Узбекистан на пороге ЕАЭС: что ждет республику и подтянется ли Таджикистан?

В течение 2021 года планируется подготовить соглашение о преференциальной торговле с организацией, до 2025-го – окончательно решить вопрос о полноценном членстве.
Потенциальное вступление Узбекистана в ЕАЭС ставит ребром вопрос о перспективах Таджикистана, который оказывается "окружен" странами евразийской организации. Поэтому Душанбе также необходимо выработать свою модель сотрудничества с расширяющимся интеграционным объединением. И искать способы решать с его помощью свои экономические проблемы.
Экономическая теснота
В Узбекистане каждый год в среднем прибавляется 60 тысяч человек, входящих в трудоспособный возраст, но не способных найти работу в стране. Чтобы самостоятельно решить проблему безработицы, Ташкент должен был бы создавать около 1,5 тысячи рабочих мест ежедневно. А это совершенно нереально, ведь даже текущая программа занятости дает менее 300, включая сезонные низкие ставки.
В Таджикистане ситуация немногим лучше. По данным Статкомитета РТ, в 2010-2018 гг. трудоспособное население выросло на 925 тысяч человек, а занятое – на 193 тысячи. Актуальная численность незанятого трудоспособного населения республики около 1,7 млн человек, или 18% всего населения. Это данные касаются периода до пандемии, сейчас ситуация ухудшилась.
Так что у Узбекистана и Таджикистана одинаковые проблемы, для которых есть очень узкий набор решений: экспорт рабочей силы, получение бо́льших объемов капитала и доступ к новым рынкам для сбыта производимых товаров. ЕАЭС – единственное направление движения, где все эти возможности открываются, причем без сверхусилий.
Что даст интеграция?
Ожидаемый эффект от вступления Узбекистана в ЕАЭС смоделировал экономист Юрий Кофнер из Института интеграции рынков (Мюнхен). Согласно его расчетам, ВВП республики должен вырасти в краткосрочной перспективе на 1,6% за счет увеличения экспорта товаров в другие государства объединения и еще на 2,4% (1,2 млрд долларов) за счет трудовой миграции. Показатели у Таджикистана стали бы еще более существенными – прирост не менее 6,3% ВВП. Подчеркнем, это итоги лишь первых 1-2 лет, а дальше выигрыш должен расти.Почему столь быстрый рост? Так случается, когда человек, работающий, например, дворником, начинает работать по более квалифицированной специальности, полученной в колледже или в вузе. И я говорю не о ситуации отдельных трудовых мигрантов. В подобном положении оказываются целые государства и национальные экономики.
Индустриализация и ускоренное развитие целого ряда ныне независимых стран пришлось на позднеимперский и советский период истории. Производства планировались и создавались как части большого экономического механизма, с учетом климата, природных ресурсов, демографии и склонностей населения. И работали эффективно именно вместе.
После распада Советского союза экономики отдельных республик оказались в положении токаря или фрезеровщика, который всю жизнь проработал на заводе, а потом – тот растаял в воздухе вместе со всеми цехами и рабочими. Другого производства нет, и условный токарь вынужден перед пенсией стать грузчиком или заниматься мелким кустарным ремонтом. Но к прежней жизни можно вернуться, восстановив производство.
Большая жизнь
Посмотрим конкретные суммы. Таджикистанцы, работающие в России, переводят домой около $2,6 млрд в год (данные 2019-го). По официальным данным республиканских властей, их в России менее 500 тысяч человек, а по альтернативным оценкам – 1,2 млн.
Почему? Это эффект участия в большом деле. Мигранты из Центральной Азии, например, участвовали в строительстве и реконструкции 10 крупных спортивных объектов накануне чемпионата мира по футболу, который прошел в РФ в 2018 году. Оказавшись в странах ЕАЭС, люди получают шанс участвовать в подобных масштабных проектах - и прибылях от них.
В список журнала Forbes входят минимум трое уроженцев Узбекистана с капиталом более 1 млрд долларов, эмигрировавших в страны ЕАЭС и достигших там больших успехов в бизнесе. Посольство Таджикистана в Москве собрало сведения о 100 уроженцах республики, ставшие в России долларовыми миллионерами. Еще тысячи людей просто сделали карьеру и добились достатка большего, чем тот, на которой могли рассчитывать в рамках национальной экономики.
Присоединяться ли к проекту Узбекистану и Таджикистану – дело руководства этих государств. Но миллионы граждан двух республик каждый год выбирают ЕАЭС, выезжая на заработки в Россию и Казахстан. Они уже сейчас уходят в новую экономическую реальность.