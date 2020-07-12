Кабул в осаде талибов: как Афганистану найти точку опоры в Центральной Азии

Эту проблему можно решить только в многостороннем международном формате взаимодействия, с активным привлечением потенциала государств ОДКБ и ШОС.

На основных автомагистралях Афганистана в начале июля резко выросло число нападений талибов, и силовые структуры не могут эффективно противодействовать этому. Террористы хорошо организованы и вооружены. На севере страны отмечено использование современных американских самозарядных 12,7-мм снайперских винтовок Barrett M82 с эффективной дальностью стрельбы — до 1 800 метров.

Фактически столица Афганистана находится в плотной осаде боевиков "Талибана"*, который не выполняет обязательств мирного соглашения с Соединенными Штатами. Абдул Рашид Дустум в начале июля стал третьим человеком в истории Афганистана маршалом (после шаха Вали Хана и Мухаммеда Касима Фахима), но побед не прибавилось.

Афганские силовики 22 июня заявили о самых больших потерях за конкретный период времени за 19 лет боевых действий: за неделю талибы совершили 422 нападения в 32 провинциях и убили более 290 военнослужащих и полицейских. Кроме того, погибли 42 мирных жителя, в том числе женщины и дети. Немногим ранее (19 июня) глава Центрального командования США генерал Кеннет Маккензи заявил, что Соединенные Штаты сократили численность своих войск в Афганистане до 8 600 человек, выполнив свои обязательства в рамках февральского соглашения с талибами.

В активизации террористов явно присутствует связь с выводом американских войск. При этом задачи миссии НАТО "Решительная поддержка" не реализованы. Афганские силы национальной безопасности неэффективны, несмотря на миллиарды долларов, потраченные американцами на их подготовку.

С начала проведения в 2001 году операции "Несокрушимая свобода" масштабы производства афганского героина увеличились в десятки раз, и обеспечивают более 80 процентов нелегального оборота наркотиков в мире. Талибы стремятся к силовому захвату власти, укрывают боевиков "Аль-Каиды"*, то есть содействуют усилению и развитию террористических организаций на территории Афганистана и стран Центральной Азии.

Несовместимое взаимодействие

Пентагон признает, что действия талибов остаются главной угрозой стабильности в Афганистане. В июльском докладе военного ведомства США негативно оцениваются действия талибов, подчеркивается их связь с "Аль-Каидой"*: "Региональный филиал "Аль-Каиды"* — АКИС — регулярно работает с низшим звеном "Талибана"* и помогает ему в усилиях по подрыву афганского правительства и поддерживает постоянный интерес к нападениям на силы США и западные цели в регионе". Впрочем, "Талибан"* назвал этот доклад пропагандистским и необоснованным. Выведенные американские войска вряд ли вернутся обратно. Мирный процесс в Афганистане остается в большей степени виртуальным проектом, коалиционное правительство — символом недостижимого совершенства.

Президент Афганистана Ашрафа Гани отвергает возможность покинуть пост в пользу временного правительства: "Я служу афганскому народу, а не воле талибов".

Руководитель Высшего совета по национальному примирению Афганистана Абдулла Абдулла недавно заявил, что обсуждение вопроса о формировании временного правительства с участием движения "Талибан"* будет открыто, когда стороны вооруженного конфликта инициируют прямой диалог, который должен начаться после завершения обмена пленными. Процесс далек от завершения и фактически находится в тупике, ведь в списке боевиков, освобождения которых требует "Талибан"*, присутствуют имена членов "Аль-Каиды"*, "Лашкар-и-Тайба"* и прочих террористических организаций.

Афганское правительство освободило 4 015 заключенных и настроено не выпускать 597 осужденных за особо тяжкие преступления. К примеру, среди них — организаторы взрыва возле Посольства Германии в Кабуле, в результате этого теракта погибли около 150 человек. Близкие к "Талибану"* источники отмечают: без освобождения всех 5 тысяч заключенных, указанных поименно, начала межафганских переговоров не будет.

Точки опоры в Узбекистане и Таджикистане

Вашингтон ищет опору для Афганистана в сопредельных странах Центральной Азии, для которых афганская турбулентность остается прямой угрозой безопасности. Визит в Ташкент в начале июля совершили спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и глава корпорации финансирования международного развития США (DFC) Адам Бойлер. Состоялось обсуждение с местными властями перспектив афганского урегулирования и привлечения финансовых средств DFC для осуществления инвестиционных проектов в Узбекистане. Ранее Халилзад посетил Пакистан и Катар, где также обсуждались вопросы поддержки мирного переговорного процесса в Афганистане.

Параллельно в Ташкенте наблюдаются признаки активизации узбекских джихадистов — сотрудники СГБ и МВД 30 июня пресекли деятельность подпольной группы из 11 сторонников международной террористической организации "Катибатуль Тавхид ва Джихад"*, которые готовились к "джихаду". Через четыре дня в столице республики нейтрализовали уже две подпольные группы экстремистского течения "Джихадисты"*, всего 25 человек.

Возможно, мирные переговоры с талибами и проекты инвестиций в экономику Афганистана когда-нибудь принесут дивиденды участникам. И все же сегодня полезнее "точки опоры" в формате ОДКБ и ШОС. Прежде всего, необходимо развитие межгосударственного потенциала силового реагирования на террористическую активность, которая неизбежно проецируется из Афганистана на территорию соседей.

Стратегия ИГ* предусматривает экспансию. Боевой опыт в Ираке и Сирии получили около 4 200 джихадистов из республик Центральной Азии. Согласно докладу американской компании Soufan Group, к боевым действиям в рядах террористических организаций на Ближнем Востоке в 2018 году были причастны около 1 300 таджикских, 1 500 узбекских, 500 казахских и 500 кыргызских граждан. Большинство этих людей наверняка готовы к новым "подвигам".

Важно отметить, прочные позиции Узбекистана в области обороны и безопасности созданы во многом благодаря военному и военно-техническому сотрудничеству с Российской Федерацией и другими странами СНГ. Стабильность Центральноазиатского региона постоянно обеспечивает ОДКБ: коллективные силы быстрого развертывания (более 10 батальонов) и коллективные силы оперативного реагирования (22 тысячи военнослужащих в составе подразделений специального назначения).

Узбекистан не состоит в ОДКБ, но все же находится под этим "куполом безопасности". Многонациональное контртеррористическое взаимодействие силовых структур развивается постоянно. Ранее Узбекистан и Таджикистан подписали двустороннее соглашение о военном сотрудничестве "Партнерство-2020".

Дислоцированная в Таджикистане 201-я российская военная база постоянно усиливается и наращивает боевые возможности — для надежного обеспечения региональной безопасности. Мотострелковые подразделения регулярно отрабатывают защиту важных объектов от атак заминированных автомобилей противника. Тактические приемы "джихадистов" нейтрализуют с использованием беспилотного комплекса "Орлан-10" и мобильных зенитных установок "ЗУ-23" на бронеуралах — даже в ночное время, с применением соответствующих прицелов и приборов. Мобильные группы учатся переходить от позиционной обороны к атаке, преследованию и уничтожению отходящего противника на горном полигоне Ляур.

На Центрально-Азиатском стратегическом направлении в 2020 году состоятся около 40 совместных учений вооруженных сил стран ОДКБ. Будет задействовано более 20 полигонов на территории нескольких государств. Кроме того, свыше 10 тысяч военнослужащих из восьми государств Шанхайской организации сотрудничества в августе будут участвовать в масштабных антитеррористических учениях "Мирная миссия-2020". Вот реальные и незаменимые инструменты для успешных "переговоров" с террористами. Однако западные "партнеры" иногда пытаются представить региональную роль России (ОДКБ и ШОС) в ином свете.

Странная история

Презрев опасность, американские журналисты 6 июля посетили афганскую провинцию Кундуз, чтобы найти некоего Рахматуллу Азизи, которого газета The New York Times в июне назвала посредником между "российскими агентами" и движением "Талибан"*. Напомню, согласно версии NYT, российская военная разведка могла платить талибам деньги за убийство американских военнослужащих.

Разумеется, Азизи найти не удалось. В Кундузе никто о нем даже не слышал. Ранее "Талибан"* решительно выразил возмущение: "Девятнадцатилетний джихад Исламского Эмирата не обязан пожертвованиям какого-либо разведывательного органа или иностранного государства".

Глава Центрального командования ВС США генерал Кеннет Маккензи 8 июля заявил, что ему поступали сообщения от национальной разведки о вероятном сговоре России с талибами, которые не имели достаточной доказательной базы. Маккензи отметил, что талибы на протяжении многих лет атакуют американских солдат и публикации в газете The New York Times не изменили алгоритмов обеспечения безопасности американских войск в Афганистане.

В последние годы возросло положительное влияние России в Центральной Азии, это не нравится отдельным силам на Западе, которые желали бы в самом узком кругу, небескорыстно "разруливать" региональную проблематику. Однако монопольный контроль над вопросами войны и мира в Афганистане уходит в прошлое.

Неслучайно секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во вторник заявил: "Российские и американские спецслужбы сотрудничают по широкому спектру направлений. Противодействие терроризму — та сфера, где есть конкретные практические результаты".

Сложные проблемы решаются только совместными международными усилиями. На афганском направлении каждое государство ОДКБ и ШОС незаменимо.

* — террористические группировки, запрещенные в России и ряде других стран