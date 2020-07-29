Венгрия предлагает Узбекистану экономить воду для АЭС

РУз и Венгрия будут сотрудничать в области атомной энергетики. Весьма необычная новость, с учетом того, что Узбекистан еще только собирается строить свою АЭС, а Венгрия не относится к числу производителей атомных электростанций.
Атомная энергетика Венгрии — это АЭС "Пакш" в 100 км от Будапешта, возведенная при советской помощи в 1974-1987 годах. Четыре энергоблока типа ВВЭР-440 В-213 имеют общую мощность 1940 МВт, а станция производит порядка 42% электроэнергии в стране. В 2014 году Венгрия и Россия заключили договор о строительстве пятого и шестого энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1200, возведение которых должно начаться по плану в 2021-м. Эти два новых энергоблока иногда называют АЭС "Пакш-2", но фактически речь идет о развитии уже действующей атомной электростанции.
Возникает вопрос: в чем может быть предмет сотрудничества Узбекистана и Венгрии в столь специфической области?
Шестнадцатого июля в Ташкенте состоялись переговоры министра энергетики РУз Алишера Султанова и министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петера Сийярто. На встрече обсуждалось сотрудничество между агентством "Узатом" при Министерстве энергетики Узбекистана и Агентством по атомной энергии Венгрии.
В частности, как сообщила пресс-служба Минэнерго РУз, речь шла о перспективах применения "сухого" метода охлаждения воды, используемой в турбинах ТЭЦ и АЭС. Венгерская сторона предложила даже финансирование со стороны "Эксимбанка" Венгрии в размере 130 млн евро для строительства этой установки.
Хеллер-система экономит воду
Для Узбекистана это предложение весьма ценное, поскольку крупные тепловые и атомные электростанции расходуют много пресной воды (соленая вода не годится для электростанций, поскольку соль быстро забьет парогенераторы), а охлаждение "мокрым" способом ведет к большой ее потере. "Мокрый" способ — сброс конденсата пара в открытый пруд-охладитель, откуда потом берется охлажденная вода для парогенераторов. Это огромный объем воды: только для одного реактора ВВЭР-1000 Волгодонской АЭС требуется забрать из пруда-охладителя до 5 млн кубометров воды в сутки (1,8 кубических километра в год). Из этого количества около 1% испаряется.
Венгрия — страна-первопроходец "сухого" способа охлаждения конденсата пара на ТЭЦ, который еще 1950 году изобрел венгерский инженер Ласло Хеллер. Первая установка была сооружена в 1954-м. На нее есть целый ряд патентов, включая советские, и в среде энергетиков она известна под названием Хеллер-система.
Суть ее в том, что в специальном сооружении — градирне (она может быть выполнена в виде башни или корпуса) устанавливаются вертикальные теплообменники, через которые прокачивается горячий конденсат использованного пара. Он отдает свое тепло воздуху, а теплый воздух удаляется с помощью мощного вентилятора, установленного над теплообменниками. В Хеллер-системе вода не покидает замкнутой системы водооборота, поэтому не испаряется и не теряется.
Проверенная на практике идея
Идея не новая, но зато надежная, проверенная практикой и длительной эксплуатацией. Принцип впервые был реализован на четырех энергоблоках Билибинской АЭС в 1972-1973 годах.
В 2018 году компания сдала две установки сухого охлаждения для тепловых энергоблоков мощностью в 1000 МВт в Китае, близким по мощности и особенностям работы к реакторам ВВЭР-1200.
Здесь нужно особо подчеркнуть, что это фактически трехстороннее сотрудничество России, Узбекистана и Венгрии. На таком объекте, как атомная электростанция, нельзя ничего построить и смонтировать без согласования с проектантом, то есть соответствующим подразделением "Росатома". Требования к АЭС велики, а главный застройщик отвечает за надежность, безаварийность работы и атомную безопасность энергетического объекта. Строительство на АЭС в Узбекистане системы сухого охлаждения вместо пруда-охладителя, безусловно, рассмотрят в "Росатоме", прежде чем будет дано разрешение.
Что это может дать Узбекистану?
Успешное использование венгерского "сухого" охлаждения в узбекских условиях открывает для республики уникальную возможность развития атомной энергетики без особой привязки к крупным водным объектам, в полупустынных и пустынных районах.
Источниками воды для первого контура реактора и замкнутой системы "сухого" охлаждения могут быть или ручьи, озера, подземные воды, или же питающий водопровод от водохранилища или крупного канала.
Венгрия сделала интересное предложение Узбекистану. Вопрос вроде бы и технический, но способный радикально изменить облик узбекской экономики и республики в целом.