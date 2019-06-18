Всем выйти из сумрака: как легализовать рынок труда в Узбекистане

Министр занятости и трудовых отношений Узбекистана Шерзод Кудбиев недавно огласил потрясающие данные. По его словам, из 13,5 млн. экономически активного населения только 40% трудятся официально, а остальные 60%, или 8,1 млн. человек, работают в теневом секторе.

Конечно, имеется в виду вовсе не криминальная деятельность, а трудовые отношения, не оформленные в соответствии с законодательством. Но проблема все равно очень значительная.

Во-первых, за неоформленных работников, как правило, не платят налоги, единые социальные платежи, отчисления и страховые взносы в Пенсионный фонд. То есть финансирование весьма затратной сферы социальной защиты идет за счет тех, кто работает официально. Между тем, проработавшие без оформления трудовых отношений люди тоже ведь, в конце концов, обращаются за социальной помощью и пенсиями и должны получать деньги из фондов, в формировании которых они, по существу, не участвовали.

Во-вторых, неоформленный работник не имеет гарантий и защиты своих трудовых прав и может работать в невыгодных и опасных условиях, вплоть до принудительного труда. В-третьих, неофициальный работник вовсе не склонен повышать свою квалификацию, поскольку его будущее крайне неопределенно, и он может лишиться работы практически в любой момент.

Негативные последствия столь широкого распространения в Узбекистане теневой занятости вполне очевидны, и это повод к принятию соответствующих мер.

Новый Трудовой кодекс и электронная система отношений

Правительство РУз намерено осуществить целую программу мероприятий, призванных разрешить проблему теневой занятости.

На первом месте – выработка новой редакции Трудового кодекса Узбекистана, который должен стать более гибким и удобным для работодателя. Жесткая система защиты рабочих мест и заработной платы, реализованная в действующем трудовом законодательстве, для многих работодателей настолько невыгодна, что они предпочитают прибегать к неформальному найму. И вынуждают к этому самих работников.

Немаловажным способом сократить теневую занятость является введение современной электронной системы оформления трудовых договоров и трудовых книжек в базе данных республиканского масштаба.

Электронная информационная система – это одна из наиболее действенных мер по упрощению и облегчению процедуры оформления всех трудовых отношений. Она, в частности, избавляет работодателя от подачи многочисленных справок и отчетности в государственные органы. Для получения необходимых сведений госорганы, например налоговая служба, будут иметь доступ к этой самой базе данных и смогут получать из нее все необходимые сведения.

Легкость и быстрота совершения необходимых процедур и отсутствие (или резкое снижение) объема подаваемой отчетности уже само по себе, скорее всего, приведет к значительному увеличению официально оформленных работников.

В России уже созданы и работают многие электронные системы (например, портал государственных услуг Российской Федерации, порталы госуслуг Москвы, Санкт-Петербурга, по учету и сбору налогов и т.д.), и они доказали свои преимущества в плане легкости и быстроты оформления документов. Практический опыт в разработке и создании различных электронных систем административного назначения, накопленный в России, может быть полезен и интересен Узбекистану.

Наконец, еще в 2018 году президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление о совершенствовании налоговой политики, в рамках которого введена единая ставка налогов на доходы физлиц – 12% и единый социальный платеж – 25% для бюджетных и полугосударственных предприятий; от 12 до 15% для других юридических лиц. Налоговая нагрузка на фонд оплаты труда ощутимо снизилась.

Все эти меры, бесспорно, уже в ближайшее время принесут свой результат и окажут позитивное влияние на сферу труда в Узбекистане.

Выход из тени должен быть выгоден

Однако стоит принимать во внимание, что проблема теневой занятности и нежелания работодателей оформлять работников в соответствии с требованиями законодательства может оказаться довольно сложной, многофакторной, с неожиданными и неочевидными причинами.

Возможно ли устранить эту проблему полностью – так, чтобы через некоторое время в Узбекистане вообще не оставалось работников, которые трудятся без официального оформления? И что для этого нужно?

Главный фактор, на который хотелось бы обратить внимание, состоит в том, что для многих работодателей выгода от перевода своих работников на официальное оформление далеко не очевидна. Скорее, наоборот.

По действующим правилам, заключение с работником официального договора означает увеличение затрат на оплату труда на 15%, за счет единого социального платежа. Не всякий узбекский предприниматель сможет вынести такое увеличение затрат, поскольку экономика бизнеса и сильная конкуренция на внутреннем и внешнем рынках диктуют свои требования. Даже при упрощении формальных процедур этот фактор все равно будет действовать и толкать многих работодателей к найму без оформления.

Если стоит задача ликвидировать теневую занятость, то нужно поставить вопрос несколько иначе. Нужно создать для работодателей однозначную и хорошо осознаваемую выгоду от официального оформления работников со всеми положенными платежами.

Это могут быть периодические налоговые вычеты, или доступные кредиты с низкой процентной ставкой, или заказы на продукцию или услуги. Работодатель берет на себя довольно тяжелое бремя социальных платежей и нужно помочь ему его нести.

Далее. В Узбекистане, как, например, и в России и Казахстане, а также за рубежом, довольно много самозанятых – категории работников, занятых в основном в сфере услуг, сельского хозяйства и строительства. Юридически самозанятые определяются как физические лица, получающие доход от самостоятельного ведения деятельности, без заключения трудового договора с работодателем и без привлечения наемных работников.

Правительство Узбекистана подготовило меры по выводу самозанятых из тени, для чего предлагается ввести временные трудовые удостоверения. Если в России самозанятые, в рамках проводимого пилотного проекта, должны платить налог на профессиональный доход (4% для физлиц), с освобождением от подоходного налога, НДС и страховых взносов, то в Узбекистане предполагается освободить их от налогов на доходы физлиц, но при этом ввести плату за удостоверение.

Плата за удостоверение составляет от 0,5 до 4,5 минимального размера заработной платы, в зависимости от срока действия удостоверения (то есть от 101,3 до 912,1 тысяч сумов). Период работы по временным трудовым удостоверениям будет засчитываться в стаж.

Это важно и интересно для всех

Но нужно принимать во внимание, что самозанятые – это работники, как правило, с невысоким и нестабильным доходом. По российским данным, средний ежемесячный доход самозанятого вдвое превышает минимальный размер оплаты труда, а в регионах с преимущественно аграрной экономикой он примерно на уровне МРОТ. Вероятнее всего, и в Узбекистане средний ежемесячный доход самозанятых будет около или чуть больше МРОТ (то есть 570-600 тысяч сумов). Если стоимость удостоверения будет 912 тысяч сумов на год, а годовой доход будет 6,9 млн. сумов (то есть 577 тысяч сумов в месяц), то самозанятый должен будет отдать за удостоверение порядка 13% своего дохода. Доход самозанятого, как правило, негарантированный, и весь идет на потребительские нужды. Поэтому и самозанятые должны получить веские и очевидные выгоды от выхода из тени – нечто, что они не получат, не имея удостоверения. Если этой выгоды не будет, то самозанятые не пойдут регистрироваться, как их не уговаривай.

Теневая занятость в экономике – серьезный фактор, который нужно изучать и стремиться нейтрализовать различными законодательными, административными и экономическими средствами. Это сложная и весьма интересная социально-политическая задача.

Узбекистан сейчас делает важные шаги в модернизации своей системы трудовых отношений и вводит интересные новации, за которыми весьма любопытно понаблюдать, и которые могут стать примерами для других стран, в том числе и России.