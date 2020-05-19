Непотопляемый генерал Афганистана — биография Абдул-Рашида Дустума

ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Биография Абдул-Рашида Дустума — сложная и насыщенная, наполненная непростыми событиями. Она интересна и политологам, анализирующим профессиональную деятельность Дустума, и ученым, пытающимся разобраться, какие черты характера помогли столь противоречивой фигуре выстроить карьеру от простого работника газодобывающего предприятия до высокопоставленного военного.

Абдул-Рашид Дустум появился на свет в 1954 году в кишлаке Ходжадукух провинции Джаузджан в бедной интернациональной семье. Его отец был узбеком, а мама туркменкой, что в будущем не препятствовало армейской карьере Дустума.

Его триумфальное восхождение по военно-политической тропе началось после вступления в 1979 году в Народно-Демократическую партию Афганистана во фракцию "Парчам" ("Знамя"). В том же году Дустум стал одним из подвижников отряда местной самообороны, начал обучаться военному делу. В 1980 году его направили на учебу в СССР, что поспособствовало его службе в органах госбезопасности просоветского афганского правительства.

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Во время афганской войны с 1979 по 1989 годы Дустума назначили командиром 53-й дивизии правительственных войск, в которой было много солдат узбекской национальности. Он всячески поддерживал афганское просоветское правительство президента Мохаммеда Наджибуллы, возглавлял партию "Национальное исламское движение Афганистана", которая выступала с призывом за федерализацию государства. Десятого июля 1989-го Дустум получил звание генерал-майора.

После падения просоветского режима в 1992 году он возглавил независимый центрально-северный регион Афганистана, включающий четыре провинции со столицей в Мазари-Шарифе. Чуть позже его прозвали "Дустумистаном", в нем было собственное правительство и вооруженная армия общей численностью 65 тысяч человек.

В 1996 году регион вошел в состав второго Северного альянса, противостоявшего афганскому правительству талибов, но в мае 1997 года "Дустумистан" прекратил свое существование и перешел в их власть, а Дустуму пришлось эмигрировать в Турцию из-за предательства Малика — второго человека в регионе.

Абдул-Рашид вернулся на родину в сентябре 1997 года — после того, как Малик снова перешел на сторону Северного альянса и освободил "Дустумистан". Второе вторжение талибов в "Дустумистан" произошло в августе 1998 года. Дустум вновь был вынужден покинуть страну — уехал в Узбекистан. Обратно он вернулся только в 2001 году, после разгрома талибов, и вошел уже в состав нового правительства, а в декабре того же года его назначили заместителем министра обороны Афганистана при правлении Хамида Карзая.

© AFP 2018 / HOANG DINH NAM Лидер Временного правительства Афганистана Хамид Карзай и заместитель министра обороны генерал Абдул-Рашид Дустум, 21 марта 2002 года.

В 2004 году Дустум баллотировался на пост президента, но получил только 10 процентов голосов и занял четвертое место. После он стал начальником штаба верховного командования вооруженными силами Афганистана. Однако в 2008 году его обвинили в нападении на бывшего союзника Акбара Бая, за что Абдул-Рашид был отстранен от должности и отправлен в ссылку.

© AFP 2018 / FARZANA WAHIDY Плакат с изображением кандидата в президенты Афганистана генерала Абдул-Рашида Дустума, октябрь 2004 года.

Через год Дустум снова вернулся в Афганистан и принял активное участие в его политической жизни. В конце 2009 года его восстановили в прежней должности, а в 2014-м — избрали первым вице-президентом.

Возвращение генерала Абдул-Рашида Дустума в большую политику Афганистана для стран Центральной Азии представляет большой интерес, поскольку ранее он приложил много сил для создания альянса между основными лидерами афганских этнических меньшинств различных диаспор, в том числе узбекской и таджикской.

© AFP 2018 / KHALIL MAZRAAWI Замминистра обороны Афганской Временной администрации генерал Абдул-Рашид Дустум приветствует начальника штаба Вооруженных сил Иордании генерала Мохаммеда Юсефа Малкави, 16 февраля 2002 года.

Дустум достаточно хорошо знает русский язык, а также говорит на родном узбекском, на пушту и дари. Владение несколькими языками, бесспорно, помогло ему выстроить карьеру — на заре своего профессионального развития в военно-политической сфере он смог наладить деловые связи с Советским Союзом.

Дважды герой Демократической Республики Афганистан Абдул-Рашид Дустум прошел достаточно сложный путь, за свою карьеру он пережил несколько покушений. Однако продолжает принимать активное участие в военно-политической жизни страны.

В соглашении между президентом Афганистана Ашрафом Гани и бывшим премьер-министром Абдуллой Абдуллой, которое было подписано 17 мая, говорится, что Дустуму будет присвоено звание маршала Вооруженных сил Афганистана.