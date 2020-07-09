Узбекистан придержит газ для себя

В республике сделали выводы из прошедшей зимы, когда в стране не хватало газа для бытовых нужд: АО "Узбекнефтегаз" строит три крупные газокомпрессорные станции на месторождениях "Алан", "Денгизкуль" (Бухарская область) и "Зеварда" в Кашкадарье.

Возводимые станции мощные: "Алан" — 9,1 млн кубометров газа в сутки, "Денгизкуль" — 6,5 млн кубометров, "Зеварда" — 9,5 млн кубов. Суммарно – более 9 млрд кубометров в год. Первые две планируют начать возводить в августе-сентябре 2020 года, а на третьей строительство уже началось.

Дожать до конца

Эти три объекта относятся к типу дожимных компрессорных станций. Они устанавливаются на газовом или газоконденсатном месторождении на этапе падающей добычи, когда основная часть газа уже извлечена. Если ранее пластового давления хватало для работы оборудования подготовки газа, то при падении добычи его недостаточно и требуются дожимные компрессоры, поддерживающие нормальный режим функционирования для подачи топлива в магистральный газопровод. Там же его очищают от механических примесей и воды.

Рациональный расход

"Узбекнефтегаз" сейчас старается увеличить добычу на старых месторождениях, бурит новые скважины и устанавливает дополнительное оборудование. В мае 2017 года на месторождении "Алан" уже была построена дожимная компрессорная станция мощностью 5 млрд кубометров в год. В конце 2019-м на месторождении "Зеварды" построен шлейф (газопровод от скважины к газосборному пункту). В мае 2020-го здесь же открыта новая скважина №315 с суточной добычей в 140 тысяч кубометров газа. Месторождение разбуривается весьма активно, и в текущем году должно быть введено в строй 20 новых скважин.

В начале 2020 года были опубликованы данные, позволяющие говорить, что одной из причин нехватки голубого топлива минувшей зимой стало сокращение добычи. По данным Госкомстата Узбекистана, падение в 2019-м составило более полутора процентов по сравнению с предыдущим годом – всего около 59,5 млрд кубометров. В натуральном выражении сокращение составило, как видим, почти миллиард кубометров. В начале 2020 года падение продолжилось. В марте добыча составила 3,9 млрд кубометров, что на четверть меньше аналогичного периода в 2019-м. За первый квартал 2020-го газа добыто на 7,8% меньше, чем за тот же период прошлого года.

"Лукойл" снизил добычу в первом квартале 2020-го до 2,8 млрд кубометров, или на 25,8% по сравнению с четвертых кварталом 2019 года. Компания объясняет ситуацию снижением спроса на газ в Китае из-за эпидемии коронавируса. Глобальные экономические факторы не обошли и Узбекистан.

Ставка на переработку

Однако сокращение добычи связано и с постепенным истощением запасов газа в разрабатываемых месторождениях. Во всяком случае в январе 2020-го премьер-министр Узбекистана Абдулла Шарипов заявил на заседании политсовета Либерально-демократической партии РУз, что к 2025 году республика примет меры по прекращению экспорта углеводородов и расширению переработки внутри страны. Одновременно, к концу 2020-го, должна быть завершена программа установки для всех потребителей электронных приборов учета газа и электроэнергии. Из этого следует, во-первых, что узбекское правительство намерено газ экономить и расходовать рационально, а, во-вторых, фактически отказалось от планов наращивания экспорта голубого топлива. В 2019 году планировалось увеличить экспорт на 15% по сравнению с 2018-м, но, очевидно, эти планы не были выполнены.

Прекратить экспорт к 2025 году – это очень быстро. Что же будут делать с газом? По словам председателя правления АО "Узтрансгаз" Улугбека Саидова, наиболее выгодно перерабатывать сырье в олефины, то есть в этилен, пропилен и бутилен – компоненты для производства полимеров, синтетических каучуков, пластмасс, органических кислот, растворителей, смазочных масел. Полимеры стоят примерно втрое дороже экспортной цены природного газа, можно полностью заместить импорт этих материалов, а также вывозить полимерную продукцию автомобильным и железнодорожным транспортом, вплоть до авиационных перевозок.

Эта стратегия требует крупных инвестиций в новые газохимические производства, но в целом может принести большие экономические выгоды Узбекистану, чем экспорт природного газа.

Как следует из заявления чиновника, экспорт голубого топлива может резко упасть уже в этом году. Поставки в Китай на 2020-й запланированы в размере от 2 до 6 млрд кубометров. В 2019 году экспорт в Россию составил 6,8 млрд, в Китай – 5,1 млрд, в Казахстан – 2,2 млрд кубометров газа; всего 13,5 млрд кубометров. Если Китай сократит закупки до 2 млрд кубометров, то уже за счет этого экспорт Узбекистана упадет до 10,4 млрд кубометров. Нельзя исключать, что и другие импортеры узбекских углеводородов сократят закупки.

Все это позволяет надеяться, что в зиму 2020/2021 года газа в республике будет достаточно, а значит, не будет и проблем с поставками его населению за счет компрессорных станций, обеспечивающих стабильное снабжение.