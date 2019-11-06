Секс-скандал в Киеве как телевизионный сюжет

Журналисты засняли, как прямо во время заседания Богдан Яременко с телефона заказывал проститутку за скромные 100 долларов в час, рассказывает автор РИА Новости.

Один из ключевых функционеров президента Зеленского в Верховной раде — депутат фракции "Слуга народа" Богдан Яременко — написал заявление об отставке с поста главы комитета по внешней политике. Причиной такого решения стал секс-скандал, который разгорелся 30 октября, считает автор РИА Новости.

Журналисты засняли, как прямо во время заседания Яременко с телефона заказывал проститутку за скромные 100 долларов в час.

Мораль в этой истории не главное. Несмотря на "европейский путь", декларируемый главной ценностью украинского политикума, подобная история вряд ли могла бы шокировать украинского избирателя. Он за 30 лет независимости видел вещи и похуже.

Главное в этой истории — вопиющая глупость и некомпетентность, которая просто ошарашивает даже непредвзятого наблюдателя.

Богдан Яременко — совсем не из числа тех депутатов фракции "Слуга народа", которых набрали буквально с улицы, торговцев индюшатиной, организаторов свадеб и барменов. Богдан Васильевич - кадровый дипломат, который четверть века прослужил в украинском МИДе.

И тут возникает вопрос. Первая вещь, которой обучают каждого студента МГИМО с советских времен, - не палиться. Не терять документов, избегать компрометирующих контактов, следить за каждым произнесенным словом. У любого российского мидовца это работает на уровне рефлекса. Украинские же дипломаты ведут себя, словно гоголевские герои, которые в ночь перед Рождеством идут в хату Солохи в поисках романтического приключения.

Ладно, бывают ошибки и провалы. Но перепиской с проститутками дело не ограничилось.

Глава парламентского комитета Яременко продолжал жечь дальше. Уже после публикации в прессе компрометирующей переписки и нелепых оправданий в "Фейсбуке" Яременко вступает в переписку с пранкером, который выдает себя за украинского генпрокурора. Депутат кается, объясняет, что "думал, что был в закрытом закутке, где никто не мог за ним подсматривать", называл себя дураком и вообще все признал, только что не поставил подпись под протоколом.

Ну, это вообще за гранью понимания. Как это может быть?

Только глядя на Украину начинаешь ценить тот уровень политической, да и просто бюрократической культуры, который удалось создать в России за последние двадцать лет.

Несмотря на все наши претензии к собственной законодательной, исполнительной или судебной власти, это никогда не вызывало чувства столь жгучего стыда. Проблемы? Да, есть. Но не ощущение бесконечной катастрофы, которое возникает при взгляде на независимую Украину в любой точке ее недолгой истории.

Череда бесконечных выборов, переворотов, майданов, смен президентов, каждый из которых "еще хуже". Украина навечно застряла в 1991 годе, по-маниловски меняя одну мечту на другую, но так и не приступая ни к какой практической работе. Благо можно пока проедать богатое советское наследство.

Очередной скандал в Верховной раде — это, безусловно, часть политической кампании, которая ведется оппонентами Зеленского по всем фронтам с целью уничтожить его единственный актив — поддержку избирателей.

Систематически дискредитируя нового украинского президента и ключевых лиц его окружения, Порошенко, Тимошенко и прочие конкуренты методично ослабляют Зеленского с целью развалить президентскую фракцию в Раде и вернуться к старой доброй украинской парламентской модели — закулисным переговорам, торговле постами и влиянием и к прайс-листу на любое депутатское "за" или "против".

Украинские депутаты, олигархи и решалы всех мастей чувствуют себя в этом мире исключительно комфортно. Это давно стало национальной традицией, общественная репутация в которой стоит не больше, чем миска борща в депутатской столовой.

Украинская политика остается удивительным опереточным табором, где все поют и пляшут, играют на рояле и показывают неискушенному зрителю всякие смешные кунштюки.

Только дело в том, что окружающему Украину миру с этими опереточными персонажами приходится все время иметь дело.

Европейцев не жалко. И в ноябре 2013-го, и все предшествующие Майдану годы европейские столицы поддерживали на Украине любую политическую силу, если она была недружественна России, не обращая внимания на разные нюансы типа лютого национализма и тем более невинного невежества.

Но для Европы Украина все равно оставалась "за забором". Ее проблемы никак не затрагивали интересов ни Берлина, ни Парижа, ни даже Варшавы. Разве что в газовом транзите. Но и тут в дело всегда включалась Россия, которая и разруливала любые выкрутасы Киева, обеспечивая европейские поставки топлива.

Россия, в отличие от европейских "партнеров", остается связанной с Украиной миллионами связей — исторических, экономических, личных. Смешение двух народов до уровня полной диффузии делает любую границу абсолютно условной.

Вопрос "нам что за дело до чужого парламента" настолько же фальшивый, как и "какое вам дело до другой страны?". Обычно его задают люди, которые и Россию называют "эта страна".

То, что в 1991 году кто-то сообщил 200 миллионам человек, что они теперь официально в разводе, мало что меняет. Потому что нельзя ни квартиру разменять, ни поделить детей и родню. Это если говорить совсем по-простому.

Мы следим за происходящим на Украине с той же эмоциональной вовлеченностью, словно это происходит где-нибудь в Красноярском крае или на Кубани. Можно это, конечно, называть "имперством", если очень хочется, но это факт. Если какой-то депутат пишет в рабочее время проститутке на русском языке, мы интересуемся этим так же, как каким-нибудь сюжетом из телешоу про семью трансвеститов из Подмосковья. Не хватало только, чтобы цены были в рублях, но доллары — тоже нормально.

Лично мне непрекращающееся безумие в Киеве напоминает ситуацию с родственником, который пребывает в длительном запое, периодически колотит жену и детей, а главное — может в угаре спалить себя и еще полдеревни.

А Россия, как фельдшер со скорой помощи, которого к этому алкоголику вызывают сделать укол. Пациент на него орет матом, бросается бутылками и всячески демонстрирует свое неудовольствие. Но спасительный укол все равно получает.

В виде Минска. В виде переговоров о разведении сил в Донбассе. В виде предложения нового газового транзита и сниженной цены на газ.