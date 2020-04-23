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В Москве трудовые мигранты до 15 июня смогут работать без патента

© Sputnik / Александр Гальперин
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200423/13981513/V-Moskve-trudovye-migranty-do-15-iyunya-smogut-rabotat-bez-patenta.html

Также мигрантам временно разрешили не производить ежемесячную оплату за уже выданные трудовые патенты.

ТАШКЕНТ, 23 апр - Sputnik. В Москве в связи с пандемией COVID-19 разрешили иностранным гражданам работать без патента до 15 июня. 

YouTube / Федерация мигрантов России
В РФ отменили оплату патента для мигрантов — обо всех деталях в одном видео

Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД РФ.

Также мигрантам временно разрешили не производить ежемесячную оплату за уже выданные патенты.

Отмечается, что работодатели вправе привлекать иностранных работников при наличии соответствующего разрешения. 

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ в связи с распространением COVID-19.

Путин подписал указ о правовом положении иностранцев в России >>

В соответствии с документом, в стране до 15 июня продлены сроки временного пребывания иностранцев.

Также в РФ выступили с инициативой приравнять трудоустроенных мигрантов к российским гражданам для получения ими пособий по безработице и ряд других льгот. Данные меры предлагают принять на время пандемии с целью поддержки иностранных работников.

По последним данным, в России зафиксировано свыше 57 тысяч случаев заболевания коронавирусом, выздоровели более 4 тысяч граждан, 513 - скончались.

Теги:
Россия, работа, трудовой патент, Москва, Мигранты



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