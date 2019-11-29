"Белый лебедь" как орудие стабильности: Россия возродила производство Ту-160М

Москва адекватно и эффективно реагирует на военные угрозы по всему периметру российских границ — дальняя авиация РФ оперативно наращивает ударную мощь.

Авиационная мощь России наращивается за счет возобновления серийного производства стратегических ракетоносцев Ту-160М и глубокой модернизации 16 самолетов Ту-160, которые сегодня находятся в боевом строю в составе стратегических ядерных сил страны.

Строительство десяти модернизированных Ту-160М уже идет (общая стоимость партии — 150 миллиардов рублей). Летные испытания начнутся в конце 2020 года. По информации "Интерфакса", первый вновь построенный стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М будет передан российскому Министерству обороны в 2021 году (ранее использовалось название Ту-160М2). Всего, по данным "Туполева", МО РФ планирует закупить около 50 таких машин. Параллельно проходят глубокую модернизацию 16 строевых "стратегов" до уровня Ту-160М.

Возрождение производства и обновление Ту-160М на Казанском авиационном заводе не означает забвение проекта самолета-невидимки ПАК ДА (перспективный авиационный комплекс дальней авиации). Борт нового Ту-160М будет выполнен с элементами интегрированной модульной авионики, которая в дальнейшем используют для ПАК ДА. Эволюция коснется и других технологических элементов ракетоносца — бортового радиоэлектронного оборудования, комплекса управления вооружением, систем жизнеобеспечения экипажа.

Новые возможности

Серийный Ту-160М станет не просто машиной новой постройки, а совершенно новым самолетом. Концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) создает современные вычислительные и бортовые системы, средства контроля, бесплатформенную инерциальную навигационную систему, комплекс радиоэлектронной борьбы, системы управления вооружением.

Модернизированный бомбардировщик Туполев-160М будет оснащен самой совершенной системой противовоздушной обороны, надежной системой защиты от помех.

За счет модернизации ряда узлов авиадвигатель НК-32 серии 02 стал более экономичным, что позволяет увеличить максимальную дальность полета до 15 тыс. км. Объединенная двигателестроительная корпорация (входит в концерт "Ростех") второй год проводит стендовые испытания двигателя на самарском предприятии "Кузнецов". Все строевые Ту-160 переоснастят двигателями НК-32 второй серии до 2030 года.

Самолет получит обновленный арсенал вооружения — крылатые ракеты с обычной или ядерной боевой частью, предназначенные для поражения наземных или морских объектов противника в удаленных географических районах и в глубоком тылу театров военных действий.

Ту-160М может использовать проверенные в Сирии крылатые ракеты Х-101 и действовать, не входя в зону действия ПВО противника. Максимальная дальность новой малозаметной крылатой ракеты Х-101 — около 5 500 километров. Обычная модификация Х-101 имеет боевую часть мощностью около 400 килограммов в тротиловом эквиваленте, а специальная (Х-102) оснащена термоядерной боеголовкой мощностью от 250 килотонн до 1 мегатонны. Револьверные пусковые установки позволяют нести в отсеках до 12 крылатых ракет.

Ту-160М способен развивать невероятную для стратегического бомбардировщика скорость — до 2 200 км/час, и по другим характеристикам также значительно превосходит западные аналоги. На ближайшие десятилетия обновленный "Белый лебедь" будет весьма полезен России как убедительный фактор сдерживания.

Неоконченная история

Ракетоносец-бомбардировщик Ту-160 до 2000 года был выпущен серией в 36 единиц. Решение о воспроизводстве стратегических бомбардировщиков в варианте Ту-160М на Казанском авиационном заводе принято в 2015-м, а уже через два года был построен новый ракетоносец, который совершил свой первый полет 25 января 2018-го.

Уникальная конструкция крыла (в разных позициях стреловидности размах составляет от 35,6 до 55,7 м) позволяет самолету выходить на сверхзвуковую скорость в режиме форсажа и удерживать ее в течение 45 минут, преодолевать рубежи ПВО противника на скорости до 2 200 км/ч с боевой нагрузкой до 45 тонн.

Ту-160 создан в ответ на появление в США межконтинентального бомбардировщика В-1 (американцы построили 21 такой самолет). Однако Ту-160 изначально имел несколько проектных модификаций, свидетельствующих о мощи советской конструкторской школы и уровне технологий. Модификация Ту-160ПП — самолет радиоэлектронной борьбы. Настоящий монстр Ту-160К мог нести на борту две МБР "Кречет-Р" весом по 24 тонны каждая на расстояние до 10 тысяч километров.

Вариант Ту-160П — тяжелый истребитель дальнего сопровождения. Интереснейшая модификация Ту-160В оснащалась силовой установкой, работающей на жидком водороде (при температуре до -253 °C), который использовался как горючее.

Технологический задел обеспечит новому варианту Ту-160 большое будущее.