Что на самом деле хочет США от Узбекистана: откровения посла

ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik, Ростислав Ищенко. Новый посол США в Узбекистане Дэниел Розенблюм в ходе первой пресс-конференции после вступления в должность обозначил свои приоритеты в стране пребывания. Местная пресса, в соответствии со структурой выступления посла, насчитала их пять. На деле всё можно свести к трём:
- стратегическое партнёрство США и Узбекистана;
- поддержка Вашингтоном бесконечной "политики реформ" (понятное дело либеральных) в Узбекистане;
- обеспечение проникновения в Узбекистан американского бизнеса.
Разглагольствования о "правах человека" и "культурных обменах" были выделены в отдельные пункты. Но они являются не более чем одним из средств реализации американских стратегических целей, а не самостоятельными целями американской политики. Собственно, сюда можно было бы отнести и "политику реформ", если бы она ("политика реформ") действительно не изменяла бы коренным образом национальный политический ландшафт.
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По факту посол Розенблюм сообщил узбекскому руководству, что США хотели бы добиться в Ташкенте своих традиционных целей:
- ослабить местную власть;
- поставить её под свой контроль;
- использовать потенциал Узбекистана в качестве расходного материала для реализации собственных приоритетов в регионе;
- позволить американскому бизнесу заработать на развале узбекского государства.
Ровно те же цели США преследовали в Югославии и Ливии, Сирии и Ираке, Афганистане и Киргизии, Грузии и Армении, Иране и Азербайджане, Украине и Молдавии. Результат был разным, но зависел он не от прилагаемых Вашингтоном усилий, а от адекватности местных элит.
Успеха американская политика, направленная на ослабление национальной государственности и использование её потенциала для достижения своих геополитических целей, достигала там и тогда, где и когда национальные элиты оказывались расколоты.
Таким образом, оценивая высказывания американского посла, мы должны задаваться вопросом: почему сейчас, а не почему именно эти приоритеты? Стремление к реализации именно этих целей присутствовало всегда. Сегодня Вашингтон заявляет о них открыто только потому, что считает Узбекистан удобной площадкой для активных действий.
Почему американцы так считают?
Потому, что в Узбекистане недавно произошла смена лидера. В декабре 2016 года скончался Ислам Каримов и президентом Узбекистана стал Шавкат Мирзиёев. При том, что транзит власти прошёл мирно и спокойно, как всегда бывает в таких случаях, часть старых элит лишилась былого влияния, а кто-то из претендентов на политический рост «после Каримова» оказался обманутым в своих ожиданиях.
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С момента смены власти прошло достаточно времени, чтобы недовольство успело вызреть, но недостаточно для полноценного укрепления новой структуры власти. Момент удобен для того, чтобы превратить недовольство части элит в глубокий раскол, на базе которого всегда и реализуется американская политика в постсоветских странах. По крайней мере, американцы так считают.
Причём, рассчитывая на относительную слабость только утверждающейся новой узбекской власти, реализовывать эту политику США будут особенно активно.
Спасибо Розенблюму за откровенность.