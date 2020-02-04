Визит Помпео в Центральную Азию: как США борются за место под солнцем

Глава Госдепа США Майкл Помпео посетил Нур-Султан и Ташкент, а также принял участие во встрече министров иностранных дел региона в формате "C5+1" ("Центральная Азия – США"). Визит планировался еще в начале января, но Вашингтон был вынужден его перенести из-за конфликта с Ираном и осложнения обстановки на Ближнем Востоке.

В ходе поездки в Казахстан и Узбекистан Помпео максимально старался подчеркнуть высокий уровень отношений с республиками. Первого президента РК Нурсултана Назарбаева он назвал "давним другом США" и подчеркнул его личные заслуги в "позитивных отношениях между странами".

В Ташкенте Помпео дал высокую оценку экономическим реформам республики и пообещал два миллиона долларов помощи на "развитие капитала" и "развитие связей с Афганистаном".

Вопрос: что реально стоит за этой риторикой?

Борьба с конкурентами

По мнению экспертов, Помпео пытается отвоевать место под солнцем у России и Китая. В Казахстане он сделал акцент на уйгурской проблеме, одобрил отказ Нур-Султана выдать некоторых эмигрантов назад в КНР и выразил надежду на сохранение подобной практики.

Вашингтон явно стремится, во-первых, использовать синьцзянский вопрос для ухудшения отношений Нур-Султана и Пекина. Во-вторых, американская сторона заинтересована в расширении в Алматы диаспоры мигрантов из КНР, которых они могли бы использоваться для политического противодействия китайским интересам.

В регионе действует НПО "Атажурт Ериктирели", чьей регистрации в республике долго добивался Госдеп. Она ориентирована на работу с эмигрантами и ведение антикитайской пропаганды. Есть и ряд других организаций, финансируемых США и работающих с диаспорой.

Помпео намекнул, что США готовы даже компенсировать потери от упущенных сделок с Китаем, предложив Казахстану более выгодные инвестиционные проекты. Однако последнее сомнительно: курс администрации Дональда Трампа ориентирован на максимальную концентрацию производств в США, и вряд ли президент согласится отступить от этого принципа ради локальных дипломатических сделок.

В Ташкенте, по сообщениям СМИ, Помпео и вовсе поставил вопрос об ограничении отношений Узбекистана с ЕАЭС статусом наблюдателя и посоветовал "сначала подумать о вступлении в ВТО". Последнее звучит как угроза создать проблемы при вступлении в эту организацию, если Ташкент продолжит сближение с Москвой и евразийским проектом.

В общем, Помпео показал, что США намерены продолжать экспансию в регионе и не откажутся от конфронтации с иными игроками, включая Китай, Россию и Иран.

Есть и военный аспект

В целом экономика региона мало интересна Вашингтону: сказывается и удаленность Центральной Азии, и общая экономическая идеология действующей администрации. В лучшем случае инвестиционные проекты могут служить инструментом решения задач в сфере политики и военного присутствия.

Реальные интересы США в регионе традиционно определяет ситуация в Афганистане. В этом году, по некоторым сообщениям, уже в феврале может быть подписан мир между Вашингтоном и "Талибаном"* и начаться процесс вывода войск. Оперативная обстановка осложняется, позиции официального Кабула ослабевают в ходе боев, и может потребоваться даже экстренная эвакуация некоторых частей, чтобы гарантировать безопасность американских солдат.

В этом случаи НАТО будет нуждаться в маршрутах для вывода войск, а также для снабжения остающихся авиабаз, если с талибами* удастся договориться об их сохранении. На севере для США особенно важен железнодорожный маршрут от восточного побережья Каспия в Казахстане до афганского Мазари-Шарифа и перевалочные точки в Казахстане и Узбекистане. Сохранение существующих договоренностей — задача-минимум для Помпео.

Также Вашингтон мог предлагать превратить эти транзитные хабы в постоянные военные базы. За последнее время США уже эвакуировали несколько объектов с территории Сирии. Парламент Ирака также потребовал вывода иностранных войск, есть проблемы в отношениях с Турцией. Риск потери афганской инфраструктуры требует от Пентагона поиска новых вариантов размещения своих ударных частей на Среднем и Ближнем Востоке.

Другое дело, что Казахстан и Узбекистан вряд ли привлекут такие инициативы, учитывая отрицательный опыт пребывания американских объектов в этих странах. Они заинтересованы в получении финансовых ресурсов, безвозмездных поставках оружия и обмене информацией антитеррористических ведомств. Но навряд ли они захотят усложнять отношения с Россией и Китаем ради достаточно спорных инициатив.

Защита репутации

Наконец, Помпео явно использовал "С5+1" для улучшения отношений с некоторыми странами региона, испорченных в 2019-м.

Речь прежде всего о Кыргызстане, который прошлой весной отказался подписать соглашение о гуманитарном сотрудничестве, а теперь обсуждает новый закон о контроле над НПО, получающими финансирование из-за рубежа. Учитывая, что республика — главная база многих проектов, связанных с американским агентством USAID, такое ужесточение контроля должно беспокоить Вашингтон.

Эскалация продолжалась вплоть до сегодняшнего дня: в декабре МИД КР и Конгресс США обменялись жесткими заявлениями на тему свободы слова в республике, а в январе Кыргызстан попал в список стран, для которых ограничена выдача иммиграционных виз.

Одним из поводов для кризиса двусторонних отношений стало участие представителей НПО, получающих поддержку из США, в столкновениях в августе 2019 года в окрестностях Бишкека. Не так давно по этому делу был арестован известный активист неправительственного сектора Равшан Жээнбеков, которого власти обвиняют в захвате заложников и организации беспорядков.

Ряд республиканских СМИ писали, что Жээнбеков незадолго до начала летнего кризиса встречался с представителями американского National endowment for Democracy (NED), с которыми обсуждал консолидацию НПО в борьбе против власти и даже персональный состав будущего правительства. Некоторые авторы даже обвинили США в организации августовских столкновений.

Учитывая оппозиционные выступления в Казахстане, с лидерами которых, как выяснили журналисты, контактировали те же самые сотрудники NED, задача исправления имиджа США и сотрудничающих с ней НПО — весьма актуальна. Неудача может существенно осложнить применение "мягкой силы" США в регионе.

По итогам визита Помпео представитель Кыргызстана заявил об интересе к развитию экономического сотрудничества в рамках "С5+1". Последнее говорит о том, что Бишкек готов забыть прошлогодний кризис и претензии к NED, если американские инвестиции и гранты придут в экономику страны.

Однако вряд ли можно говорить о каких-либо стратегических прорывах. Скорей, США удалось, вопреки проблемам, удержать текущий уровень сотрудничества со странами региона и продолжить диалог.

* Запрещенная в России и ряде других стран террористическая организация

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции