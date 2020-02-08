Подделки, ювелиры-мошенники, хаос: три главных приметы рынка золота

В Азербайджане к свадебным приготовлениям детей приступают уже с первых дней рождения малыша. Если родилась девочка, то собирают приданое, если мальчик, то золото. Кое-какое золотишко иногда перепадает и девочкам ввиду их любви к украшениям. Серьги, колечки, браслеты привлекают женскую половину. Поэтому рынок золота и золотых украшений всегда процветает. Практически в каждом крупном торговом центре есть ювелирные лавки, принимающие и продающие золотые украшения, но при этом нет никаких гарантий на золото, непонятно что из себя представляет ювелир и кто все это контролирует.

31 января во всем мире отмечается Международный день ювелира. Идея этого праздника возникла в России в 2002 году на фестивале "Золотое кольцо России", который проходил в Костроме. А в 2008 году в Ташкенте на фестивале молодых ювелиров было принято решение учредить 31 января как международный профессиональный праздник. Дата же была выбрана в связи с тем, что именно в январе ювелиры регистрируют свои клейма.

Чтобы быть успешным, ювелир должен совмещать много качеств

Ювелиры, пожалуй, меньше всех заинтересованы в саморекламе и каком-то медийном внимании. Через их руки ежедневно проходят несметные богатства, золото, серебро, драгоценные камни. Излишнее внимание всегда привлекает злоумышленников, и ювелиры нередко подвергаются ограблениям. Их сообщества закрыты, даже ювелирные сайты, где можно обменяться опытом, порой спрятаны от чужих глаз. Там требуется пройти регистрацию и ежемесячно платить определенную сумму.

Слово "ювелир" происходит из тюркского языка и означает "умеющий гравировать". Чтобы быть успешным ювелиром, человек должен совмещать в себе много качеств. Тут требуется иметь определенный пакет свойств. Нужно быть художником, иметь хороший вкус, натренированные руки, острое зрение, умение держать язык за зубами. Так заведено, что ювелирные знания обычно передаются от мастера к ученику. Практически других способов не существует. Правда, в недавнем прошлом в Гимназии искусств обучали ювелирному искусству, но в целом это мало влияло на общую картину.

Бывший ювелирный завод в Ташкенте будет передан новому инвестору >>

В советский период рынок золота находился полностью под контролем государства. Ювелиры также были на вес золота. За их деятельностью строго следили органы госбезопасности. Несмотря на это, нелегальные операции с золотом были делом обычным. Все, кто имел излишки денег, старались превратить их в золото, скупали украшения, монеты царского периода. Лучшего средства сохранить деньги не было. Но постоянно покупать украшения в магазинах было опасно, ведь они также контролировались правоохранительными органами. Поэтому каждый старался иметь в друзьях ювелира. Конечно, скупали они золото дешево, а продавали втридорога, но вряд ли кто-то стал бы обманывать клиентов по части пробы. Репутация была дороже самого золота.

Псевдоювелиры умудряются на золото низкой пробы насадить более "ценное" клеймо

В годы независимости ситуация резко изменилась. Железный занавес рухнул, и дешевое и некачественное золото стало поступать из-за границы в огромных масштабах. Не просто ювелиры, а даже простые граждане стали привозить украшения для личного пользования. Людей, жаждущих заниматься скупкой и продажей драгоценностей, стало намного больше, чем требуется рынку. Почти на каждом шагу можно встретить лавку с золотом из Турции, Дубая и Италии. Золота и драгоценностей стало много, но о высоком качестве самой продукции говорить не приходится.

При этом покупатель абсолютно не защищен. Скажем, решил человек купить какое-либо золотое украшение. Что он сделает в этом случае? Скорее всего, обойдет три-четыре крупных центра по продаже ювелирных изделий. Они расположены около станций метро "Халглар достлугу", "Мемар Аджеми" и на территории ЦУМа. Но какие гарантии, что эта продукция будет соответствовать стандартам? Практически никаких.

Отечественных брендовых золотых украшений у нас на рынке практически нет. Основная масса товара доставляется из-за рубежа. Некоторые ювелиры какую-то продукцию производят, но опять же, обычные покупатели не в состоянии проконтролировать состав этих украшений. Чтобы быть полностью уверенным в достоверности проверки, нужно разрезать хотя бы часть золота. Иногда псевдоювелиры умудряются на одно золото более низкой пробы наложить золото высокой пробы, о чем покупатель узнает лишь через многие годы, когда несет золото на продажу.

Какого-либо госконтроля рынка золота и лицензирования ювелиров нет

На рынке золота часто встречаются мошенники самой низкой пробы. Ушли в небытие те ювелиры, которые дорожили своей репутацией. Фактически незаметен государственный контроль рынка золота и лицензирование ювелиров. Но именно эта область нуждается в регулировании больше остальных. Ведь при покупке какой-либо техники нам выдается гарантия от производителя, продукты питания проверяются различными органами, санитарными службами, практически любые товары тем или иным способом подвергаются контролю. А продавцов золота и ювелиров, изготавливающих изделия, проверить трудно. Вот купил золото, куда пойти и получить заключение? Разве что в ближайшую лавку другого ювелира? А есть ли у того ювелира необходимое оборудование и право выдавать документ с печатью? Вряд ли.