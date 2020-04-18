Обстановка в Афганистане: талибы могут занять сопредельные с Узбекистаном районы

Рост влияния военно-религиозного движения и дальнейшая эскалация насилия в Исламской республике угрожают соседним странам региона.
Девять военнослужащих афганской армии погибли 16 апреля в столкновении с боевиками движения "Талибан"* в восточной провинции Логар. Вечером того же дня боевики застрелили шестерых местных сотрудников американской военной базы Баграм в провинции Парван. Днем ранее талибы открыли огонь по группе молодых людей, которые играли в крикет в провинции Лагман, один из четырех раненых скончался.
Боевики стремятся закрепить свое влияние на севере страны. Губернатор провинции Кундуз Абдул Джаббар Наими 17 апреля рассказал в интервью РИА Новости, что "Талибан"* оснащен современным вооружением, в его рядах воюют иностранные граждане. Информация тревожная. Сопредельная с Таджикистаном провинция Кундуз имеет стратегическое значение, служит воротами в Центральную Азию. Под контролем афганских правительственных сил столица провинции находится более трех лет, но ранее боевики дважды захватывали город Кундуз (в 2015-2016 годах). И сегодня стремятся восстановить прежнее влияние.
Боевики запустили 9 апреля пять ракет по авиабазе США Баграм. Талибы совершают вооруженные нападения, совершенно не опасаясь, что американцы откажутся от подписанного в феврале мирного соглашения. При этом обвиняют в срыве мирного процесса Кабул и Вашингтон. В Афганистане растет потенциал конкурирующей террористической группировки "Исламское государство"*. Правительственные силы обороны и безопасности проводят боевые операции на всей территории страны. Фактически Кабул остался один на один с террористами.
"Талибан"* возвращается к власти
Официальный Кабул, по данным западных источников, владеет ситуацией лишь в 133 из 407 районов. Талибы полностью контролируют 75 районов. Кто управляет остальной территорией страны — неизвестно, но с высокой вероятностью можно прогнозировать расширение влияния боевиков. Талибы, как никогда, близки к захвату афганских территорий у границы с Таджикистаном и Узбекистаном.
Официальный представитель "Талибана"* в начале апреля заявил о намерении прекратить огонь лишь в тех районах Афганистана, где будут зафиксированы вспышки коронавируса COVID-19. Известно, что в 2020 году в страну вернулись из Ирана (неблагополучного в отношении коронавируса) около 200 тысяч афганцев. По данным на 17 апреля, в ИРА заражены 906 человек.
Возможно, соглашение военно-религиозного движения с американцами позволит Пентагону и союзникам относительно безопасно завершить бесславную 19-летнюю афганскую кампанию и гарантирует Афганистану длительный период жестокого, средневекового насилия. Боевики привыкли достигать поставленных целей исключительно в формате террористического джихада. Количество талибов, по разным данным, от 30 тысяч до 70 тысяч "стволов" — на территории Афганистана, а также в неподконтрольной Кабулу и Исламабаду Зоне племен на афгано-пакистанской прозрачной границе. Заметим, военно-религиозное движение идеологически и структурно неоднородно, имеет различные ветви и даже "диссидентские" фракции. Первозданный хаос с автоматическим оружием и спутниковой связью.
Дорога в никуда
Официальные представители Соединенных Штатов и "Талибан"* 29 февраля в Дохе (Катар) впервые за 18 лет боевых действий подписали соглашение о мире, которое предусматривает сокращение численности американских войск в Афганистане (до нуля), если боевики воздержится от насилия. Примирение талибов с официальным Кабулом является главным условием вывода военного контингента США, но это заведомо и принципиально невозможно по целому ряду причин.
Согласно одному из пунктов соглашения, "Талибан"* должен освободить тысячу пленных афганских военнослужащих, а Кабул — около пяти тысяч заключенных боевиков (на первом этапе). "Обменные" переговоры начались в Кабуле 1 апреля, впервые после американского вторжения в страну в 2001-м. Из-за политических противоречий в Кабуле и разногласий между воюющими сторонами по поводу обмена заключенными внутриафганские переговоры были отложены. В дальнейшем стороны договорились об освобождении (на первом этапе) 100 боевиков и 20 афганских военнослужащих. При этом талибы потребовали, прежде всего, освобождения 15 полевых командиров. Последнее афганские власти сочли неприемлемым, и снизили "стартовый лимит" освобождения с пяти тысяч до 400 заключенных боевиков.
Примерно в это же время Исламабад потребовал от Кабула передать в руки пакистанских правоохранителей Абдуллу Оракзая — лидера "хорасанской" ячейки "Исламского государства"*, арестованного вместе с 19 боевиками в начале апреля Управлением национальной безопасности ИРА. Афганское правительство обвиняет Оракзая во многих преступлениях, включая мартовское нападение в Кабуле на храм сикхов, в результате которого погибли 25 человек. Разумеется, у Исламабада нет права требовать от Кабула выдачи высокопоставленных боевиков (террористов по всем параметрам), но "Восток — дело тонкое".
* — террористическая группировка, запрещенная в РФ и ряде других стран.