Бухару окутала туризмомания: на что готов город ради гостей

Древняя Бухара переживает небывалое развитие сферы туризма. Несмотря на то, что многие задачи еще только предстоит выполнить, местные жители уже стараются войти в турбизнес.

ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Бухару окутала настоящая туризмомания. Такую характеристику происходящим в сфере изменениям дал директор департамента по развитию туризма в Бухарской области Фуркат Ходжаев. Но работы еще предстоит немало

По словам чиновника, сегодня область переживает настоящий строительный бум, который отражается, в частности, на появлении новых гостиниц и других объектов рекреационной инфраструктуры.

“Местные жители активно включились в этот процесс. Это демонстрирует веру людей в Бухару как новый туристический центр”, — говорит Фуркат Ходжаев.

Один из показателей — увеличение количества гостевых домов, когда семья, обустраивает свое частное жилье для размещения туристов. Подобные предложения привлекают своей бюджетностью и позволяют иностранцам окунуться в традиционный быт узбекской семьи.

По данным департамента, если в начале этого года таких мест размещения в Бухаре было всего 36, то к маю их количество выросло в полтора раза — до 55.

В гостях, как дома

Среди тех, кто подхватил этот тренд, — известный бухарский фотограф Шавкат Болтаев. В мае этого года он открыл "Art guest house "Усто" — первый творческий гостевой дом в Бухаре.

Фотограф участвует в различных программах и часто выступает координатором мероприятий в своем родном городе. Он часто принимает у себя гостей со всего мира, приезжающих в Бухару для реализации творческих проектов.

"Идею открыть guest house мне подкинули мои же постояльцы. Еще пару лет назад это было сделать довольно сложно – люди по два-три года ждали лицензии на осуществление гостиничной деятельности. Сейчас все оформляется довольно быстро, у меня на это ушла всего неделя", — рассказывает Болтаев.

Из личного архива Шавката Болтаева Посетители гостевого дома Шавката Болтаева

Такая либерализация, признается он, порождает серьезную конкуренцию на рынке гостиничных услуг. В этих условиях успеха добиться можно лишь предложив что-то новое или необычное.

"У меня есть свои "фишки". Одна из них – хорошо сохранившаяся старинная гостиная конца XIX- начала XX веков. Кроме того – большая библиотека, насчитывающая более ста редких книг по искусству. Мы можем провести мастер-классы по приготовлению национальных блюд и организовать этнографическое выступление. Но это по желанию, так как творческие люди любят спокойствие. Кстати, это еще одно наше преимущество", — продолжает фотограф.

За неполный месяц работы гостевой дом уже посетили туристы из России, Германии, США, Шри-Ланки, Кыргызстана и Таджикистана.

© Sputnik / Руслан Кривобок В сорока городах Узбекистана построят мини-гостиницы и хостелы

Правительственные меры по упрощению порядка лицензирования деятельности при регистрации гостевых домов были приняты в августе прошлого года. Теперь для получения разрешения достаточно предоставить лишь два документа — свидетельство о регистрации бизнеса и кадастровый документ, подтверждающий, что объект является жилым домом.

По словам Фурката Ходжаева, во многом это послужило хорошим толчком для создания конкурентоспособной среды.

“В старом городе нет больших гостиниц, и местные жители давно увидели в этом преимущество. У них есть желание работать, но многие это делали незаконно. Теперь они стали выходить из тени”, — сказал Ходжаев.

"Туристический перекресток"

Кардинальные меры по развитию сферы туризма в Узбекистане стали вводиться с первых дней президентства Шавката Мирзиёева: началась модернизация отрасли и совершенствование нормативно-правовой базы. За это время Узбекистан упростил визовый режим для жителей десятков стран и провел либерализацию валютного рынка, что положительно отразилось на турпотоке.

Конкретные поручения по развитию туристической отрасли были даны и руководителям в Бухаре. Основной их свод содержится в отдельном постановлении президента от 19 мая 2017 года. В частности, речь идет о реконструкции гостиниц и объектов туристической инфраструктуры, совершенствовании системы общепита и создании условий для вечернего досуга туристов. Также затронуты вопросы улучшения транспортного обслуживания, перепланировки центра города и благоустройства территорий, создания новых туристических маршрутов и направлений, подготовки кадров и проведения рекламной кампании.

Во время недавнего визита главы государства в Бухару Мирзиёев напомнил о выполнении этой программы, желая превратить древний город в "туристический перекресток". Для этого идет работа по увеличению количества авиа-, железнодорожных и автобусных маршрутов между основными туристическими городами Узбекистана.

Не архитектурой единой

По словам Фурката Хождаева, департамент ведет переговоры с предпринимателями по открытию новых туробъектов и организации видов отдыха, причем, если раньше основной упор делался на культурном туризме, то сегодня развиваются новые направления.

“В Ромитанском районе, в местечке Буронтепа, готовится к открытию этнографический городок площадью в более чем восемь гектаров. В Алатском районе планируем создать объект медицинского туризма с лечебными грязевыми и соляными ваннами”, — уточнил чиновник.

Особые перспективы в этом регионе у паломничества. В феврале 2019 года в Бухаре прошел первый международный форум по зиёрат-туризму, где была подписана декларация о признании Узбекистана одним из международных центров в этом направлении. Тогда же Исламская организация по вопросам образования, науки и культуры (ISESCO) объявила Бухару столицей исламской культуры 2020 года.

Выбор пал не случайно. На территории Бухарской области расположены семь святых мест, известных как “Семь пиров”, связанных с почитаемым в исламе орденом накшбандия. Сегодня эти объекты реконструируются, строятся подъездные дороги к ним, а также гостиницы. Впервые стали продаваться туристические туры по святым местам.

Sputnik Цех ручного ткачества, Бухара, старый город

Sputnik Улица в городе Бухара

В ближайшие два года в Бухаре планируется создать три брендовых ремесленных центра: золотошвейный, ювелирный и ковроткацкий. Приведут в порядок и несколько старогородских улочек — сделают там канализацию и установят внешнее освещение.

Транспортную доступность древнего города должен улучшить новый терминал международного аэропорта “Бухара”, строительство которого сейчас обсуждается.

Настоящим раем для шопоголиков станет строящийся на месте бывшего крытого рынка торговый центр, уже претендующий на статус самого большого в республике. В нем, в частности, разместятся магазины и лавки местных ремесленников.

Sputnik Строительство здания на месте бывшего крытого рынка в центре Бухары

Больше зрелищ ярких и разных

© Foto : Камиль Еникеев "Шелк и специи": что ждет гостей традиционного фестиваля в Бухаре

“Сегодня каждый турист проводит в Бухаре в среднем около двух дней, хотя еще несколько лет назад этот показатель составлял полтора суток. Сейчас мы пытаемся увеличить время пребывания гостей еще в среднем на полдня”, — объясняет Ходжаев.

Развлекательную функцию должны взять на себя новый музей, который поручил построить президент, а также различные тематические мероприятия, выставки и праздники.

Одним из таких уже долгие годы служит фестиваль "Шелк и специи", который прошел 25-26 мая в Бухаре в восемнадцатый раз. Календарь подобных событий пополнился фестивалем смеха, восточной кухни, днем города, днем ремесленников и гастрономическим фестивалем, где участвуют повара со всей области. Организаторы пытаются нащупать наиболее востребованный формат, чтобы в будущем эти мероприятия смогли привлекать в регион туристов со всего мира.

А планы по приему гостей у Бухары внушительные – довести ежедневный турпоток до 10 тысяч человек, при том, что сейчас древний город способен единовременно принять и разместить вдвое меньше приезжих.

Инвесторы в помощь

Sputnik Реконструкция гостиницы Варахша в Бухаре

Больше всего один из самых востребованных туристических центров республики нуждается в новых гостиницах, так как существующий жилой фонд уже не справляется с потоком гостей. В этой сфере вся надежда на инвесторов. По словам замхокима Бухары по вопросам развития инвестиций, инноваций и туризма Камола Давронова, в поиске инвесторов должно помочь и то, что Бухара стала столицей исламской культуры в 2020 году.

“В одной только Индонезии, по нашим данным, порядка 10 миллионов приверженцев учения накшбандия. И если сегодня им дать добро, уже завтра к нам приедет до миллиона человек. Такой же интерес проявляет Малайзия, Турция и Китай. Сегодня мы не сможем всех принять, поэтому активно строим гостиницы”, — подчеркнул Давронов.

Сейчас в области возводится более 70 отелей, 32 из них намерены сдать до конца года. Наиболее крупные объекты размещения — бездействующие долгие годы и отданные по нулевой стоимости гостиницы "Бухоро-палас", "Варахша" и "Зарафшан", которые суммарно дадут городу сразу более 1,2 тысячи мест.