Турция получила С-400: что будет дальше

Москва в начале ноября завершила поставку Анкаре компонентов четырех дивизионов ЗРС С-400. Это лишь начало большого прорыва российских военных технологий в Турции, где ранее доминировали производители из стран НАТО.

Россия досрочно поставила Турции зенитную ракетную систему С-400 "Триумф" на сумму около 2,5 миллиарда долларов, об этом в начале ноября сообщил генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

Через три дня высокопоставленный представитель турецкой оборонной промышленности Исмаил Демир заявил, что второй этап выполнения контракта поставки С-400 в Турцию предусматривает совместное производство системы уже в конце 2020 года.

Продолжаются технические консультации сторон о частичном производстве компонентов С-400 в Турции. И это только начало долгосрочного, взаимовыгодного военно-технического сотрудничества двух стран.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган 5 ноября не исключил возможности приобретения российских истребителей. Соответствующее предложение РФ (Су-35 и Су-57) изучается.

Ранее лидер Турции заявил о будущем участии в совместном с Россией производстве зенитной ракетной системы С-500.

Вашингтон же критикует Москву за поставки систем С-400 с целью "ослабления влияния США на мировой арене". Запоздалые хлопоты.

Выше – только звезды

Зенитная ракетная система большой дальности С-400 "Триумф" достойных конкурентов или аналогов в мире не имеет.

Она предназначена для уничтожения истребительной и бомбардировочной авиации, крылатых и баллистических ракет (в том числе стратегических, с ядерными боеголовками) — практически на всех высотах и на дальности до 400 километров.

Может применяться и против наземных объектов. Система состоит из пункта боевого управления и радиолокационной станции обнаружения, с которыми связаны до шести зенитных ракетных комплексов.

Причем каждый ЗРК содержит многофункциональную РЛС управления и до 12 пусковых установок с ракетами разных типов.

"Триумф" способен одновременно обстреливать 80 целей 160 высокоточными ракетами, летящими на гиперзвуковых скоростях (до 4800 метров в секунду).

За минуту система может уничтожить два полка истребительной авиации противника. "Триумф" — уникальное оружие.

И все же совместное производство ЗРС С-400 возможно наладить без ущерба для национальной безопасности РФ.

Достойный пример высокотехнологичного взаимовыгодного партнерства — российско-индийское производство мощной и высокоточной крылатой ракеты BrahMos, которая способна преодолеть более 400 километров с троекратным превышением скорости звука.

Комплексы BrahMos разных модификаций вышли в серию весной 2019 года и поставляются для индийских ВМС, ВВС и сухопутных войск.

Партнеры стремятся к полной взаимозаменяемости высокотехнологичных комплектующих, которые производятся в Индии и России.

Удовлетворение внутреннего запроса обеспечивает предприятие заказами до 2023 года (на сумму 6,5 миллиарда долларов), а далее стороны готовы экспортировать свою продукцию в третьи страны.

Впрочем, Индия и Россия имеют давнюю историю военно-технического сотрудничества. Более 70 процентов вооружения и боевой техники индийской армии, ВВС, ВМС — российского и советского производства.

Ежегодно Нью-Дели получает от Москвы вооружение на миллиарды долларов, невзирая на недовольство и глухие угрозы Госдепа США.

Российско-турецкое военно-техническое сотрудничество только начинается, но эта история обречена на триумф.

Неспроста американский журнал Foreign Policy пишет: "Политика Вашингтона хаотична, а Эрдоган сдвигается на путинскую орбиту".

Правильный выбор

Способность С-400 оперативно и в любых количествах уничтожать ударные и разведывательные летательные аппараты противника перечеркивает воздушное превосходство США и их союзников в вооруженных конфликтах новейшего времени.

И многие страны проявляют значительный интерес к российским зенитным системам большой дальности.

ЗРС С-400 "Триумф" желали бы получить Алжир, Беларусь, Вьетнам, Индия, Иран, а также давние оружейные партнеры Вашингтона: Египет, Ирак, Катар, Марокко и Саудовская Аравия.

Это мировое признание выдающихся характеристик российской системы — надежной технологии укрепления безопасности и государственного суверенитета.

Не случайно Госдепартамент США предупредил о введении санкций против любой страны, которая приобретет "Триумфы".

Российской системе оказались "по зубам" и тяжелый высокоскоростной истребитель F-22 Raptor, и легкий "невидимый" многоцелевой истребитель F-35 Lighting II.

Чем больше стран "закрывают" свое небо для незваных гостей, тем меньше пространства для агрессивной вседозволенности Соединенных Штатов и их союзников.

Известно, что система ПВО-ПРО в Калининградской области РФ перекрывает для авиации вероятного противника "зону доступа" в целом регионе (воздушное пространство над Литвой, Латвией, Польшей и центральной частью Балтийского моря).

Алжирские "Триумфы" могли бы ограничить для ВВС США доступ в Западную Африку. Китайские С-400 способны не допустить американскую авиацию к Тайваню.

Китай в 2019 году завершил полигонные испытания российской системы "Триумф". Две успешные стрельбы закрепили высокую репутацию С-400 в Поднебесной.

Первая ракета (48Н6Е) поразила аэродинамическую мишень, летевшую на скорости более 600 метров в секунду.

Вторая ракета уничтожила баллистическую цель, которая летела со скоростью 3000 метров в секунду, на дальности 250 километров.

Напомню, КНР в 2015 году стала первым зарубежным заказчиком ЗРС С-400 и получит два полковых комплекта.

Индия также решила купить российский "Триумф". Сумма контракта – 5,2 миллиарда долларов. Это угрожает стране экономическим давлением в соответствии с законом США "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA).

Однако Нью-Дели проводит независимую политику и выбирает лучшие инструменты укрепления национальной безопасности.

Эти примеры свидетельствуют о том, что американские санкции не остановят поставки российских вооружений и формирование турецкой системы ПВО-ПРО.

Чем жестче будет санкционная политика Вашингтона, тем большего успеха достигнет российско-турецкое военно-техническое сотрудничество, тем выше вероятность приобретения Анкарой новейших российских истребителей. Разрешения США не потребуется.