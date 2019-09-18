Какие прорывы предстоит совершить парламентам Узбекистана и России

Эксперты двух стран продолжают обсуждать визит делегации Государственной думы (нижней палаты парламента России) во главе со спикером Вячеславом Володиным в Узбекистан. Его считают важным и значимым событием.

Отметим, что предшествующая встреча глав парламентов России и Узбекистана состоялась в 2006 году, то есть 13 лет назад. Так что поездка в Ташкент российских депутатов — это событие, которое займет достойное место в исторических анналах российско-узбекских отношений.

Почему это важно?

Межпарламентские отношения обычно находятся на периферии внимания, поскольку их значимость, на первый взгляд, не так очевидна по сравнению, например, с визитами глав государств. Но если присмотреться к роли парламентов в межгосударственных отношениях, то станет ясно, что это ключевое звено, и роль их очень большая.

Любой межгосударственный договор, прежде чем он вступит в силу, должен быть ратифицирован парламентом. Скажем, если Россия и Узбекистан заключают соглашение по какому-либо экономическому вопросу, то впоследствии председатель Госдумы России Вячеслав Володин и председатель Законодательной палаты Олий Мажлиса РУз Нурдинжон Исмоилов ставят этот вопрос на голосование, и лишь после этого достигнутое соглашение получает силу закона в обеих странах.

Понятно, что любой аспект экономической, общественной, политической жизни страны регулируется законами, которые составляются в парламентах. Поэтому именно парламенты, включающие профильные комитеты, подкомитеты, комиссии, группы экспертов и юристов, аппараты фракций и депутатов, являются одной из наиболее компетентных инстанций при решении практически любых государственных и общественных вопросов. Они действительно могут разрешить очень широкий спектр проблем, которые возникают в двустороннем сотрудничестве.

Наконец, это развитие законодательства. Хотя парламенты в целом занимаются внутренним законодательством, тем не менее эта сфера затрагивает и отношения с другими государствами. Например, граждане Узбекистана, которые живут и работают в России (а их немало — по официальным данным, 2,2 млн человек), находятся в российской правовой юрисдикции, и от российского законодательства зависит, в частности, насколько успешной будет их трудовая деятельность.

Узбекистан не входит в ЕАЭС, и его граждане работают в России в гораздо более жестких условиях, определяемых соглашением СНГ о сотрудничестве в области трудовой миграции от 1994 года. Они не имеют многих прав, которые сейчас имеют граждане стран-членов ЕАЭС, в частности Кыргызстана и Казахстана.

Так что межпарламентские связи — это очень важный компонент двухсторонних отношений России и Узбекистана.

Про гармонизацию законодательств

Обратим внимание на важный тезис, о котором говорил Володин во время своего визита в Ташкент: "Когда речь идет о парламентском измерении, самое главное — нам необходимо думать о модельных законах и гармонизации законодательства".

Володин пользуется юридическим языком, хорошо понятным специалистам в юриспруденции, но для более широкого круга читателей его высказывание необходимо пояснить.

Модельный закон представляет собой законодательный акт, имеющий рекомендательный характер, принимаемый в целях унификации законодательств. Он может формулировать основные принципы, главные положения, предлагать образец закона для законодательных органов разных стран. В практике межгосударственных отношений такие законы обычно предлагают международные органы, к примеру, Межпарламентская ассамблея СНГ или Парламентская ассамблея Совета Европы.

Модельный закон может быть принят национальным парламентом к рассмотрению, и на его основе может быть выработан и принят уже свой собственный закон. То есть модельному закону совсем не обязательно подчиняться, но ему можно последовать в силу доброй воли и разумного выбора национального парламента.

Гармонизация законодательств является несколько другим юридическим явлением. Если сформулировать его сущность в двух словах, то речь идет об упорядочивании законодательства и устранении противоречий между действующими законами. Разновидностью гармонизации можно также считать упрощение законодательства, когда вместо десятков или даже сотен законов, распоряжений и актов, регулирующих какую-либо сферу, с противоречивым содержанием, вырабатывается и принимается один закон.

Это процесс не одномоментный и разовый, он проходит постоянно.

Вячеслав Володин, конечно, имел в виду в первую очередь гармонизацию законодательства, касающегося российско-узбекского сотрудничества в экономической сфере.

В силу того, что Россия в числе лидеров среди иностранных инвесторов в Узбекистане, возникает вопрос о гармонизации инвестиционного законодательства двух стран. Здесь гармонизация проводится сразу в нескольких аспектах. Во-первых, введение одинакового законодательного регулирования инвестиционной деятельности. Во-вторых, устранение противоречий в законах, касающихся инвестиций, с другими актами и межгосударственными соглашениями. В-третьих, введение международных норм, поскольку в Узбекистане работают инвесторы из многих стран.

Как можно видеть, составить законы, полностью удовлетворяющие всем этим требованиям, не так-то просто. На их выработку требуется время и интенсивное сотрудничество российских и узбекских юристов и экспертов.

Это, конечно, далеко не единственное направление, в котором будет проводиться сотрудничество парламентов двух стран. За более чем десятилетие фактического отсутствия межпарламентского сотрудничества накопилось немало вопросов, которые нужно разрешить.

Законы и безопасность

Следующий вопрос, который был обозначен Вячеслав Володиным, — это гармонизация законов в сфере безопасности, борьбы с терроризмом и наркотрафиком. Это большая и сложная тема, к которой парламентарии обращались уже много раз. К примеру, еще в ноябре 2006 года Межпарламентская ассамблея СНГ приняла рекомендации по унификации национальных законодательств стран СНГ по борьбе с терроризмом. Однако, судя по тому, что Володин снова назвал этот вопрос в числе приоритетных, видимо, существенных сдвигов пока что не произошло.

Вячеслав Володин пригласил Узбекистан стать наблюдателем в Парламентской ассамблее ОДКБ. Этот статус хотя и не предполагает участия в принятии решений, тем не менее позволяет посылать представителей страны на заседания, получать информацию и документы, то есть быть в курсе того, что в ПА ОДКБ делается.

В любом случае, начало новому этапу сотрудничества России и Узбекистана в сфере законодательной деятельности положено. Володин предложил учредить комиссию высокого уровня по типу тех, которые уже созданы в Госдуме для сотрудничества с парламентами ряда других стран (Индией, Казахстаном, Турцией и т. д.). Это позволяет надеяться, что результаты межпарламентского сотрудничества России и Узбекистана станут ощутимы уже в ближайшее время.