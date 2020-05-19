"Фактор Зеленского". Почему России больше не ставят его в пример

Завтра ровно год с момента принесения присяги бывшим комедиантом Владимиром Зеленским в качестве президента Украины. Наверняка все помнят: головокружительный успех на выборах, пламенная речь с трибуны Рады, дерзкий разгон парламента, обещания начать посадки коррупционеров той же весной, стремительный захват всей вертикали власти в свои руки, пишет автор РИА Новости.

Вспоминается, как тогда многие заговорили о примере Украины для России. Различные аналитики всерьез рассуждали о "факторе Зеленского": мол, "чем успешнее окажется его президентство, тем большее влияние это окажет на российскую политику". И вот прошел год. Почему-то никто уже не говорит об этом примере и об "истории успеха".

Нельзя сказать, что молодой президент Украины вообще ничего за этот год не сделал. Если непредвзято проанализировать те обещания, которые давал Зеленский во время выборов, то можно утверждать, что над реализацией одного конкретного пункта своей программы он работал усиленно. Речь о короткой фразе: "Формирование прозрачного рынка земли". Этот пункт в ходе кампании не расшифровывали, не поясняли, что имеется в виду полная распродажа. Но затем многие сторонники президента постоянно ссылались на него, указывая: мол, смотрите, мы строго выполняем программу Зе-команды. Правда, в тех же обещаниях лидера "Квартала 95" значилось, что выручка от продажи земли пойдет на счета рядовых украинцев. При принятии нового земельного закона об этом как-то забыли.

Что же касается других обещаний Зеленского… А вот, собственно, и все. Больше ничего не выполнено. Можно, конечно, возразить: программа-то писалась на пять лет, надо подождать. Но достаточно вспомнить, что кандидат в президенты от "Слуги народа" предельно конкретно обещал: "Мой первый законопроект — "О народовластии". Он не раз клялся, что все важные решения в стране будут приниматься исключительно на референдумах. Но за год президент внес немало законопроектов, а до референдумов руки как-то не дошли. Если же вспомнить, что абсолютное большинство украинцев выступает против все той же продажи земли, то становится ясно, что Зеленский в этом важнейшем вопросе явно наплевал на свои же принципы.

Обещание "Сажать будем весной", наиболее полюбившееся народу, тоже подзабыто. Сначала его команда неуклюже объясняла, что имелась в виду весна 2020 года, опять-таки надо только подождать. Но вот и эта весна на исходе, а борьба с коррупцией, похоже, так и не началась. Зеленский за рулем Tesla в ноябре пытался оправдаться, перечислив ряд высокопоставленных чиновников периода Порошенко, которых задержали или арестовали. Он тогда назвал четыре фамилии. Всех в течение нескольких недель освободили, а дела их, похоже, зависли надолго, если не навсегда.

Зеленский опять оправдывался: мол, я же не могу вмешиваться в работу правоохранительных органов (раньше-то, когда обещали посадки, никто в его команде не рассказал ему об этом). Но самое интересное, что совсем недавно, когда президент угрожал мэру Черкасс наказанием за нарушение правил карантина, он пообещал кары от СБУ и МВД. То есть все-таки президент какое-то влияние на данные органы имеет. Видимо, если только речь идет не о коррупции.

Отношение к большинству инноваций глава украинской державы наглядно продемонстрировал на днях, когда "вдруг" открыл для себя страшную истину: та медицинская реформа, которая на Украине активно разворачивалась в течение всего года его президентства, является "полным провалом". Второй, наиболее убийственный для украинской медицины этап этих реформ начался еще 1 апреля сего года. Причем о катастрофе, которая ждет страну в результате таких преобразований, Зеленского предупреждали все время на разных уровнях. Но лишь сейчас, в мае 2020-го, президент узнал, что в ходе реформы уволят 50 тысяч врачей и закроют сотни больниц. Это на пике-то пандемии. А если бы эпидемии не было, не исключено, что Зеленский этого еще год-другой не знал бы. Не до того ему.

Но все понимают, что украинцы многое простят любому президенту, если тот приблизит мир в Донбассе. И это действительно было самым главным обещанием Зеленского (впрочем, как и Порошенко). Он даже был готов встать на колени перед кем угодно ради этого. И в своей инаугурационной речи новый президент торжественно провозгласил: "Наша первостепенная задача — прекращение огня в Донбассе".

Многие расценили первые шаги Зеленского в данном направлении (давно обещанное еще его предшественником разведение сил в трех символических точках на линии фронта, строительство моста в станице Луганская, разблокирование переговоров в "нормандском формате") как признак реального налаживания ситуации.

Однако затем новый президент заявил, что не пойдет на полное разведение сил в Донбассе. А это значит, что конца конфликту не видно. В итоге мы, наоборот, столкнулись с эскалацией ситуации: ОБСЕ теперь фиксирует резкое усиление обстрелов и рост количества жертв среди мирного населения. Что самое печальное, сейчас постоянно приходят сообщения о ранениях детей. Заметьте, все это — на территории ДНР и ЛНР. Но Зеленский, уже неоднократно посетивший Донбасс, ни разу не выразил сожаления по поводу погибших граждан Украины и раненых детей "с той стороны". В чем он совершенно не отличается от предшественника.

Последние демарши Зеленского свидетельствуют о том, что президента Голобородько, которого выбирали жители Украины, больше нет. Появилась слегка обновленная версия Петра Порошенко. Чего только стоит продление запрета на российские соцсети — шаг, который кандидат в президенты Зеленский критиковал год назад. Причем, заметим, продлил он запрет под нажимом своего предшественника, фактически по требованию того. И даже пошел дальше, распространив антироссийские санкции на Эрмитаж и музей Пушкина.

Таким образом, можно утверждать, что спустя год после избрания Зеленский стремительно превращается в Порошенко. Разве что он, к счастью, пока не вмешивается в церковные вопросы, задвинув на задний план историю с "томосом". Но не надо забывать, что предыдущий президент на первых порах демонстрировал точно такой же подход и даже доказывал лояльность канонической Православной церкви. Лишь в последний год президентства Порошенко возомнил себя местным патриархом, ложно расценив свои шансы на переизбрание. Так что Зеленский, возможно, еще отметится и здесь, раз в остальном полностью перенимает курс ушедшей власти.

Пока рано говорить, что кредит доверия народа действующий президент Украины уже исчерпал. Несмотря на значительное падение рейтингов, он все еще остается самым популярным политиком в стране. Правда, судя по некоторым комментариям представителей Зе-команды, отрыв от реальности у них нарастает. Так, заместитель руководителя офиса президента Юрий Костюк договорился до того, что это у Зеленского "был завышенный кредит доверия к людям", а не наоборот. А избирателей, которые смеют критиковать президента, уже потихонечку стали называть "биомассой".

Если такой дорогой украинская власть пойдет дальше, судьба Януковича ей обеспечена. Ведь не надо забывать: тот тоже на момент начала Майдана оставался лидером рейтингов на Украине.