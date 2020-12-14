Узбекистан на пороге ЕАЭС: что ждет республику и подтянется ли Таджикистан?

Лидеры стран Евразийского экономического союза утвердили принятие Узбекистана в ряды организации в качестве государства-наблюдателя. Стратегические документы республики говорят о том, что это – первый шаг в углублении сотрудничества с ЕАЭС.

В течение 2021 года планируется подготовить соглашение о преференциальной торговле с организацией, до 2025-го – окончательно решить вопрос о полноценном членстве.

Потенциальное вступление Узбекистана в ЕАЭС ставит ребром вопрос о перспективах Таджикистана, который оказывается "окружен" странами евразийской организации. Поэтому Душанбе также необходимо выработать свою модель сотрудничества с расширяющимся интеграционным объединением. И искать способы решать с его помощью свои экономические проблемы.

Экономическая теснота

В Узбекистане каждый год в среднем прибавляется 60 тысяч человек, входящих в трудоспособный возраст, но не способных найти работу в стране. Чтобы самостоятельно решить проблему безработицы, Ташкент должен был бы создавать около 1,5 тысячи рабочих мест ежедневно. А это совершенно нереально, ведь даже текущая программа занятости дает менее 300, включая сезонные низкие ставки.

И Узбекистан, и Таджикистан не справляются с демографическими вызовами. Численность трудоспособного населения растет быстрее, чем экономика и количество рабочих мест, ставя оба государства в зависимость от трудовой миграции. Причем идет она преимущественно в государства ЕАЭС: Россию и Казахстан. Переводы мигрантов, по данным последних исследований Мирового банка и Департамента статистики Евразийской экономической комиссии, составляют не менее 13,4% ВВП Узбекистана и более 31% ВВП Таджикистана.

В Таджикистане ситуация немногим лучше. По данным Статкомитета РТ, в 2010-2018 гг. трудоспособное население выросло на 925 тысяч человек, а занятое – на 193 тысячи. Актуальная численность незанятого трудоспособного населения республики около 1,7 млн человек, или 18% всего населения. Это данные касаются периода до пандемии, сейчас ситуация ухудшилась.

Только чтобы притормозить этот рост безработицы Таджикистан должен создавать более 280 рабочих мест ежедневно. Попытки механически ограничить рост населения, как это было сделано в Китае, не подходят. Проблемы остры уже сейчас, а изменения демографической политики имеют отложенный эффект — минимум в 10-20 лет. Если вообще окажутся эффективными.

Так что у Узбекистана и Таджикистана одинаковые проблемы, для которых есть очень узкий набор решений: экспорт рабочей силы, получение бо́льших объемов капитала и доступ к новым рынкам для сбыта производимых товаров. ЕАЭС – единственное направление движения, где все эти возможности открываются, причем без сверхусилий.

Что даст интеграция?

Ожидаемый эффект от вступления Узбекистана в ЕАЭС смоделировал экономист Юрий Кофнер из Института интеграции рынков (Мюнхен). Согласно его расчетам, ВВП республики должен вырасти в краткосрочной перспективе на 1,6% за счет увеличения экспорта товаров в другие государства объединения и еще на 2,4% (1,2 млрд долларов) за счет трудовой миграции. Показатели у Таджикистана стали бы еще более существенными – прирост не менее 6,3% ВВП. Подчеркнем, это итоги лишь первых 1-2 лет, а дальше выигрыш должен расти.

Индустриализация и ускоренное развитие целого ряда ныне независимых стран пришлось на позднеимперский и советский период истории. Производства планировались и создавались как части большого экономического механизма, с учетом климата, природных ресурсов, демографии и склонностей населения. И работали эффективно именно вместе.

Почему столь быстрый рост? Так случается, когда человек, работающий, например, дворником, начинает работать по более квалифицированной специальности, полученной в колледже или в вузе. И я говорю не о ситуации отдельных трудовых мигрантов. В подобном положении оказываются целые государства и национальные экономики.

После распада Советского союза экономики отдельных республик оказались в положении токаря или фрезеровщика, который всю жизнь проработал на заводе, а потом – тот растаял в воздухе вместе со всеми цехами и рабочими. Другого производства нет, и условный токарь вынужден перед пенсией стать грузчиком или заниматься мелким кустарным ремонтом. Но к прежней жизни можно вернуться, восстановив производство.

Большая жизнь

Посмотрим конкретные суммы. Таджикистанцы, работающие в России, переводят домой около $2,6 млрд в год (данные 2019-го). По официальным данным республиканских властей, их в России менее 500 тысяч человек, а по альтернативным оценкам – 1,2 млн.

Путем нехитрых вычислений мы получаем переводы в 2,1-5,3 тысячи долларов на одного человека в год, а уровень ВВП, приходящийся на одного таджикистанца дома, – 3 тысячи долларов (2018). Если в доход работодателя и на жизнь самого трудового мигранта уходит хотя бы столько же денег или даже половина названной суммы, то возможности заработать в российской экономике даже при неблагоприятных условиях существенно выше, чем на родине.

Почему? Это эффект участия в большом деле. Мигранты из Центральной Азии, например, участвовали в строительстве и реконструкции 10 крупных спортивных объектов накануне чемпионата мира по футболу, который прошел в РФ в 2018 году. Оказавшись в странах ЕАЭС, люди получают шанс участвовать в подобных масштабных проектах - и прибылях от них.

В список журнала Forbes входят минимум трое уроженцев Узбекистана с капиталом более 1 млрд долларов, эмигрировавших в страны ЕАЭС и достигших там больших успехов в бизнесе. Посольство Таджикистана в Москве собрало сведения о 100 уроженцах республики, ставшие в России долларовыми миллионерами. Еще тысячи людей просто сделали карьеру и добились достатка большего, чем тот, на которой могли рассчитывать в рамках национальной экономики.

Сейчас в ЕАЭС имеет соглашения о зонах свободной торговле (ЗСТ) с Сингапуром, Вьетнамом, Ираном и Сербией. Еще 7 стран, включая Китай и Израиль, ведут переговоры о создании ЗСТ. А 50 государств, среди которых Япония, Южная Корея и Чили, обсуждают форматы сотрудничества с евразийским объединением.

Присоединяться ли к проекту Узбекистану и Таджикистану – дело руководства этих государств. Но миллионы граждан двух республик каждый год выбирают ЕАЭС, выезжая на заработки в Россию и Казахстан. Они уже сейчас уходят в новую экономическую реальность.