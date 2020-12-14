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Флаг с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС)

Узбекистан на пороге ЕАЭС: что ждет республику и подтянется ли Таджикистан?

Sputnik
Колумнисты
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Тема:
Узбекистан и ЕАЭС: перспективы возможной интеграции (67)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/columnists/20201214/15599407/Uzbekistan-na-poroge-EAES-chto-zhdet-respubliku-i-podtyanetsya-li-Tadzhikistan.html

Лидеры стран Евразийского экономического союза утвердили принятие Узбекистана в ряды организации в качестве государства-наблюдателя. Стратегические документы республики говорят о том, что это – первый шаг в углублении сотрудничества с ЕАЭС.

В течение 2021 года планируется подготовить соглашение о преференциальной торговле с организацией, до 2025-го – окончательно решить вопрос о полноценном членстве.

Потенциальное вступление Узбекистана в ЕАЭС ставит ребром вопрос о перспективах Таджикистана, который оказывается "окружен" странами евразийской организации. Поэтому Душанбе также необходимо выработать свою модель сотрудничества с расширяющимся интеграционным объединением. И искать способы решать с его помощью свои экономические проблемы.

Экономическая теснота

Флаги государств-членов Евразийского экономического союза
Sputnik
Саммит лидеров ЕАЭС: Узбекистан — наблюдатель, общий рынок газа и вакцина
И Узбекистан, и Таджикистан не справляются с демографическими вызовами. Численность трудоспособного населения растет быстрее, чем экономика и количество рабочих мест, ставя оба государства в зависимость от трудовой миграции. Причем идет она преимущественно в государства ЕАЭС: Россию и Казахстан. Переводы мигрантов, по данным последних исследований Мирового банка и Департамента статистики Евразийской экономической комиссии, составляют не менее 13,4% ВВП Узбекистана и более 31% ВВП Таджикистана.

В Узбекистане каждый год в среднем прибавляется 60 тысяч человек, входящих в трудоспособный возраст, но не способных найти работу в стране. Чтобы самостоятельно решить проблему безработицы, Ташкент должен был бы создавать около 1,5 тысячи рабочих мест ежедневно. А это совершенно нереально, ведь даже текущая программа занятости дает менее 300, включая сезонные низкие ставки.

В Таджикистане ситуация немногим лучше. По данным Статкомитета РТ, в 2010-2018 гг. трудоспособное население выросло на 925 тысяч человек, а занятое – на 193 тысячи. Актуальная численность незанятого трудоспособного населения республики около 1,7 млн человек, или 18% всего населения. Это данные касаются периода до пандемии, сейчас ситуация ухудшилась.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев участвует в видеозаседании Высшего совета ЕАЭС
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев рассказал, чего Узбекистан ждет от интеграции с ЕАЭС
Только чтобы притормозить этот рост безработицы Таджикистан должен создавать более 280 рабочих мест ежедневно. Попытки механически ограничить рост населения, как это было сделано в Китае, не подходят. Проблемы остры уже сейчас, а изменения демографической политики имеют отложенный эффект — минимум в 10-20 лет. Если вообще окажутся эффективными.

Так что у Узбекистана и Таджикистана одинаковые проблемы, для которых есть очень узкий набор решений: экспорт рабочей силы, получение бо́льших объемов капитала и доступ к новым рынкам для сбыта производимых товаров. ЕАЭС – единственное направление движения, где все эти возможности открываются, причем без сверхусилий.

Что даст интеграция?

Ожидаемый эффект от вступления Узбекистана в ЕАЭС смоделировал экономист Юрий Кофнер из Института интеграции рынков (Мюнхен). Согласно его расчетам, ВВП республики должен вырасти в краткосрочной перспективе на 1,6% за счет увеличения экспорта товаров в другие государства объединения и еще на 2,4% (1,2 млрд долларов) за счет трудовой миграции. Показатели у Таджикистана стали бы еще более существенными – прирост не менее 6,3% ВВП. Подчеркнем, это итоги лишь первых 1-2 лет, а дальше выигрыш должен расти.

Почему столь быстрый рост? Так случается, когда человек, работающий, например, дворником, начинает работать по более квалифицированной специальности, полученной в колледже или в вузе. И я говорю не о ситуации отдельных трудовых мигрантов. В подобном положении оказываются целые государства и национальные экономики.

Индустриализация и ускоренное развитие целого ряда ныне независимых стран пришлось на позднеимперский и советский период истории. Производства планировались и создавались как части большого экономического механизма, с учетом климата, природных ресурсов, демографии и склонностей населения. И работали эффективно именно вместе.

После распада Советского союза экономики отдельных республик оказались в положении токаря или фрезеровщика, который всю жизнь проработал на заводе, а потом – тот растаял в воздухе вместе со всеми цехами и рабочими. Другого производства нет, и условный токарь вынужден перед пенсией стать грузчиком или заниматься мелким кустарным ремонтом. Но к прежней жизни можно вернуться, восстановив производство.

Большая жизнь

Посмотрим конкретные суммы. Таджикистанцы, работающие в России, переводят домой около $2,6 млрд в год (данные 2019-го). По официальным данным республиканских властей, их в России менее 500 тысяч человек, а по альтернативным оценкам – 1,2 млн.

Первое выступление президента Узбекистана Шавката Мирзиёева на заседании Высшего совета ЕАЭС
Ruptly
Первое выступление Шавката Мирзиёева на саммите ЕАЭС — видео
Путем нехитрых вычислений мы получаем переводы в 2,1-5,3 тысячи долларов на одного человека в год, а уровень ВВП, приходящийся на одного таджикистанца дома, – 3 тысячи долларов (2018). Если в доход работодателя и на жизнь самого трудового мигранта уходит хотя бы столько же денег или даже половина названной суммы, то возможности заработать в российской экономике даже при неблагоприятных условиях существенно выше, чем на родине.

Почему? Это эффект участия в большом деле. Мигранты из Центральной Азии, например, участвовали в строительстве и реконструкции 10 крупных спортивных объектов накануне чемпионата мира по футболу, который прошел в РФ в 2018 году. Оказавшись в странах ЕАЭС, люди получают шанс участвовать в подобных масштабных проектах - и прибылях от них.

В список журнала Forbes входят минимум трое уроженцев Узбекистана с капиталом более 1 млрд долларов, эмигрировавших в страны ЕАЭС и достигших там больших успехов в бизнесе. Посольство Таджикистана в Москве собрало сведения о 100 уроженцах республики, ставшие в России долларовыми миллионерами. Еще тысячи людей просто сделали карьеру и добились достатка большего, чем тот, на которой могли рассчитывать в рамках национальной экономики.

Директор департамента развития интеграции ЕЭК Гоар Барсегян
Фото из личного архива Гоар Барсегян
Гоар Барсегян о том, что даст Узбекистану статус наблюдателя при ЕАЭС
Сейчас в ЕАЭС имеет соглашения о зонах свободной торговле (ЗСТ) с Сингапуром, Вьетнамом, Ираном и Сербией. Еще 7 стран, включая Китай и Израиль, ведут переговоры о создании ЗСТ. А 50 государств, среди которых Япония, Южная Корея и Чили, обсуждают форматы сотрудничества с евразийским объединением.

Присоединяться ли к проекту Узбекистану и Таджикистану – дело руководства этих государств. Но миллионы граждан двух республик каждый год выбирают ЕАЭС, выезжая на заработки в Россию и Казахстан. Они уже сейчас уходят в новую экономическую реальность.

Тема:
Узбекистан и ЕАЭС: перспективы возможной интеграции (67)
Теги:
ЕАЭС, Таджикистан, Узбекистан



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