"Степной орел": чем Казахстану выгодно участие в учениях США — эксперт

На фоне беспрецедентного роста военно-политической напряженности в мире, республика планирует провести на своих полигонах в июле очередные совместные маневры с участием войск Америки, Великобритании и Канады.

Военное и военно-техническое сотрудничество Казахстана с США и НАТО развивается параллельно с союзными обязательствами республики в формате ОДКБ, и в этой "многовекторности" присутствует концептуальное и принципиальное противоречие. Совместные военные маневры c западными странами вблизи российских границ настораживают Москву и других союзников по ОДКБ.

На фоне беспрецедентного роста военно-политической напряженности в мире, Казахстан планирует провести на своих полигонах в июле очередные совместные маневры с участием войск США, Великобритании и Канады. Мероприятие выглядит слишком "равноудаленным" от России, которая считает Казахстан основным стратегическим союзником, и действует в соответствии с программой двустороннего стратегического партнерства в военной области на 2019- 2021 годы.

Целью совместных учений "Степной орел" в 2021 году декларирована отработка "организации управления подразделениями, взаимодействия международных контингентов, а также по проведению штабных процедур, применяемых в многонациональных штабах". Если упростить, планируется обучение казахстанских войск действиям по стандартам и в составе войск НАТО.

Казахстан окружен дружественными странами, но войсковые операции Североатлантического альянса на казахстанских полигонах представляются военной угрозой сопредельной России, и звеньями одной цепи событий, происходящих на военных полигонах стран Балтии, Украины, Грузии. Безусловно, в Казахстане военнослужащие США и НАТО проводят рекогносцировку, то есть знакомятся с климатическими и прочими условиями вероятного театра военных действий (в Южной Сибири). Здесь можно поразмышлять и об угрозах другим соседним странам. На учения "Степной орел" организаторы обычно приглашают военнослужащих Узбекистана и Таджикистана, реже – представителей Кыргызстана (в Пентагоне Бишкек считается слишком "одновекторным" союзником Москвы). Не говоря уже о китайских партнерах. Таковы особенности геополитической игры США в Центральной Азии.

Совмещение несовместимого

Казахстан укрепляет сотрудничество с Россией в формате Евразийского экономического союза и ОДКБ, что предусматривает взаимную военную помощь. И одновременно развивает взаимодействие с НАТО и Евросоюзом. Министр обороны РК Нурлан Ермекбаев активно и практически синхронно взаимодействует с российским министром обороны Сергеем Шойгу и с командующим Центральным командованием Вооруженных Сил США Кеннетом Маккензи – по совместным программам, мероприятиям оперативной и боевой подготовки. Это выглядит странно на фоне полного разрыва отношений НАТО с Россией.

Совместные учения альянса "Степной орел" регулярно проводятся в Казахстане с 2003 года, и содержат тактические занятия (тренировки) в подразделениях и штабах всех уровней. Для участия в них ежегодно привлекаются более 1500 военнослужащих, а также эксперты различных штабов НАТО, иностранные военные наблюдатели. В ходе учений войска отрабатывают боевые задачи, патрулирование местности и населенных пунктов, службу на блокпостах, сопровождение и конвоирование гуманитарных грузов. По информации альянса, подобные компоненты, алгоритмы и протоколы, создают "основы для определения партнерских сил и возможностей, которые могли бы быть доступны Североатлантическому союзу для многонациональных тренировок, учений и операций. Этот процесс еще больше улучшает взаимодействие с войсками союзников". Отработка оперативной совместимости войск в ходе совместных учений, трансформация военного образования и другие программы НАТО последовательно стирают грань между партнерами и союзниками.

Процесс добровольный, однако, партнерские программы, индивидуальные планы, миротворческая риторика и акцент на контртеррористические совместные операции альянса в странах Центральной Азии – все же являются механизмами мягкого принуждения к постепенному переходу войсковых соединений на натовские стандарты (структуру, тактику, принципы боевого управления). Казахстан приобретает разведывательные самолеты производства США, что может затруднить взаимодействие с союзными войсками ОДКБ. Разнонаправленная политика рождает "разнонаправленные войска", полезность которых для Казахстана и других стран Центральной Азии неочевидна.

Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан также взаимодействуют с НАТО (с декабря 1991 года) в Совете североатлантического сотрудничества. Будучи равноправными членами Организации договора коллективной безопасности, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан пытаются совместить несовместимое (Узбекистан в 2012 году свое участие в ОДКБ приостановил). С другой стороны, неконструктивная западная риторика о несуществующих угрозах со стороны России, неоднозначные достижения НАТО в Афганистане, Ираке, Сирии и Ливии позволяют усомниться в практической ценности новых стандартов, передаваемого опыта и вооружений альянса.

Возможно, суть парадокса – в сопутствующих западных инвестициях. Военно-политическая активность США в регионе развивается в рамках формата С5+1 и подкрепляется финансовыми вливаниями (сотни миллионов долларов) через Центрально-Азиатское инвестиционное партнерство.

Бремя независимости

Госдепартамент отмечает, что Казахстан является приоритетным стратегическим партнером США, которые рассчитывают на продолжение сотрудничества с ним по широкому кругу вопросов, включая военные и военно-технические. Казахстанско-американское военное сотрудничество регламентируют двусторонние документы – "Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области обороны и военных отношений между Министерством обороны РК и Министерством обороны Соединенных Штатов" (от 14 февраля 1994 года) и ряд соответствующих договоров (в 2017 году Казахстан и США договорились о сотрудничестве в военной сфере с 2018 по 2022 год). Эти документы ко многому обязывают, направляют реформирование и развитие вооруженных сил по стандартам НАТО. Пентагон участвует в подготовке командного состава ВС Казахстана.

Заместитель помощника генсека НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Джеймс Аппатурай отмечает: "Казахстан и Узбекистан, пожалуй, самые активные партнеры НАТО. Если брать просто статистику, число мероприятий, то Казахстан окажется на первом месте".

С начала операции Международных сил содействия безопасности в Афганистане Казахстан помогал войскам коалиции в рамках реализации соглашений о транзите грузов с НАТО, а также двусторонних договоренностей с США. Это касалось и каспийского порта Актау. Неслучайно в 2018 году была сделана попытка развертывания на Каспии военных баз США – вблизи или на территории портов Актау и Курык. Активная дипломатия России помогла тогда прикаспийским государствам договориться о морских границах. Конвенция исключает присутствие в акватории Каспийского моря военных объектов и вооруженных сил некаспийских стран.

Национальная безопасность многомерна. Специалисты США продолжают исследования в военно-биологической лаборатории в Алматы, Пентагон с 2017 года участвует в охране центра низкообогащенного урана. Фонд "Сорос-Казахстан" стремится формировать негативное отношение казахстанского общества к совместной с Россией эксплуатации космодрома "Байконур". Американская "забота" присутствует и в принятом правительством Казахстана "Стратегическом плане развития до 2025 года". План разработан при участии компании BCG (The Boston Consulting Group), которая не скрывает заинтересованности в интеграции Казахстана в мировую экономику на условиях и под контролем США.

Казахстан все еще находится на сложном социально-экономическом и военно-политическом перепутье. И стремится использовать США в качестве дополнительного гаранта своего суверенитета. С точки зрения американских интересов, Казахстан является важным источником энергетических ресурсов, и наряду с Узбекистаном играет важную роль в системе региональной безопасности. Экс-посол США в Таджикистане и Казахстане Ричард Хогланд ранее заявил, что Центральная Азия "ощущает колониальное наследие советской и российской империй", и лишь благодаря помощи Запада избавляется от этого мрачного "советско-византийского наследства". А нынешний госсекретарь США Энтони Блинкен высказался предметнее и отметил большие возможности для американского бизнеса: "Мы помогаем создать региональный энергетический рынок для подключения 1,6 млрд. потребителей в Южной Азии к огромным запасам природного газа и гидроэнергии Центральной Азии".

Во всех областях двустороннего сотрудничества заметно преобладает потребительское отношение американцев. При этом Россия бескорыстно заинтересована в развитии сильного и дружественного Казахстана, вместе с которым можно обеспечить надежную защиту южных рубежей пространства ОДКБ.