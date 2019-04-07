Почему старушка унизила беременную — о неприятном поведении пожилых

Колумнист Sputnik Кыргызстан Асель Минбаева рассуждает о том, как некрасиво иногда ведут себя некоторые пожилые люди.

"И все-таки она резиновая!" — решил водитель маршрутки и, несмотря на переполненный салон, притормозил у очередной остановки. В салон запрыгнула шустрая бабуля и начала сверлить взглядом сидящих пассажиров: кто же уступит место?

Однако все было напрасно: молодежь и так ехала стоя, сиденья занимали пожилые люди. Все, кроме одного: у окна сидела девушка с огромным животом. Старушка подошла к ней.

— Ай, кызым, уступи место.

— Извините, но мне трудно стоять…

— Ничего, постоишь. Мы все рожали, и никто не умер. Где твое воспитание?

Девушка густо покраснела и покорно встала. Ей тут же уступила место другая женщина преклонных лет: "Садись, милая. Все хорошо, не переживай". Скандальной бабушке никто ничего не сказал. Нас ведь с детства учили, что старшим хамить нельзя, пишет колумнист Sputnik Кыргызстан.

Вспоминается еще один случай. Как-то я стояла в огромной очереди на контрольно-пропускном пункте, пытаясь перейти кыргызско-казахскую границу. Все в лучших традициях — лето, жара, люди, ненавидящие ежедневный душ и антиперспиранты. Распихивая всех локтями, вперед, как ледокол, продвигалась одна пожилая женщина. Поравнявшись со мной, она просто поставила мне на ногу свой баул и встала впереди.

Что сделала Минбаева? Конечно, промолчала. Но мысленно меня разрывало от негодования: неужели в нашей стране старушкам жизненно необходимо прокладывать себе дорогу локтями? Разумеется, нет — достаточно попросить, и толпа расступится, как море перед Моисеем. Пожилому не уступит место только самый последний хам, и они это знают.

Напрашивается простой вывод: некоторым бабушкам и дедушкам нравится упиваться своей "властью". Нравится хамить, зная, что никто не ответит тем же: наша молодежь очень вежливая. Я часто езжу в маршрутках и никогда не видела, чтобы какая-нибудь бабуля стояла, а здоровенный детина рядом сидел. Парни и девушки вскакивают, как подстреленные, когда в салон заходит пожилой человек.

Мое поколение вообще воспитали с чувством вины. Мол, старшие пережили войну, перестройку и распад СССР, а мы живем "на всем готовом". Можно подумать, жизнь в условиях недоразвитого капитализма, тотальной безработицы и агонизирующего образования — сплошное удовольствие. Но да бог с ним... Давайте лучше внимательно посмотрим на новое поколение.

Начнем с того, что молодые бишкекчане часто не ждут у моря погоды и не жалуются на государство, а пытаются открыть свой бизнес. Что еще им остается, если работы толком нет? Посмотрите, как сократилась статистика продаж алкоголя и сигарет в Кыргызстане, — все благодаря молодежи. Да-да, вспомните любой той: если старшее поколение обменивается разговорами, попивая водочку, то юноши и девушки редко употребляют что-то крепче чая.

При этом тренажерные залы переполнены, люди проводят свободное время на выставках и тренингах. Учиться стало модно, а ныть и жаловаться на жизнь — нет. Кто-то правда думает, что новое поколение кыргызстанцев не ахти? Хм, тогда от лица молодежи хочется напомнить: вы ведь тоже оставляете нам страну с экономикой, далекой от швейцарской.

Пожилые и дальше могут испытывать наши нервы на прочность. Мы, как всегда, будем отвечать им вежливой улыбкой — нас так научили, и это хорошо.

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