этот день появятся первые результаты украинских президентских выборов (запланированы на 31 марта, в избирательном списке 39 кандидатов). Именно 1 апреля прекращает свое действие так называемый Большой договор между Украиной и Россией. Такое решение в ноябре прошлого года принял нынешний президент Петр Порошенко, а украинский парламент его утвердил.
Вот и дружбе конец?
Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной, как официально называется документ, был подписан президентами Борисом Ельциным и Леонидом Кучмой в 1997 году и вступил в силу 1 апреля 1999-го. Но постмайданному режиму слова "дружба, сотрудничество и партнерство" в связке с Российской Федерацией резали глаз. Тем более, за Россией украинские власти на законодательном уровне закрепили ярлык «страна-агрессора» и везде утверждают, что "Украина воюет с Россией". Так что наличие подобного договора выглядело, с их точки зрения, как минимум странно.
При этом украинские политики не были бы сами собой, если бы не попытались "выкрутиться" и в этой ситуации, объявив своим гражданам, что расторгнут лишь "невыгодные" Украине положения Большого договора, а "выгодными" будут пользоваться и в дальнейшем.
Вот только международное право не предусматривает "частичное расторжение" подобных документов. Тем более, Большой договор – это не только текст, подписанный в 1997 году, а целый корпус договоров и соглашений, определяющий самые разнообразные аспекты двусторонних российско-украинских отношений (от безвизового режима до признания существующей границы). Хотя многие из взятых на себя обязательств, Украина, увы, уже давно не исполняла.
Нарушение на нарушении
Именно множеству нарушений Украиной условий Большого договора была посвящена нота МИД РФ, направленная в Киев.
Среди серьезнейших претензий к украинской стороне в ноте было отмечено нарушение требования "не заключать с третьими странами каких-либо договоров, направленных против другой стороны", а также не допускать, "чтобы ее территория была использована в ущерб безопасности другой стороны". При этом без каких-либо консультаций с Москвой (предусмотренных Договором о дружбе), Украина в 2004 году ратифицировала меморандум по обеспечению поддержки операций НАТО, а в 2005 году включила в свою военную доктрину курс на вступление в НАТО. Буквально несколько недель назад положения о стремлении к полноправному членству в НАТО закрепили в Конституции Украины.
В нарушение Большого договора Украина полностью запретила русскоязычным гражданам получение образования на родном языке. Националистический "образовательный закон" в скором времени будет дополнен не менее дискриминационным в отношении русскоязычного населения законом "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", рассматриваемым сейчас в Верховной Раде.
Без ума
С 1 апреля, когда перестанет действовать Договор о дружбе, положение еще более усугубится из-за того, что в двусторонних отношениях возникнет правовой вакуум.
Ломать – не строить
Разрушить созданное не тобой легко. Намного сложнее восстановить разрушенное. Только нынешняя украинская власть и созидание – слова-антонимы, как показывает практика.
Кроме того, теперь Украина станет единственной страной в Европе, не урегулировавшей границы с соседним государством, как отметил Виктор Медвечук, председатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь".
"Главное, что было в Большом договоре, – это гарантирование признания территориальной целостности и границ между Россией и Украиной. Так вот, этого мы сами себя лишаем", – констатировал он.
Политик также отметил, что работающие на территории соседнего государства украинцы после прекращения действия Договора о дружбе останутся без защиты.
Робкие заявления международной организации о том, что такая позиция Киева негативно скажется на легитимности выборов, украинские власти игнорируют. Раз уж решили не дружить – то не дружить. Абсолютно как истеричная дамочка, пакостящая бывшему супругу даже в мелочах. Извините, но других ассоциаций с этой эпопеей "прекращения дружбы" не возникает.