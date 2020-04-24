Россия: трудовые мигранты тоже "свои"

Россия много раз в своей истории фактически занималась альтруизмом, поддерживала иностранных граждан, особенно соседей, и не всегда получала за это благодарность, считает автор.

Предложение тратить бюджетные деньги на помощь трудовым мигрантам вызвало множество возражений в российском обществе. Некоторые эксперты считают это бессмысленной тратой, предательством интересов россиян в кризисной ситуации, но они неправы. Ведь речь идет об инвестициях на благо самих россиян.

Пусть сами скидываются?

В России продолжают обсуждать инициативу Агентства стратегических инициатив относительно помощи гастарбайтерам. Напомним: речь идет о выплате трудовым мигрантам, оставшимся в России без работы и средств к существованию, пособия – такого же, которое будет выплачиваться безработным российским гражданам. Все для того, чтобы поддержать оставшихся без заработка людей (которые по причине закрытого сообщения и отсутствия накоплений не могут уехать на родину) и не допустить резкого всплеска криминогенной обстановки.

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У этого предложения много критиков. Так, руководитель "Правозащитного центра" Всемирного Русского народного собора Роман Силантьев выступает против идеи "раздать потенциальным преступникам деньги в надежде, что они преступную деятельность вести не будут". По его мнению, помочь этим людям должно не российское государство, а их родственники. Депутат Госдумы Дмитрий Ионин тоже предлагает гастарбайтерам искать помощи у себя на родине.

"По факту сегодня ситуация чрезвычайная, и в этой чрезвычайной ситуации помогать нужно гражданам России. Пусть гражданам Узбекистана помогает Узбекистан", - полагает народный избранник.

На первый взгляд, их аргументы не лишены смысла. Трудовые мигранты не являются гражданами Российской Федерации, а значит, не должны поддерживаться за счет средств российских налогоплательщиков. Россия должна их либо отправить на родину, либо возложить заботу о них на правительства их стран. Благородные жесты здесь не только приведут к серьезным расходам, но и вызовут гнев россиян, которые резонно спросят: "Если у государства есть лишние средства, то почему оно тратит их на поддержку гастарбайтеров, а не на увеличение пособий гражданам России?".

Многие также уверены в том, что это не укрепит внешние позиции Москвы. Россия много раз в своей истории фактически занималась альтруизмом, поддерживала иностранных граждан, особенно соседей, и не всегда получала за это благодарность.

Идейная конкуренция

Однако, если разбираться в ситуации глубже, все как раз наоборот. Москва обязательно должна помогать трудовым мигрантам пережить этот кризис.

Во-первых, потому, что у нее нет выбора. Депортировать этих людей из России физически невозможно, убедить правительства стран Средней Азии поддержать своих сограждан - тоже (Ташкент, Бишкек и Душанбе ограничены в средствах, и тратить они их будут на спасение национальных экономик, оставшихся без денежных перечислений трудовых мигрантов – весьма заметных в национальных бюджетах).

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Во-вторых, эта помощь является необходимой с точки зрения интересов российской внешней политики. Да, возможно, Москве не все скажут "спасибо". Однако гораздо важнее отношение населения национальных республик.

Несколько дней назад замминистра иностранных дел Сергей Рябков, отвечая на вопрос автора этой статьи о способах выиграть у США идейную конкуренцию, говорил о безусловном конкурентном преимуществе России на постсоветском пространстве.

"Мы считаем, что глубина исторических, культурных, человеческих, экономических, любых других связей между Россией и соседними государствами, входившими когда-то в одну страну, неизмеримо глубже, фундаментальнее и богаче, чем все то, что США - и при нынешней администрации, и при прежних администрациях - предлагают в качестве так называемой альтернативы", - пояснил дипломат.

Эта глубина взаимоотношений позволяет населению соседних стран до сих пор рассматривать Москву и россиян как "своих". Но недостаточно лишь рассказывать об общей истории – нужно на деле показывать, что и россияне считают граждан постсоветского пространства "своими". И не собираются бросать в сложных ситуациях.

Москва – второй дом

Жители постсоветского пространства, работающие в России, должны понимать, что Москва – это не мачеха. А Российская Федерация – это многонациональный проект с гражданской нацией, оплот огромного Российского мира. Частью которого и они являются. И российские власти должны – даже обязаны поддерживать у них именно такое видение.

Попытки пойти на поводу у отечественных националистов и замкнуться, вплоть до закрытия границ с постсоветскими странами, контрпродуктивны.

Понятно, что вопрос о финансовой поддержке мигрантов требует уточнений. Причем не на уровне экспертов, а на уровне властей.

"Мы считаем, что правительство внимательно должно эту инициативу рассмотреть, определить, кто конкретно должен получить такую поддержку. И если необходимо, мы внесем соответствующие изменения в законодательство о занятости", - заявил первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев.

Возможно, помощь нужно сделать возвратной: например, трудовой мигрант будет постепенно выплачивать государству назад эту сумму в рассрочку, допустим, через увеличение стоимости трудового патента (который в Москве, кстати, обходится в 5 с лишним тысяч рублей в месяц).

Конечно, есть вероятность, что мигрант сбежит от выплат домой, однако эта вероятность небольшая, ведь, к сожалению, у сотен тысяч граждан Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана нет альтернативных вариантов трудоустройства, кроме как работать в России.

В любом случае нужно понимать, что данная помощь – это не благотворительность, а инвестиция в будущее. Наше общее будущее.