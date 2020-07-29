Венгрия предлагает Узбекистану экономить воду для АЭС

РУз и Венгрия будут сотрудничать в области атомной энергетики. Весьма необычная новость, с учетом того, что Узбекистан еще только собирается строить свою АЭС, а Венгрия не относится к числу производителей атомных электростанций.

Атомная энергетика Венгрии — это АЭС "Пакш" в 100 км от Будапешта, возведенная при советской помощи в 1974-1987 годах. Четыре энергоблока типа ВВЭР-440 В-213 имеют общую мощность 1940 МВт, а станция производит порядка 42% электроэнергии в стране. В 2014 году Венгрия и Россия заключили договор о строительстве пятого и шестого энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1200, возведение которых должно начаться по плану в 2021-м. Эти два новых энергоблока иногда называют АЭС "Пакш-2", но фактически речь идет о развитии уже действующей атомной электростанции.

© Sputnik / РИА Новости АЭС "Пакш-1" в Венгрии

Возникает вопрос: в чем может быть предмет сотрудничества Узбекистана и Венгрии в столь специфической области?

Шестнадцатого июля в Ташкенте состоялись переговоры министра энергетики РУз Алишера Султанова и министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петера Сийярто. На встрече обсуждалось сотрудничество между агентством "Узатом" при Министерстве энергетики Узбекистана и Агентством по атомной энергии Венгрии.

В частности, как сообщила пресс-служба Минэнерго РУз, речь шла о перспективах применения "сухого" метода охлаждения воды, используемой в турбинах ТЭЦ и АЭС. Венгерская сторона предложила даже финансирование со стороны "Эксимбанка" Венгрии в размере 130 млн евро для строительства этой установки.

Хеллер-система экономит воду

Для Узбекистана это предложение весьма ценное, поскольку крупные тепловые и атомные электростанции расходуют много пресной воды (соленая вода не годится для электростанций, поскольку соль быстро забьет парогенераторы), а охлаждение "мокрым" способом ведет к большой ее потере. "Мокрый" способ — сброс конденсата пара в открытый пруд-охладитель, откуда потом берется охлажденная вода для парогенераторов. Это огромный объем воды: только для одного реактора ВВЭР-1000 Волгодонской АЭС требуется забрать из пруда-охладителя до 5 млн кубометров воды в сутки (1,8 кубических километра в год). Из этого количества около 1% испаряется.

На АЭС в Узбекистане будут установлены более мощные реакторы ВВЭР-1200; климат в республике жаркий, а объем озера Айдаркуль, возле которого предполагается построить АЭС, составляет 44,3 кубических километра воды. Годовая потребность двух энергоблоков станции — около 3,6 кубических километра воды, четырех — 7,2. Суммарное испарение охлаждающей воды четырех реакторов может превышать 72 млн кубометров воды в год, что для Узбекистана — роскошь.

Венгрия — страна-первопроходец "сухого" способа охлаждения конденсата пара на ТЭЦ, который еще 1950 году изобрел венгерский инженер Ласло Хеллер. Первая установка была сооружена в 1954-м. На нее есть целый ряд патентов, включая советские, и в среде энергетиков она известна под названием Хеллер-система.

Суть ее в том, что в специальном сооружении — градирне (она может быть выполнена в виде башни или корпуса) устанавливаются вертикальные теплообменники, через которые прокачивается горячий конденсат использованного пара. Он отдает свое тепло воздуху, а теплый воздух удаляется с помощью мощного вентилятора, установленного над теплообменниками. В Хеллер-системе вода не покидает замкнутой системы водооборота, поэтому не испаряется и не теряется.

Проверенная на практике идея

Идея не новая, но зато надежная, проверенная практикой и длительной эксплуатацией. Принцип впервые был реализован на четырех энергоблоках Билибинской АЭС в 1972-1973 годах.

В Венгрии работает компания, производящая и монтирующая такие системы охлаждения, — ENEXIO Hungary Zrt. Сейчас она входит в состав немецкого технологического холдинга ENEXIO Group, это правопреемник прежнего венгерского государственного предприятия. Компания за годы своей работы, более полувека, построила 132 таких установки для энергетических объектов в самых разных стран, в том числе в СССР и в России.

В 2018 году компания сдала две установки сухого охлаждения для тепловых энергоблоков мощностью в 1000 МВт в Китае, близким по мощности и особенностям работы к реакторам ВВЭР-1200.

Здесь нужно особо подчеркнуть, что это фактически трехстороннее сотрудничество России, Узбекистана и Венгрии. На таком объекте, как атомная электростанция, нельзя ничего построить и смонтировать без согласования с проектантом, то есть соответствующим подразделением "Росатома". Требования к АЭС велики, а главный застройщик отвечает за надежность, безаварийность работы и атомную безопасность энергетического объекта. Строительство на АЭС в Узбекистане системы сухого охлаждения вместо пруда-охладителя, безусловно, рассмотрят в "Росатоме", прежде чем будет дано разрешение.

Что это может дать Узбекистану?

Успешное использование венгерского "сухого" охлаждения в узбекских условиях открывает для республики уникальную возможность развития атомной энергетики без особой привязки к крупным водным объектам, в полупустынных и пустынных районах.

Источниками воды для первого контура реактора и замкнутой системы "сухого" охлаждения могут быть или ручьи, озера, подземные воды, или же питающий водопровод от водохранилища или крупного канала.

Это означает, что можно построить больше атомных электростанций и разрешить серьезные экономико-энергетические трудности Узбекистана. Для республики электроэнергия — это работа для населения почти в буквальном смысле. Это так же означает гораздо большую радиационную безопасность, поскольку размещение АЭС в пустыне серьезно снижает риск радиоактивного загрязнения густонаселенных районов в случае аварии.

Венгрия сделала интересное предложение Узбекистану. Вопрос вроде бы и технический, но способный радикально изменить облик узбекской экономики и республики в целом.