Узбекистан придержит газ для себя

Возводимые станции мощные: "Алан" — 9,1 млн кубометров газа в сутки, "Денгизкуль" — 6,5 млн кубометров, "Зеварда" — 9,5 млн кубов. Суммарно – более 9 млрд кубометров в год. Первые две планируют начать возводить в августе-сентябре 2020 года, а на третьей строительство уже началось.
Дожать до конца
Эти три объекта относятся к типу дожимных компрессорных станций. Они устанавливаются на газовом или газоконденсатном месторождении на этапе падающей добычи, когда основная часть газа уже извлечена. Если ранее пластового давления хватало для работы оборудования подготовки газа, то при падении добычи его недостаточно и требуются дожимные компрессоры, поддерживающие нормальный режим функционирования для подачи топлива в магистральный газопровод. Там же его очищают от механических примесей и воды.
Рациональный расход
В начале 2020 года были опубликованы данные, позволяющие говорить, что одной из причин нехватки голубого топлива минувшей зимой стало сокращение добычи. По данным Госкомстата Узбекистана, падение в 2019-м составило более полутора процентов по сравнению с предыдущим годом – всего около 59,5 млрд кубометров. В натуральном выражении сокращение составило, как видим, почти миллиард кубометров. В начале 2020 года падение продолжилось. В марте добыча составила 3,9 млрд кубометров, что на четверть меньше аналогичного периода в 2019-м. За первый квартал 2020-го газа добыто на 7,8% меньше, чем за тот же период прошлого года.
"Лукойл" снизил добычу в первом квартале 2020-го до 2,8 млрд кубометров, или на 25,8% по сравнению с четвертых кварталом 2019 года. Компания объясняет ситуацию снижением спроса на газ в Китае из-за эпидемии коронавируса. Глобальные экономические факторы не обошли и Узбекистан.
Ставка на переработку
Прекратить экспорт к 2025 году – это очень быстро. Что же будут делать с газом? По словам председателя правления АО "Узтрансгаз" Улугбека Саидова, наиболее выгодно перерабатывать сырье в олефины, то есть в этилен, пропилен и бутилен – компоненты для производства полимеров, синтетических каучуков, пластмасс, органических кислот, растворителей, смазочных масел. Полимеры стоят примерно втрое дороже экспортной цены природного газа, можно полностью заместить импорт этих материалов, а также вывозить полимерную продукцию автомобильным и железнодорожным транспортом, вплоть до авиационных перевозок.
Эта стратегия требует крупных инвестиций в новые газохимические производства, но в целом может принести большие экономические выгоды Узбекистану, чем экспорт природного газа.
Все это позволяет надеяться, что в зиму 2020/2021 года газа в республике будет достаточно, а значит, не будет и проблем с поставками его населению за счет компрессорных станций, обеспечивающих стабильное снабжение.