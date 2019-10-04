Ташкент исследует ЕАЭС

Решение президента Шавката Мирзиёева проработать вопрос о присоединении Узбекистана к ЕАЭС вытекает из логики торгово-экономического и политического взаимодействия Ташкента со своими партнерами. Более того, даже технически оно не является неожиданным или сиюминутным. Способы взаимодействия с ЕАЭС для Ташкента всплывали ранее по объективным причинам: Россия и Казахстан — два наиболее значимых торговых партнера, которые формируют ядро таможенного и экономического пространства (на долю ЕАЭС приходится до 30% торговли Узбекистана).
Темы тарифов и гармонизации законодательства — постоянная повестка саммитов СНГ, в которых Шавкат Мирзиёев еще в должности премьер-министра принимал активное участие. Узбекистан стоял у начала первой фазы евразийской интеграции, являясь членом ЕврАзЭС. В начале 2000-х модель единого таможенного и экономического пространства только прорабатывалась, и тот опыт был не вполне удачным.
За последние годы ЕАЭС стал мощным региональным объединением с огромными перспективами развития и фактической интеграции в глобальную экономику посредством сети соглашений о зонах свободной торговли. Узбекистан для укрепления своих позиций не может оставаться в стороне от этих процессов. Членство в ЕАЭС — не только возможность как минимум держать руку на пульсе, но главное - это доступ к влиянию на объединение изнутри: Узбекистан не та страна, которую можно игнорировать при принятии важнейших для Евразии экономических решений.
Центральная Азия остается для РФ в среднесрочной перспективе источником сырья, сбыта готовой продукции, кадровым резервом и платформой для промышленной кооперации.
Не будем забывать, что Узбекистан не только поставляет фрукты и овощи. "Узавтомоторс" возобновил продажи автомобилей Ravon в России, в планах довести продажи в 2020 году до 34 тыс. автомобилей. Это только один из примеров возможностей единого пространства.
Какова стратегия?
Давайте вспомним предложение Владимира Путина, впервые высказанное на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге в 2016 году, — подумать о создании "Большого Евразийского Партнерства" с участием ЕАЭС, а также стран, с которыми у РФ сложились тесные отношения — Узбекистан, Китай, Индия, Пакистан, Иран, плюс партнеры в СНГ. Исследование Ташкентом опыта ЕАЭС лежит как раз в этом контексте.
Ключевыми областями российско-узбекистанского сопряжения, скорее всего, будут социальная, таможенно-экономическая экономическая база ЕАЭС и масштабные проекты по линиям транспортной логистики; сотрудничество в различных сферах производства; развитие туризма, образования, медицины, в сфере культуры; взаимодействие по энергетическим вопросам; сотрудничество в области сельского хозяйства; развитие электронной коммерции; и, конечно, региональная безопасность.
Таким образом, квазиинтеграция Узбекистана и ЕАЭС — это реальность, уже наблюдаемая во множестве сфер, и данная тенденция будет набирать обороты в предстоящее десятилетие.
На сегодняшний же день, по словам председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко, стороны договорились о создании рабочей группы, с российском стороны ее возглавит первый вице-премьер Антон Силуанов.