ШОС: законы малого бизнеса и последние новости

Политолог и востоковед Дмитрий Верхотуров рассказал Sputnik Узбекистан, чем запомнились мероприятия в России и Узбекистане, прошедшие в рамках Шанхайской организации сотрудничества.

26-27 сентября в России, в Уфе, состоялся V Форум малого и среднего бизнеса ШОС и БРИКС. Около 3 тысяч участников, многочисленные встречи, мероприятия и переговоры. Такие большие форумы часто перерастают в нечто вроде празднования, и в Уфе, например, для гостей сложили надпись из 150 кг баурсака.

У подобных форумов, кроме совместных обсуждений важных вопросов и подписания документов, всегда существует косвенный эффект в виде знакомств, связей, контактов, которые потом будут развиваться между бизнесменами разных стран.

Обсуждения в Уфе шли в 18 секциях. Говорили о проблемах экспортно-ориентированных предприятий, таможенных и визовых барьерах, рассматривались успешные проекты. Прошедший форум оказался действительно эффективным по сравнению с четырьмя предыдущими.

Внешняя торговля и юридическая помощь

Одновременно с форумом малого и среднего бизнеса ШОС и БРИКС в Уфе, в Ташкенте состоялось XVII Совещание министров стран - участников ШОС, ответственных за внешнеэкономическую и внешнеторговую деятельность. Хозяином совещания был министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков.

Это уже гораздо более серьезное мероприятие, правительственного уровня. Как обычно, на этом совещании обсуждалось множество вопросов по заранее подготовленной повестке дня. Министры встречаются раз в год, и за встречу надо сделать как можно больше. Тем более что, судя по опубликованным сообщениям, совещание министров готовило проекты решений для Совета глав правительств стран ШОС, которое намечено провести в Ташкенте 1-2 ноября. На нем будет рассматриваться реализация решений по расширению нормативно-правовой базы торгового и экономического сотрудничества стран ШОС.

Наконец, 26 сентября в Шанхае прошел Международный форум по правовым услугам на пространстве ШОС, организованный Министерством юстиции КНР. На этом форуме состоялась встреча министра юстиции РФ Александра Коновалова и министра юстиции КНР Фу Чжэнхуа. Вопрос там обсуждался важный: оказание правовой помощи в странах ШОС.

Российский и китайский министры договорились о создании рабочей группы для подготовки конвенции правовой помощи ШОС. Под этим подразумевается рынок юридических консультаций и помощи, услуг адвокатов. В России, по словам Коновалова, рынок открыт для иностранных адвокатов, а китайский рынок, наоборот, закрыт для всех иностранных, в том числе и российских адвокатов. Конвенция должна эти вопросы отрегулировать, сделать рынок юридических услуг в странах ШОС равноправным и открытым, а услуги – более доступными.

Бизнес и инвестиции зависят от законов

Такие юридические вопросы важны для малого и среднего бизнеса в гораздо большей степени, чем для крупных компаний. Малый и средний бизнес очень сильно зависит от действующего законодательства не только в своей стране, но и за рубежом, если пытается выйти на рынок с экспортным товаром.

При этом, в отличие от крупного бизнеса, у мелких и средних компаний нет миллионов долларов на содержание мощных юридических служб с высококвалифицированными юристами, на ведение судебных исков, на лоббирование в законодательных органах.

Потому все законодательные ограничения и разного рода "бюрократические рогатки", сложные и длительные процедуры, негармоничность национального законодательства и резкие различия в законодательствах разных стран – все это большие проблемы и потенциальные убытки для малого и среднего бизнеса. Изменить положение коренным образом можно лишь путем исправления и улучшения законодательств, а также упрощения доступа к юридической помощи. По прошедшим в России, Узбекистане и Китае мероприятиям можно увидеть, что это становится одним из главных направлений в работе ШОС в части поддержки малого и среднего бизнеса.

Прошедший год для ШОС был весьма результативным. В 2018-м суммарный торговый оборот стран ШОС составил 125 млрд долларов, в том числе 108 млрд долларов приходилось на российско-китайскую торговлю, которая впервые превысила рубеж в 100 млрд долларов. Это не так много. Для сравнения: один только экспорт Южной Кореи в Китай в 2018 году составил 162,2 млрд долларов.

Причина довольно невысокого развития торговли с Китаем, особенно стран - членов ШОС в Центральной Азии, достаточно проста: слабое развитие транспортных коммуникаций, без которых никакого бизнеса не сделаешь. Любая поставка товаров требует развитой логистической инфраструктуры, и чем больше объем торговли, тем более развитой эта инфраструктура должна быть. Или, в обратном порядке, чтобы поднять торговый оборот ШОС еще на сотню миллиардов долларов, надо предварительно вложиться в транспортную инфраструктуру.

Все партнеры Китая, с которыми сложились умопомрачительные по суммам торговые обороты, широко используют морские перевозки, а Китай за последние два десятилетия выстроил у себя крупнейшие в мире порты. К примеру, в 2018 году грузооборот порта Шанхай, пожалуй, самого крупного в Китае, составил 561,3 млн тонн. С таким грузооборотом почему бы не делать торговый оборот в сотни миллиардов долларов?

Поэтому для стран ШОС – сухопутных соседей Китая (лишь Индия и Пакистан из числа участников ШОС имеют возможность в широких масштабах использовать морской транспорт), для дальнейшего развития торговли нужно строить железные и автомобильные дороги; нужно создавать мощные логистические центры; нужно разрабатывать и вводить новейшие технологии в области сухопутного транспорта и учиться использовать авиаперевозки для обслуживания торговли.

Однако инвестиции в транспортную инфраструктуру требуют хорошей правовой защиты, поскольку это вложения крупные и долгосрочные. Даже малый и средний бизнес, работающий в сфере логистики и транспорта, должен быть хорошо защищен.

Потому без улучшения и гармонизации законодательств, без укрепления правовой защиты бизнеса и без расширения доступа к юридической помощи, быстрого развития бизнеса и значимого роста торгового оборота в рамках ШОС не будет. Все вопросы, так или иначе, упираются в законы, которыми и нужно заниматься в первую очередь.