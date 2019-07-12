Узбекистан остается в статусе наблюдателя в ОПЕК+

По словам Баходыра Сидикова, Узбекистан всегда был газовой страной, поэтому пока остается в статусе наблюдателя в ОПЕК+.

ТАШКЕНТ, 12 июл - Sputnik. Узбекистан пока останется в статусе наблюдателя в ОПЕК+, поскольку страна не является крупным производителем нефти, заявил председатель правления АО "Узбекнефтегаз" Баходыр Сидиков корреспонденту Sputnik Узбекистан.

"Я думаю, мы останемся в статусе наблюдателя, потому что мы не такая большая нефтедобывающая страна, мы всегда были газовой страной", - сказал Сидиков, отвечая на вопрос о перспективах расширения участия Узбекистана в ОПЕК+.

Сидиков сообщил, что делегация Узбекистана уже дважды участвовала в заседаниях организации, так как, в любом случае, интересно быть в гуще событий на нефтяном рынке.

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В начале июля власти Узбекистана планируют повысить тарифы на энергоресурсы.

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За последние два года в стране была проделана большая работа для того, чтобы население, социальные и производственные объекты бесперебойно получали электроэнергию и природный газ. Для дальнейшего улучшения показателей в этом направлении требуются модернизация сетей, внедрение энергосберегающих технологий и оптимизация расходов. Без оптимизации тарифов достичь улучшения финансового состояния отраслей и активного привлечения инвестиций невозможно.

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Чтобы тарифная реформа прошла безболезненно, планируется повысить минимальный размер заработной платы.