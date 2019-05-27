Бухару окутала туризмомания: на что готов город ради гостей

ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Бухару окутала настоящая туризмомания. Такую характеристику происходящим в сфере изменениям дал директор департамента по развитию туризма в Бухарской области Фуркат Ходжаев. Но работы еще предстоит немало
По словам чиновника, сегодня область переживает настоящий строительный бум, который отражается, в частности, на появлении новых гостиниц и других объектов рекреационной инфраструктуры.
“Местные жители активно включились в этот процесс. Это демонстрирует веру людей в Бухару как новый туристический центр”, — говорит Фуркат Ходжаев.
Один из показателей — увеличение количества гостевых домов, когда семья, обустраивает свое частное жилье для размещения туристов. Подобные предложения привлекают своей бюджетностью и позволяют иностранцам окунуться в традиционный быт узбекской семьи.
По данным департамента, если в начале этого года таких мест размещения в Бухаре было всего 36, то к маю их количество выросло в полтора раза — до 55.
В гостях, как дома
Фотограф участвует в различных программах и часто выступает координатором мероприятий в своем родном городе. Он часто принимает у себя гостей со всего мира, приезжающих в Бухару для реализации творческих проектов.
"Идею открыть guest house мне подкинули мои же постояльцы. Еще пару лет назад это было сделать довольно сложно – люди по два-три года ждали лицензии на осуществление гостиничной деятельности. Сейчас все оформляется довольно быстро, у меня на это ушла всего неделя", — рассказывает Болтаев.
"У меня есть свои "фишки". Одна из них – хорошо сохранившаяся старинная гостиная конца XIX- начала XX веков. Кроме того – большая библиотека, насчитывающая более ста редких книг по искусству. Мы можем провести мастер-классы по приготовлению национальных блюд и организовать этнографическое выступление. Но это по желанию, так как творческие люди любят спокойствие. Кстати, это еще одно наше преимущество", — продолжает фотограф.
За неполный месяц работы гостевой дом уже посетили туристы из России, Германии, США, Шри-Ланки, Кыргызстана и Таджикистана.
По словам Фурката Ходжаева, во многом это послужило хорошим толчком для создания конкурентоспособной среды.
“В старом городе нет больших гостиниц, и местные жители давно увидели в этом преимущество. У них есть желание работать, но многие это делали незаконно. Теперь они стали выходить из тени”, — сказал Ходжаев.
"Туристический перекресток"
Кардинальные меры по развитию сферы туризма в Узбекистане стали вводиться с первых дней президентства Шавката Мирзиёева: началась модернизация отрасли и совершенствование нормативно-правовой базы. За это время Узбекистан упростил визовый режим для жителей десятков стран и провел либерализацию валютного рынка, что положительно отразилось на турпотоке.
Во время недавнего визита главы государства в Бухару Мирзиёев напомнил о выполнении этой программы, желая превратить древний город в "туристический перекресток". Для этого идет работа по увеличению количества авиа-, железнодорожных и автобусных маршрутов между основными туристическими городами Узбекистана.
Не архитектурой единой
По словам Фурката Хождаева, департамент ведет переговоры с предпринимателями по открытию новых туробъектов и организации видов отдыха, причем, если раньше основной упор делался на культурном туризме, то сегодня развиваются новые направления.
“В Ромитанском районе, в местечке Буронтепа, готовится к открытию этнографический городок площадью в более чем восемь гектаров. В Алатском районе планируем создать объект медицинского туризма с лечебными грязевыми и соляными ваннами”, — уточнил чиновник.
Выбор пал не случайно. На территории Бухарской области расположены семь святых мест, известных как “Семь пиров”, связанных с почитаемым в исламе орденом накшбандия. Сегодня эти объекты реконструируются, строятся подъездные дороги к ним, а также гостиницы. Впервые стали продаваться туристические туры по святым местам.
Транспортную доступность древнего города должен улучшить новый терминал международного аэропорта “Бухара”, строительство которого сейчас обсуждается.
Настоящим раем для шопоголиков станет строящийся на месте бывшего крытого рынка торговый центр, уже претендующий на статус самого большого в республике. В нем, в частности, разместятся магазины и лавки местных ремесленников.
Больше зрелищ ярких и разных
Развлекательную функцию должны взять на себя новый музей, который поручил построить президент, а также различные тематические мероприятия, выставки и праздники.
Одним из таких уже долгие годы служит фестиваль "Шелк и специи", который прошел 25-26 мая в Бухаре в восемнадцатый раз. Календарь подобных событий пополнился фестивалем смеха, восточной кухни, днем города, днем ремесленников и гастрономическим фестивалем, где участвуют повара со всей области. Организаторы пытаются нащупать наиболее востребованный формат, чтобы в будущем эти мероприятия смогли привлекать в регион туристов со всего мира.
А планы по приему гостей у Бухары внушительные – довести ежедневный турпоток до 10 тысяч человек, при том, что сейчас древний город способен единовременно принять и разместить вдвое меньше приезжих.
Инвесторы в помощь
“В одной только Индонезии, по нашим данным, порядка 10 миллионов приверженцев учения накшбандия. И если сегодня им дать добро, уже завтра к нам приедет до миллиона человек. Такой же интерес проявляет Малайзия, Турция и Китай. Сегодня мы не сможем всех принять, поэтому активно строим гостиницы”, — подчеркнул Давронов.
Сейчас в области возводится более 70 отелей, 32 из них намерены сдать до конца года. Наиболее крупные объекты размещения — бездействующие долгие годы и отданные по нулевой стоимости гостиницы "Бухоро-палас", "Варахша" и "Зарафшан", которые суммарно дадут городу сразу более 1,2 тысячи мест.