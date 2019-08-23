Электронный мираб для водных ресурсов Узбекистана

Узбекистан начинает всерьез присматриваться к искусственному интеллекту. Разработки в сфере искусственного интеллекта (ИИ) – это область острого международного соперничества, крупных инвестиций, высшей и очень сложной математики, а также больших ставок. Считается, что ИИ может дать повышение производительности на 40%, и страны, которые будут его применять, окажутся в числе экономических лидеров в мире.

Что такое ИИ в двух словах?

Сфера искусственного интеллекта отличается своей необычайной сложностью. К тому же многие понятия в ней еще далеко не устоялись и используются с очень неопределенным содержанием. Эти обстоятельства немало затрудняют понимание со стороны как широкой публики, так и государственных руководителей. Поэтому, прежде чем обратиться к экономическому аспекту искусственного интеллекта, нужно пару слов сказать об общих понятиях.

Ученые и инженеры, которые занимаются разработками в сфере ИИ, в самом общем виде пытаются создать машину (или, точнее, интеллектуальную систему, состоящую из базы данных, компьютера и интерфейса), которая могла бы решать творческие задачи и самообучаться подобно человеку.

Искусственный интеллект, который можно афористично назвать также "творческим компьютером", имеет перед человеком ряд преимуществ: он не устает и готов работать круглые сутки, он творчески работает с колоссальными объемами информации, совершенно непосильными для человека, а также имеет большее быстродействие по сравнению в мозгом человека. Поэтому на него и делаются столь высокие ставки.

Несмотря на то, что повторить человеческий разум на микропроцессорах пока что не удалось, тем не менее, были созданы различные специализированные системы (их еще часто называют интеллектуальными системами), обладающие некоторыми характеристиками ИИ, в частности, самообучаемостью. Среди них можно назвать системы распознавания и синтеза речи, распознавания образов, обработки больших объемов данных, принятия решений, а также некоторые другие. Они имеют прикладную ценность и используются уже многими компаниями.

Некоторые из этих систем с чертами ИИ физически представляют собой компьютерные программы для стандартных компьютеров или их сетей, а некоторые работают вместе со специально созданными для них вычислительными устройствами. В последнее время активно создаются искусственные нейросети, то есть программы или даже компьютеры, с архитектурой, похожей на структуру мозга. Они обладают выраженными чертами ИИ, высокой способностью к самообучению, обработке огромных массивов данных и решению сложных задач.

Это если говорить об ИИ в двух словах, в самом кратком и понятном изложении. Вряд ли стоит дальше углубляться в технические или математические тонкости.

Российский опыт

Россия входит в десятку стран, в которых ведутся наиболее интенсивные исследования в области ИИ.

Так, в рамках этих разработок в Сбербанке России была создана "Кредитная фабрика" - автоматизированная система принятия решения о предоставлении кредитов, анализирующая данные о заемщике. Это одна из первых в России систем с чертами ИИ, примененная на практике. По состоянию на конец 2018 года, "Кредитная фабрика" выдала суммарно 41,7 млн. кредитов на сумму в 12,3 трлн. рублей.

Другие крупные российские компании также применяют и разрабатывают различные интеллектуальные системы. Например, "Газпром" совместно с "Ростехом" создает интеллектуальные системы управления месторождениями, системы интерпретации геологических данных, интеллектуального управления транспортировкой нефти и так далее. Это все узкоспециализированные интеллектуальные системы с некоторыми чертами ИИ, однако они дают хорошую экономическую отдачу. Подобных примеров среди российских компаний можно привести десятки.

Узбекский подход к ИИ

В Узбекистане есть ряд сфер, в которых могут применяться специализированные интеллектуальные системы. Это здравоохранение, борьба с последствиями природных катастроф, сельское хозяйство, образование.

Однако надо отметить несколько моментов. Во-первых, ИИ – дело недешевое, а узбекские компании пока не настолько экономически сильны, чтобы выделить необходимые суммы для разработки и введения в строй собственной интеллектуальной системы. То есть эти работы неизбежно будут вестись при активном государственном участии и финансировании из госбюджета. Во-вторых, если государство участвует, то оно должно выбрать такие интеллектуальные системы, которые решают наиболее важные для всей республики проблемы и дадут наибольшую экономическую задачу. Это обстоятельство существенно ограничивает выбор.

На сегодняшнем начальном этапе было бы целесообразно выбрать несколько взаимосвязанных между собой проектов, связанных с интеллектуальным управлением важнейшими экономическими ресурсами. Первое место, по моему мнению, нужно отвести системе управления водными ресурсами. Экономия и рациональное использование воды – это важнейшая для страны задача.

В старину водой управляли мирабы – особые чиновники, ведавшие строительством и содержанием каналов и распределением воды для орошения. Почему бы не создать своего рода "электронного мираба"? Такую интеллектуальную систему можно построить в несколько этапов. Во-первых, модель водных ресурсов Узбекистана, включающая приток, расход, образование загрязненной воды с учетом степени загрязнения, очистки и повторного использования. Это уже даст значительный эффект. Во-вторых, общая система управления различными гидротехническими сооружениями. В-третьих, система точного расхода воды, особенно для сельского хозяйства и его поливных культур.

Следующей могла бы стать интеллектуальная система учета и управления производством, передачей и расходованием природного газа и электроэнергии. Она тесно связана с системой управления водными ресурсами, поскольку тепловая энергетика является крупным потребителем воды, а часть электроэнергии вырабатывается на ГЭС. Впоследствии ее можно надстраивать за счет развития возобновляемых источников энергии, таких как ветровые или солнечные электростанции, а также дополнять системами накопления и хранения энергии – перспективной и важной областью развития современной электроэнергетики.

Эти задачи очень сложные и многофакторные, для них в наилучшей степени и подходят искусственные нейросети. Со временем Узбекистан может создать единую государственную нейросеть, управляющую важнейшими экономическими ресурсами. На мой взгляд, этим стоит заняться незамедлительно, поскольку водные и энергетические проблемы Узбекистана сейчас весьма актуальны.

Все это вовсе не отменяет возможностей применения специализированных интеллектуальных систем в других областях, таких как государственное и корпоративное управление, информационные услуги, логистика.

Очень важно, что Узбекистан имеет ценную возможность широкого сотрудничества с Россией, входящей в число мировых лидеров по разработке и использованию ИИ. Это наилучший вариант, в котором есть выгоды определенной близости менталитета, а также отсутствуют проблемы, связанные с языковым барьером. Русский язык как общепонятный очень облегчает разработку, введение и использование интеллектуальных систем.