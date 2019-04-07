Почему старушка унизила беременную — о неприятном поведении пожилых

"И все-таки она резиновая!" — решил водитель маршрутки и, несмотря на переполненный салон, притормозил у очередной остановки. В салон запрыгнула шустрая бабуля и начала сверлить взглядом сидящих пассажиров: кто же уступит место?
Однако все было напрасно: молодежь и так ехала стоя, сиденья занимали пожилые люди. Все, кроме одного: у окна сидела девушка с огромным животом. Старушка подошла к ней.
— Ай, кызым, уступи место.
— Извините, но мне трудно стоять…
— Ничего, постоишь. Мы все рожали, и никто не умер. Где твое воспитание?
Девушка густо покраснела и покорно встала. Ей тут же уступила место другая женщина преклонных лет: "Садись, милая. Все хорошо, не переживай". Скандальной бабушке никто ничего не сказал. Нас ведь с детства учили, что старшим хамить нельзя, пишет колумнист Sputnik Кыргызстан.
Что сделала Минбаева? Конечно, промолчала. Но мысленно меня разрывало от негодования: неужели в нашей стране старушкам жизненно необходимо прокладывать себе дорогу локтями? Разумеется, нет — достаточно попросить, и толпа расступится, как море перед Моисеем. Пожилому не уступит место только самый последний хам, и они это знают.
Напрашивается простой вывод: некоторым бабушкам и дедушкам нравится упиваться своей "властью". Нравится хамить, зная, что никто не ответит тем же: наша молодежь очень вежливая. Я часто езжу в маршрутках и никогда не видела, чтобы какая-нибудь бабуля стояла, а здоровенный детина рядом сидел. Парни и девушки вскакивают, как подстреленные, когда в салон заходит пожилой человек.
Начнем с того, что молодые бишкекчане часто не ждут у моря погоды и не жалуются на государство, а пытаются открыть свой бизнес. Что еще им остается, если работы толком нет? Посмотрите, как сократилась статистика продаж алкоголя и сигарет в Кыргызстане, — все благодаря молодежи. Да-да, вспомните любой той: если старшее поколение обменивается разговорами, попивая водочку, то юноши и девушки редко употребляют что-то крепче чая.
При этом тренажерные залы переполнены, люди проводят свободное время на выставках и тренингах. Учиться стало модно, а ныть и жаловаться на жизнь — нет. Кто-то правда думает, что новое поколение кыргызстанцев не ахти? Хм, тогда от лица молодежи хочется напомнить: вы ведь тоже оставляете нам страну с экономикой, далекой от швейцарской.
Пожилые и дальше могут испытывать наши нервы на прочность. Мы, как всегда, будем отвечать им вежливой улыбкой — нас так научили, и это хорошо.
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