"Тысяча долларов за баррель": американский план шокирует нефтяной рынок

Сейчас в США работает модель "рынок решает", что, собственно, и приводит к таким инцидентам, как недавнее падение цен на американскую нефть West Texas Intermediate до отрицательных значений, но эта модель далеко не всех устраивает.

США не вошли, по крайней мере на официальном уровне, в сделку ОПЕК+, в которой участвуют Россия и другие страны — экспортеры нефти, но на неофициальном уровне в эту сделку вполне может войти штат Техас, где добывается большая часть американской сланцевой нефти. Судьбоносное решение о принуждении нефтяных компаний эпицентра "сланцевой революции" к сокращению добычи может быть принято уже 5 мая, причем проект постановления техасского государственного агентства по регулированию нефтяного сектора не предполагает пряников. В распоряжении чиновников только увесистый кнут в виде предложения штрафовать за каждый "лишний" баррель, а чтобы привычные к убыткам сланцевики не посчитали это всего лишь дополнительным расходом для и так нерентабельного бизнеса, размер штрафа предлагается зафиксировать на уровне 1000 долларов за баррель, что должно остудить пыл даже самых свободолюбивых нефтедобытчиков.

Houston Chronicle, главное СМИ Техаса, сообщает о деталях плана сокращения и о том, какие баталии развернутся вокруг его принятия:

"Железнодорожная комиссия Техаса, регулирующая нефтегазовую отрасль, открыла общественное обсуждение по поводу предложения, которое позволит сократить добычу нефти в штате на 20 процентов в месяц. <...> Текст предложенного приказа был опубликован перед заседанием, на котором комиссия должна проголосовать по этому плану. (Заседание пройдет во вторник, 5 мая). Комиссия не выпускала приказы о сокращении добычи с 1970-х годов, но глобальный избыток сырой нефти, вызванный пандемией коронавируса, побудил (сланцевые нефтедобывающие компании. — Прим. авт.) Pioneer Natural Resources и Parsley Energy попросить агентство использовать эту прерогативу. Эта просьба вызвала раскол в нефтегазовой отрасли: коалиция мелких производителей и защитников окружающей среды выступает за сокращение добычи, в то время как отраслевые торговые ассоциации, крупные компании и операторы трубопроводов категорически против".

Сокращение на 20 процентов — это примерно столько же, сколько пришлось бы сократить Техасу, если штат или США в целом подписали бы соглашение с ОПЕК+. И вряд ли эта цифра выбрана случайно. Можно подозревать, что есть определенный политический запрос именно на такое решение, однако это не гарантирует, что оно будет принято.

Сейчас в США работает модель "рынок решает", что, собственно, и приводит к таким инцидентам, как недавнее падение цен на американскую нефть West Texas Intermediate до отрицательных значений, но эта модель далеко не всех устраивает. Небольшие нефтедобытчики (а в Техасе есть довольно много компаний, в которых работают по 20 человек и добывается меньше 1000 баррелей в день) хотели бы добиться сокращения добычи. По проекту техасских регуляторов, "малый нефтяной бизнес" будет освобожден от квотирования, а все сокращения придутся на крупные и средние компании. Инициаторы идеи принудительного сокращения с привлечением чиновников — компании Pioneer Natural Resources и Parsley Energy — являются крупными сланцевыми добытчиками, но при этом они намного меньше, чем гиганты конвенциональной (традиционной) нефтяной индустрии, такие как Exxon или Chevron. Компании — инициаторы сокращений рассчитывают на то, что снижение добычи даст им возможность дожить до более высоких цен, при этом их более слабые с финансовой точки зрения конкуренты из сланцевого сектора в любом случае обанкротятся.

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Гиганты конвенциональной нефтедобычи, как справедливо указывают американские журналисты, — против сокращений, хотя в краткосрочной перспективе они могут получить серьезную финансовую выгоду. Есть одно вероятное и логичное объяснение для этой позиции: они хотят сначала увидеть смерть всех сланцевых компаний, то есть просто ликвидировать их как класс, воспользовавшись ситуацией с коронавирусом, и ради этого готовы потерпеть сверхнизкие цены несколько месяцев или дольше. Конечно, на официальном уровне они говорят о том, что заботятся о свободном рынке, но требуется определенный уровень наивности для того, чтобы поверить в идеалистический настрой капитанов "старого" сегмента американской нефтяной индустрии, которые годами страдали от самодеятельности сланцевиков.

Агентство деловой информации Bloomberg указывает на то, что конец этой истории в любом случае будет печальным: "Отрицательные цены на нефть, танкеры, бродящие по морям с грузом, который никто не желает получить, и трейдеры, проявляющие творческий подход к вопросу, где еще можно хранить нефть. Следующая глава в нефтяном кризисе теперь неизбежна: значимые части нефтяной промышленности вот-вот начнут закрываться".

Более логичным выходом с американской стороны было бы фактическое присоединение к Саудовской Аравии, России и другим ответственным нефтедобытчикам. Но даже среди членов самой техасской комиссии есть "рыночные фундаменталисты", один из которых, председатель Уэйн Кристиан (который не смог остановить появление предложения о квотировании добычи на повестке дня), решил выступить в прессе с призывом защищать свободный рынок, несмотря ни на что: "Как только COVID-19 останется позади, спрос на нефтепродукты, такие как бензин, несомненно, увеличится, поскольку американцы снова начнут ездить на работу. Ситуация стабилизируется. Дело не в "если", а в том, "когда" это произойдет. Это не первый кризис, с которым столкнулась наша страна, и не последний. Но в ста процентах случаев, когда мы сталкиваемся с трудностями, Америка становится сильнее, как и Техас. Именно по этой причине я планирую придерживаться принципов свободного рынка и выступать против квотирования в Техасе".

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США могут отказаться от сокращений. И это, вероятно, не очень-то повлияет на судьбу нефтяного рынка страны, зато у такого решения техасской комиссии будут весьма серьезные геополитические последствия. Дело в том, что еще в 2019 году американские эксперты серьезно переживали по поводу того, что Саудовская Аравия и Россия создали новый нефтяной альянс, который мог поднимать и опускать цены на черное золото, причем в альянсе участвовали как страны ОПЕК, так и государства, в него не входящие. Когда в 2020-м сделка ОПЕК+ сорвалась, американские эксперты по геополитике, конечно, сожалели о падении цен на нефть, но испытывали огромную радость по поводу того, что альянс, пугавший их в прошлом году, перестал угрожать американской глобальной энергетической политике, а также дипломатии США на Ближнем Востоке. Новая, беспрецедентная сделка ОПЕК+ в некотором роде воскрешает этот американский кошмар — и даже усиливает его в том смысле, что теперь координация действий на нефтяном рынке расширилась еще больше и включает даже страну НАТО. Как сообщает Financial Times, "Норвегия сократит добычу нефти на 13 процентов", а это значит, что правительство Норвегии выполнило свое неформальное обещание, данное странам ОПЕК+ еще до окончания переговоров по "большой сделке".

Кризис закончится, а привычка договариваться о судьбе мировых нефтяных рынков без США — вполне может остаться. Впрочем, даже оставшись в сравнительном одиночестве или как минимум в меньшинстве, Соединенные Штаты в целом и Техас в частности могут утешать себя тем фактом, что принципы "свободного рынка" остались нетронутыми.

Вот только сланцевый сектор эти принципы все равно не прокормят.