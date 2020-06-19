Биохимические тайны острова Возрождения

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев призвал мировое сообщество принять жесткие меры для контролирования деятельности биолабораторий, чтобы не допустить катастроф, подобных пандемии коронавируса. США десятилетиями ведут исследования, в том числе в ЦА и на Кавказе.

Суверенный Узбекистан, как и любое другое государство Центральной Азии, вправе самостоятельно развивать на своей территории научно-исследовательские биологические программы, в том числе международные. При этом интересы соседей и региональной стабильности требуют устойчивой международной системы координат, гарантированной безопасности и верификации.

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил 17 июня о необходимости максимально жестко контролировать биолаборатории и биотехнологии, всем миром решать проблемы, подобные пандемии COVID-19. Медведев предложил унифицировать меры обеспечения международной безопасности в области микробиологических исследований.

Коронавирусная инфекция к 17 июня непосредственно коснулась почти 6 тысяч узбекистанцев, из которых свыше 4 тысяч – выздоровели, а 19 человек – скончались. В целом республика продемонстрировала устойчивость к подобному испытанию. Коронавирусная инфекция жестко напомнила всем государственным лидерам и ученым, что национальные и общие проблемы биологической безопасности можно решить лишь международными усилиями, в стабильной и прозрачной системе координат.

На этом фоне непрозрачная, конфиденциальная деятельность исследовательских биолабораторий на территории Узбекистана и ряда других стран региона закономерно вызывает негативные эмоции и подозрения соседей. К военным биолабораториям относятся как к потенциальной угрозе со всеми вытекающими последствиями. Никому не хочется иметь соседа, который способен в любое время закинуть вам во двор "коронавирусную бомбу", случайно или преднамеренно – не суть.

Москва на протяжении ряда лет выражает обеспокоенность биологической безопасностью стран Центральной Азии и Кавказа, возможностью использования против РФ "продукта" военно-биологических лабораторий с американским участием.

Остров Возрождения

Пентагон создал биологические лаборатории в 25 странах мира, и Узбекистан оказался в этом списке не случайно: после обретения республикой независимости внимание Министерства обороны США оказалось приковано к бывшему биохимическому полигону на казахско-узбекском острове Возрождения посередине Аральского моря.

Еще в 2018 году начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов говорил, что биолаборатории Пентагона в Узбекистане реконструируются, собирают информацию об инфекционной заболеваемости, вывозят национальные коллекции штаммов патогенных микроорганизмов, преодолевающих защитное действие вакцин и устойчивых к антибиотикам. В пресс-службе Минобороны Узбекистана ответили тогда, что "не слышали" о реконструкции подконтрольных Пентагону лабораторий в республике.

Американцы несколько лет безуспешно пытались добыть и уничтожить оставшиеся в почве споры сибирской язвы.

Биологи Пентагона тогда же (в начале 2000-х) изучали приаральские заброшенные мини-хранилища вирусных штаммов на территории Каракалпакстана (автономия в составе Узбекистана). Разумеется, за всем этим стояла не столько "забота" об экологической безопасности расположенной за 10 тысяч километров от США страны, сколько желание добыть военные тайны Советского Союза и, возможно, использовать их по предназначению.

Самой крупной из построенных Пентагоном (его структурами DTRA и Bechtel National Incorporated) в Узбекистане биологических объектов стала Хорезмская региональная диагностическая лаборатория в Ургенче. При ее открытии осенью 2016 года посол США Памела Спратлен заявила, что объект "позволит впервые получить опытные данные о распространенности антимикробной устойчивости", и это "улучшит качество жизни и здоровья граждан Узбекистана и других стран региона". Однако вскоре, с точностью до наоборот, в республике зафиксировали необъяснимые вспышки кори (500 человек в Самаркандской области) и ветряной оспы. Центр по борьбе с резистентностью к антимикробным препаратам был открыт в Узбекистане весной 2017 года.

Средства бесконтактной войны

Центральная референтная (биохимическая) лаборатория была открыта в Ташкенте под крылом госдеповского Агентства по международному развитию (USAID) в 2007 году. Руководителями Центра и его региональных офисов стали исключительно граждане США. Вскоре временный поверенный в делах США в Узбекистане Дуэйн Батчер торжественно открыл в Андижане и Фергане новые биолаборатории, созданные структурами Пентагона Defense Threat Reduction Agency (DTRA) и Bechtel National Incorporated (BNI). Затем аналогичные лаборатории появились в Бухаре, Карши, Самарканде, Нукусе, который географически наиболее близок к бывшему советскому полигону на бывшем острове Возрождения.

Официальное назначение биологических лабораторий Пентагона в Узбекистане и других странах – "помощь в выявлении особо опасных патогенных микроорганизмов и предотвращение эпидемий". И все же первыми в республике оказались американские "биологи в погонах" (в конце 1990-х), которые получили доступ к секретным объектам после заключения договора о ликвидации угрозы химического и биологического оружия. Газета Chicago Tribune в сентябре 2005 года сообщила: "США получают из бывшей советской республики патогенные микроорганизмы… Более 60 опасных и смертоносных видов бактерий, являющихся наследием масштабной программы бывшего Советского Союза по вопросам биологического оружия… Образцы бактерий, в том числе виды, вызывающие чуму и сибирскую язву, в рамках секретной миссии были доставлены в США на военном самолете". В дальнейшем свою сеть в Узбекистане создало Агентство по сокращению угрозы (DTRA) Министерства обороны США. А Вашингтон с 2001 года блокируют любые международные инициативы, которые позволили бы проверить деятельность биологических лабораторий.

Российский МИД на самом высоком уровне неоднократно обращал внимание на ненормальность ситуации: американские биолаборатории в странах СНГ – "дети Пентагона", и они недоступны для зарубежных наблюдателей, включая местные власти. Такие объекты имеют экстерриториальный статус, а персонал – дипломатическую неприкосновенность (граждане США). У российских специалистов складывается впечатление, что Пентагон под прикрытием медицинских экспериментов фактически готовится к возможной биологической войне.

Используя биолаборатории, созданные на территориях других стран, американцы получают возможность испытывать штаммы вирусов, обходя собственные законы и международные договоренности. В "Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов биологического и токсинного оружия и об их уничтожении" (КБТО) – 163 участника. Однако дополнительный протокол к КБТО не вступил в силу, потому что его не подписывают США и их союзники. Документ предполагает создание контролирующей международной организации. Вероятно, для американцев это недопустимо.

Вашингтон (Пентагон) в 2018 году приступил к новому этапу, который предусматривает совместную научную деятельность в Узбекистане. Помнится, в китайском Ухане тоже были совместные исследования коронавирусов, а теперь весь мир гадает, кто виноват и что делать с COVID-19?

Закрытые исследования полностью исключить невозможно, и здесь уместно вспомнить заявление Дмитрия Медведева: "Все примутся подозревать друг друга во всем, каждый новый вирус будет объявляться биологическим оружием. Это может спровоцировать невероятную международную напряженность… Перерасти в полноценную, а не так называемую гибридную войну".