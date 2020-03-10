Чем грозит для стран ЦА вывод войск США из Афганистана?

Начало вывода американских войск из Афганистана по времени совпало с церемониями инаугурации двух президентов и ракетным обстрелом Кабула. Это закономерный и символичный итог многолетних усилий США по строительству "параллельной реальности" в Афганистане.

Новый глава Исламской Республики Афганистан Ашраф Гани произносил речь после принятия присяги 9 марта, когда по президентскому дворцу в Кабуле нанесли ракетный удар боевики "Исламского государства"*. Снаряды разорвались рядом со зданием, пострадали два человека и повреждено автомобилей. Церемония инаугурации действующего премьер-министра страны Абдуллы Абдуллы состоялась одновременно, буквально в 500 метрах.

Абдулла и его сторонники не признают официальные итоги выборов. Альтернативное мероприятие также попало под обстрел. Однако Ашраф Гани и Абдулла Абдулла с достоинством призвали гостей к спокойствию, и продолжили церемониал. В Афганистане покушения на президента - уже традиция, рассуждает военный обозреватель Sputnik Александр Хроленко.

Большинство иностранных делегаций выбрали инаугурацию Гани, однако некоторые государства направили своих представителей сразу на два мероприятия. Ракетный обстрел Кабула не сорвал церемоний, но подчеркнул абсурдность всего происходящего, бесперспективность межафганского мирного урегулирования и соглашения США с "Талибаном"*, бессмысленность присутствия и вывода американских войск.

На этом фоне госсекретарь США Майк Помпео заявил: "Мы выступаем категорически против любых действий по созданию параллельного правительства и любого использования силы в целях разрешения политических разногласий". Однако время американских коррекций в Афганистане закономерно уходит в прошлое. Начинается новый виток вооруженной борьбы за власть в стране.

Итоги оккупации

В Афганистане на борьбу с "Талибаном"* и реконструкцию государства США израсходовали более 822 миллиардов долларов. Когда Вашингтон держал в Афганистане 100-тысячную группировку войск (2010 - 2012 годы), приходилось ежегодно тратить на боевые действия 100 миллиардов долларов.

После сокращения военного присутствия США (в 2016 - 2018 годах) расходы на афганские операции удалось снизить до 40 миллиардов долларов в год. На борьбу с производством афганских наркотиков США потратили около 9 миллиардов долларов. Итоги безотрадны.

Пентагон потерял в Афганистане 2300 военнослужащих, еще 20660 солдат и офицеров были ранены. По данным Ашрафа Гани, с 2014 года погибли более 45 тысяч афганских военнослужащих. Представительство ООН отмечает, что с 2009 года в Афганистане погибли или получили ранения более 100 тысяч мирных граждан.

При этом талибы контролируют большую часть территории и населения Исламской республики. Кроме того, в стране действуют свыше тридцати других террористических группировок, включая "Исламское государство"* (около 7 тысяч боевиков). А площадь плантаций опиумного мака за первые 16 лет американского присутствия достигла максимума. Вот, почему сегодня 13 тысяч военнослужащих Пентагона, 11 тысяч гражданских специалистов США и призывы Помпео - погоды в Афганистане не делают.

Центральная Азия в опасности

Мы наблюдаем, как после подписания соглашения с американцами в Дохе талибы практически непрерывно атакуют позиции афганских правительственных сил. Военно-воздушные силы США наносят ответный авиаудар по позициям талибов в районе Нахр-э-Сарадж (провинция Гильменд).

В ходе террористической атаки в Кабуле 6 марта гибнет 27 человек, но якобы все идет нормально. Вашингтон не замечает сути происходящего, и президент США Дональд Трамп беседует по телефону с одним из лидеров "Талибана"* муллой Абдулом Гани Барадаром.

Пентагон в Афганистане ничего не решал, но до недавнего времени хотя бы оттягивал на себя боевой потенциал трех десятков террористических группировок. На саммите НАТО весной 2017 года принято решение о продлении миссии "Решительная поддержка" до 2020 года, и в начале 2019 года на саммите альянса в Брюсселе решено сохранить финансирование афганских сил безопасности до 2024 года.

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И все же, выход американских войск неизбежно станет примером для других стран коалиции. Затем в Исламской республике неизбежно начнется новый жесточайший передел власти (сфер влияния) с участием моджахедов, талибов, игиловцев и тому подобных структур. Даже британское издание Times предсказывает новую гражданскую войну в Афганистане. Это обещает сопредельным странам Центральной Азии определенный уровень дестабилизации.

* - террористические группировки, запрещенные в РФ и ряде других государств.