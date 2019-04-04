Уйдет на Запад или на Восток: какими будут отношения Казахстана с соседями

Доцент департамента политологии Финансового университета РФ рассуждает для Sputnik о том, какими будут отношения Казахстана с соседями при новом президенте.

Первый зарубежный визит новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев совершил в Москву. По итогам его встречи с Владимиром Путиным стороны достигли целого ряда договоренностей. Среди них укрепление военно-технического взаимодействия, развитие совместных производств, обеспечение региональной стабильности. Кроме того, стороны обсудили перспективы строительства АЭС в Казахстане.

Однако главной задачей саммита было все-таки выстраивание личных взаимоотношений между двумя главами соседних государств.

"Новый президент Казахстана устанавливает взаимоотношения с Владимиром Путиным, который входит в число наиболее влиятельных политиков мира… Всегда есть вопросы по экономике, по образованию, по культуре, приграничному сотрудничеству. Важнее, что этот визит - в первую очередь знакомство в новом президентском качестве", - отметил накануне казахстанский политолог Данияр Ашимбаев.

450 кирпичей в основании

Не менее важно и то, что это знакомство состоялось прежде других внешних визитов президента РК – тем самым Касым-Жомарт Токаев еще раз подчеркнул важность Российской Федерации для суверенного Казахстана.

"Россия для нас надежный стратегический партнер и добрый сосед, который, согласно известной пословице, ближе любого родственника. Между нашими странами налажен интенсивный политический диалог, выстроены глубокие экономические связи, эффективно развивается сотрудничество во всех сферах. У нас практически не существует вопросов, которые бы не находили своего решения в ходе постоянного конструктивного диалога", – отметил Токаев.

По словам президента Казахстана, его деятельность в качестве главы государства начинается в так называемую золотую эпоху казахстанско-российского сотрудничества, и своей задачей он видит сохранение и углубление нынешнего уровня двусторонних отношений.

Тем самым новый президент посрамил сонм скептиков, которые высказывали сомнения относительно перспектив российско-казахстанских отношений после ухода Назарбаева. Одни говорили о том, что Казахстан "уйдет на Запад", и аргументировали эти заявления некоторыми проамериканскими настроениями среди молодого поколения казахстанской элиты. Другие уверяли, что Казахстан "уйдет на Восток" – то есть к Китаю, и упирали на существующую определенную зависимость казахстанской экономики от КНР. Третьи вообще считали, что он "пойдет вразнос" – что национальные элиты устроят такую борьбу за власть, что стране будет не до союза с РФ.

В итоге победила география и здравый смысл – Казахстан является соседом России, участвует в евразийских интеграционных проектах и ОДКБ, поэтому продолжает рассматривать Москву как важнейшего партнера и союзника в деле обеспечения национальной безопасности. Договорно-правовая база двусторонних отношений включает свыше 450 межгосударственных и межправительственных документов, и это, по словам Владимира Путина, является "прочным фундаментом, который позволяет с уверенностью смотреть в будущее, строить планы для движения вперед, расширяя сотрудничество в самых разных сферах".

Союзник не в ущерб

Казахстан, конечно, может "уйти от Москвы" – в случае, если российские власти и политико-академическое сообщество будут неверно понимать суть казахстанской внешнеполитической доктрины. Ведь она все-таки имеет многовекторный характер, и, по словам Токаева (собственно, одного из ключевых авторов этой доктрины), развитие союзных отношений с Россией не противоречит развитию сотрудничества с другими государствами. Казахстан не считает нужным из-за России безосновательно ссориться с другими соседями или же внешними силами, имеющими интересы в регионе.

"Об успехах внешней политики нужно судить не только по тому, чего она достигла, но и по тому, чего ей удалось избежать. Казахстану удалось избежать конфликтов и даже просто конфронтации с кем бы то ни было, обеспечить "пояс дружбы" со всеми соседями", - говорит Токаев.

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Это означает, что казахстанское руководство не станет на внешней арене поддерживать все российские инициативы – например, признавать Крым. Касым-Жомарт Токаев обязательно проведет теплые встречи и с руководством Европейского союза (от которого новому казахстанскому президенту нужны инвестиции и технологии, способные закрепить за его страной статус лидера всего Среднеазиатского региона). Не менее теплыми станут и встречи с американцами – не только источниками инвестиций и технологий, но и все еще влиятельной силой в Афганистане, от ситуации в котором зависит безопасность Казахстана и всего региона. Наконец, Токаев обязательно встретится с китайскими товарищами, и встреча эта будет не просто теплой (новый президент Казахстана все-таки некоторое время учился и работал в Китайской Народной Республике), но и продуктивной. Пекин обязательно постарается закрепить хорошие личные отношения серьезными экономическими контрактами.

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Однако Москва не намерена рассматривать эти встречи через призму "игры с нулевой суммой" – то есть как ущерб интересам Российской Федерации. Даже в том случае, если она находится в конфликте с некоторыми партнерами Казахстана. Москва заинтересована в том, чтобы ее важнейший южный партнер развивался и сохранял политическую устойчивость, ведь чем меньше проблем будет у Казахстана, тем более стабильной будет ситуация в сопредельных регионах РФ.

В свою очередь, казахстанское руководство заинтересовано в сохранении особых отношений с Москвой, к которой казахстанское общество относится с большой теплотой и уважением (в отличие от настороженности в отношении к КНР).

Россия, в отличие от западных партнеров, уважает суверенитет Казахстана (как и других партнеров по ЕАЭС и ОДКБ) и не навязывает казахстанским властям свой образ жизни и "правильную форму власти". Взаимоуважение к национальным интересам – вот главное условие для сохранения золотого века в любых двусторонних отношениях.