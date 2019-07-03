"Без гонора и понтов" – жители Узбекистана глазами туриста

Женщины – женственные, мужчины – мужественные

Все время поездки нам исключительно везло с людьми, поэтому сложилось устойчивое ощущение, что люди в Узбекистане добродушные, трудолюбивые, порядочные и добросовестные, скромные, естественные и традиционные в лучшем смысле этого слова.

Говоря о внешнем облике, стоит отметить, что узбеки очень красивые. Прозвучит странно, но женщины здесь выглядят женственно, а мужчины — мужественно. Девушки ходят с роскошными длинными волосами, женщины постарше носят платки. Большинство женщин — в платьях: чем старше, тем платье длиннее. Студенты одеваются по правилу "белый верх — черный низ".

Здесь практически не встречалось полных людей.

Бросилось в глазах трепетное отношение мужчин к своим маленьким детям.

Узбекистанцы — люди по-восточному вежливые, но, как и везде, случаются пробелы. Так в обычное время пожилым и женщинам молодые парни с готовностью уступают место в метро, однако в час пик это золотое правило напрочь забывается (как, впрочем, и в Казахстане).

В целом же уважение к человеческому достоинству превалирует — в контактах с таксистами, продавцами, полицейскими, торговцами на рынке, официантами и просто обычными прохожими. Здесь не видно гонора или "понтов". На базаре обращаются к покупателям "брат" и "сестра".

Останавливаясь на сервисе, кажется, что в Узбекистане надо забыть о своей притязательности и привычке "строить" обслуживающий персонал. Здесь надо "расслабиться" и получать удовольствие от простоты. Не стоит удивляться, если в простой "кафешке" вдруг на ваших глазах хлеб подадут голыми руками или официант принесет меню и будет стоять над вами в ожидании заказа.

Образованные таксисты, не ругающие власть

Очень понравились тамошние таксисты — особое явление Узбекистана. Да, они весьма назойливы, но не стоит все время от них отмахиваться. Во-первых, это их хлеб. Берут они совсем недорого, учитывая разницу в ценах, и при этом исполняют свою работу на совесть. Удивительно, но ни один из них не ругал власти, не жаловался на жизнь. А зачастую к тому же попадаются весьма интересные личности.

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К примеру, нам не повезло попасть на экскурсию в Ташкенте. Стоявший рядом без клиентов таксист вызвался провести по тому же туристическому маршруту и рассказать обо всем. Сначала мы отнеслись к такому предложению скептически, но так как все равно альтернативы не было, он убедил нас поехать, заявив, что если не понравится — можем ничего не платить. И мы ничуть не пожалели.

За ту же цену он провез нас по всему центру, по дороге рассказав буквально о каждом здании — как современном, так и древнем. Стоит отметить, он так и не признался, кто по профессии, единственное, о чем можно было догадаться — скорее всего, он получил религиозное образование. "Детей кормить надо", — сказал он, когда мы уже прощались.

После встречи с таким невероятно образованным таксистом стало стыдно, что о своем городе мы знаем очень мало.

Также приехав "дикарями" в Бухару, мы воспользовались услугами одного из таксистов, встречающих пассажиров на вокзале. И тоже ничуть не пожалели. За 150 тысяч сумов (примерно 7 тысяч тенге) он с семи утра и до двух часов дня возил нас по всем туристическим достопримечательностям в городе и окрестностях, посоветовал место, где можно хорошо и недорого поесть, а потом отвез обратно на вокзал. Вкратце он рассказал об этих местах, но из-за жары и бессонной ночи в поезде хотелось просто побродить по древним храмам и крепостям, что мы и сделали. Заодно он рассказал об особенностях местной жизни. По его словам, работать на государство невыгодно, поэтому он предпочел заниматься домашним хозяйством — огородом и скотом, а также по возможности "калымить".

Особый признак – бескорыстие

Также просто невероятно везло на бескорыстных людей. К примеру, заблудившись в окрестностях своей гостиницы, обратились к мужчине, сидевшему в припаркованной машине, с просьбой показать дорогу. Вместо этого он просто отвез нас совершенно бесплатно до места назначения, сказав, что "надо делать добрые дела".

Затем как-то спросили дорогу до одного заведения у двух женщин, и им оказалось по пути. Разговорившись, Ирина и Галина рассказали, что практически всю жизнь прожили в Узбекистане, сейчас вышли на пенсию и проводят бесплатные экскурсии по городу. Они предложили и нас "выгулять". Вместе с ними мы прогулялись по весьма аутентичному району, который не покажут в традиционных экскурсиях — так называемой "русской махалле".

Бесконечное трудолюбие

Что особенно поразило в Узбекистане — это трудолюбие узбеков и их любовь к порядку. Они осваивают каждый метр окружающей земли. Путешествуя на поезде от Ташкента до Бухары по сельской местности, нигде не заметили следов упадка и разрухи: дома, коровники, поля — все в деле, все обихожено и даже украшено.

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Поля — это отдельное явление. Здесь работают в основном женщины. Рабочий день — с восьми утра и до вечера под палящим солнцем за 100 долларов в месяц. Когда своими глазами видишь, какой ценой даются эти овощи и фрукты, которые мы видим на своих прилавках в избытке, начинаешь с особым уважением относиться к людям, которым удается все это выращивать практически в пустыне.

Заканчивая говорить об узбекистанцах, хочется подчеркнуть особенное уважение к этим людям — скромным, образованным, воспитанным и невероятно трудолюбивым. Очень обидно за случаи, когда некоторые из них едут в чужую страну, не имея гарантий на безопасность, достойную оплату труда и уважение.