Обстановка в Афганистане: талибы могут занять сопредельные с Узбекистаном районы

Рост влияния военно-религиозного движения и дальнейшая эскалация насилия в Исламской республике угрожают соседним странам региона.

Девять военнослужащих афганской армии погибли 16 апреля в столкновении с боевиками движения "Талибан"* в восточной провинции Логар. Вечером того же дня боевики застрелили шестерых местных сотрудников американской военной базы Баграм в провинции Парван. Днем ранее талибы открыли огонь по группе молодых людей, которые играли в крикет в провинции Лагман, один из четырех раненых скончался.

Беспрецедентный даже на фоне афганской реальности расстрел группы молодых людей за игру в крикет свидетельствует о непримиримом отношении талибов к западной цивилизации. Разумеется, эта старинная английская игра с битой и мячом — наследие "британских оккупантов", и ее популярность в Афганистане — идеологический вызов "Талибану"*. Средневековая ненависть боевиков распространяется практически на все виды спорта, культуру, искусство. Как правило, дискуссиям талибы предпочитают казни.

Боевики стремятся закрепить свое влияние на севере страны. Губернатор провинции Кундуз Абдул Джаббар Наими 17 апреля рассказал в интервью РИА Новости, что "Талибан"* оснащен современным вооружением, в его рядах воюют иностранные граждане. Информация тревожная. Сопредельная с Таджикистаном провинция Кундуз имеет стратегическое значение, служит воротами в Центральную Азию. Под контролем афганских правительственных сил столица провинции находится более трех лет, но ранее боевики дважды захватывали город Кундуз (в 2015-2016 годах). И сегодня стремятся восстановить прежнее влияние.

Боевики запустили 9 апреля пять ракет по авиабазе США Баграм. Талибы совершают вооруженные нападения, совершенно не опасаясь, что американцы откажутся от подписанного в феврале мирного соглашения. При этом обвиняют в срыве мирного процесса Кабул и Вашингтон. В Афганистане растет потенциал конкурирующей террористической группировки "Исламское государство"*. Правительственные силы обороны и безопасности проводят боевые операции на всей территории страны. Фактически Кабул остался один на один с террористами.

"Талибан"* возвращается к власти

Официальный Кабул, по данным западных источников, владеет ситуацией лишь в 133 из 407 районов. Талибы полностью контролируют 75 районов. Кто управляет остальной территорией страны — неизвестно, но с высокой вероятностью можно прогнозировать расширение влияния боевиков. Талибы, как никогда, близки к захвату афганских территорий у границы с Таджикистаном и Узбекистаном.

Официальный представитель "Талибана"* в начале апреля заявил о намерении прекратить огонь лишь в тех районах Афганистана, где будут зафиксированы вспышки коронавируса COVID-19. Известно, что в 2020 году в страну вернулись из Ирана (неблагополучного в отношении коронавируса) около 200 тысяч афганцев. По данным на 17 апреля, в ИРА заражены 906 человек.

На этом фоне генсек НАТО Йенс Столтенберг 14 апреля заявил: "Мятежники из движения "Талибан"* должны прекратить атаки против афганских сил безопасности". Это и смешно, и грустно. Боевики считают, что они ничего никому не должны. Днем ранее американский посол Халилзад встретился в Дохе с представителями движения "Талибан"*, стороны обсудили проблемы реализации соглашения между США и талибам. Ранее Вашингтон призвал афганское правительство и "Талибан"* ускорить обмен пленными, что следует расценивать как призыв к самоубийству проамериканского правительства ИРА. Американцы требуют от Кабула ускоренного освобождения заключенных талибов, на первом этапе — около 5000 боевиков. "Талибан"* считает, что без освобождения этих людей межафганский диалог невозможен, а с ними — на свободе и с оружием — начнется такой диалог, что мало не покажется.

Возможно, соглашение военно-религиозного движения с американцами позволит Пентагону и союзникам относительно безопасно завершить бесславную 19-летнюю афганскую кампанию и гарантирует Афганистану длительный период жестокого, средневекового насилия. Боевики привыкли достигать поставленных целей исключительно в формате террористического джихада. Количество талибов, по разным данным, от 30 тысяч до 70 тысяч "стволов" — на территории Афганистана, а также в неподконтрольной Кабулу и Исламабаду Зоне племен на афгано-пакистанской прозрачной границе. Заметим, военно-религиозное движение идеологически и структурно неоднородно, имеет различные ветви и даже "диссидентские" фракции. Первозданный хаос с автоматическим оружием и спутниковой связью.

Дорога в никуда

Официальные представители Соединенных Штатов и "Талибан"* 29 февраля в Дохе (Катар) впервые за 18 лет боевых действий подписали соглашение о мире, которое предусматривает сокращение численности американских войск в Афганистане (до нуля), если боевики воздержится от насилия. Примирение талибов с официальным Кабулом является главным условием вывода военного контингента США, но это заведомо и принципиально невозможно по целому ряду причин.

Переговоры проходили на фоне заявлений "Талибана"* о восстановлении исламского эмирата и шариатского режима правления, но многие граждане Афганистана с этим не согласны. В школах Исламской республики обучаются несколько миллионов детей, треть из которых — девочки (что недопустимо для талибов, которые ранее избивали женщин за "нескромность", а мужчин сажали в тюрьму за неправильную стрижку бород). Появились десятки частных СМИ. Действуют государственные и частные университеты. В стране сегодня — около 20 миллионов пользователей мобильной связи (большинство населения). Афганцы заявили о себе в области искусства, культуры и спорта (в том числе женщины). Совершенно невозможно просто так отдать на растерзание талибам миллионы этих нормальных людей.

Согласно одному из пунктов соглашения, "Талибан"* должен освободить тысячу пленных афганских военнослужащих, а Кабул — около пяти тысяч заключенных боевиков (на первом этапе). "Обменные" переговоры начались в Кабуле 1 апреля, впервые после американского вторжения в страну в 2001-м. Из-за политических противоречий в Кабуле и разногласий между воюющими сторонами по поводу обмена заключенными внутриафганские переговоры были отложены. В дальнейшем стороны договорились об освобождении (на первом этапе) 100 боевиков и 20 афганских военнослужащих. При этом талибы потребовали, прежде всего, освобождения 15 полевых командиров. Последнее афганские власти сочли неприемлемым, и снизили "стартовый лимит" освобождения с пяти тысяч до 400 заключенных боевиков.

В итоге 12 апреля талибы освободили из плена первых 20 военнослужащих правительственных сил и передали их представителям Международного комитета красного креста на территории уезда Шах-Вали-Кот провинции Кандагар. А власти Афганистана 13 апреля освободили из правительственных тюрем 361 пленного талиба. Вскоре "Талибан"* освободил из плена еще 20 афганских военнослужащих и полицейских. Для сравнения, из-за угрозы коронавирусной инфекции в Афганистане из тюрем выпущены более 5,3 тысячи заключенных.

Примерно в это же время Исламабад потребовал от Кабула передать в руки пакистанских правоохранителей Абдуллу Оракзая — лидера "хорасанской" ячейки "Исламского государства"*, арестованного вместе с 19 боевиками в начале апреля Управлением национальной безопасности ИРА. Афганское правительство обвиняет Оракзая во многих преступлениях, включая мартовское нападение в Кабуле на храм сикхов, в результате которого погибли 25 человек. Разумеется, у Исламабада нет права требовать от Кабула выдачи высокопоставленных боевиков (террористов по всем параметрам), но "Восток — дело тонкое".

* — террористическая группировка, запрещенная в РФ и ряде других стран.