Новый уровень сотрудничества: казахстанская торговая миссия посетит Ташкент

ТАШКЕНТ, 11 сен – Sputnik. В столице Узбекистана 11-12 сентября проходит торгово-экономическая миссия с участием ведущих товаропроизводителей Казахстана. Организаторами визита представительной делегации в Ташкент стали Внешнеторговая палата Казахстана, Национальная палата предпринимателей РК "Атамекен", а также Министерство торговли и интеграции республики. Принимающей стороной выступает Торгово-промышленная палата Узбекистана.

Казахстанскую делегацию представляют 23 компании, работающие в сфере строительства, пищепрома и машиностроения. Среди них TOO “Hyundai Com Trans Kazakhstan”, TОО "PALLANT TRADE", ТОО "Султан-Маркетинг", TOO "SONA lab", Группа компаний "Пионер" и другие производители и предприятия.

Представители деловых кругов Казахстана намерены наладить прямые контакты с узбекскими партнерами и потенциальными покупателями. В рамках миссии запланированы встречи в формате "В2В" для расширения двусторонних связей и заключения новых контрактов.

Узбекистан и Казахстан наращивают свои торгово-экономические связи. Новый импульс политическим и торговым отношениям придал государственный визит первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Ташкент в сентябре 2017-го. Двустороннее сотрудничество продолжило укрепляться и с приходом нового лидера Казахстана – Касым-Жомарта Токаева, посетившего Узбекистан в апреле этого года.

Казахстан входит в пятерку ведущих внешнеэкономических партнеров Узбекистана. Товарооборот между республиками в прошлом году вырос сразу на треть — до 2,5 миллиарда долларов. Узбекистан в свою очередь занимает девятое место в списке внешнеэкономических партнеров Казахстана с долей торговли около 3%.

За первые пять месяцев 2019 года страны наторговали на 1,1 миллиарда долларов, преимущественно за счет узбекского экспорта в Казахстан, который составил 841 миллион долларов.

Казахстан преимущественно экспортирует в Узбекистан пшеницу и муку, а также газ, нефть, алюминий и металлоконструкции. Из Узбекистана на казахстанский рынок поступают, в первую очередь, химическая продукция, автобусы и легковые автомобили, изделия из текстиля, а также фруктовые и овощные соки.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года торговый оборот между странами увеличился на 16%. Однако лидеры государств — Шавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев — на последней встрече в Ташкенте вновь подтвердили, что намерены довести ежегодный товарооборот до 5 миллиардов долларов. Для реализации намеченных планов создан новый международный центр торгово-экономического сотрудничества "Центральная Азия".

Кроме того, с 1 января 2019 года Узбекистан в четыре раза сократил количество категорий товаров, которые облагаются акцизным налогом при ввозе. Если раньше плата взималась за 208 наименований товаров, то теперь лишь за 50 на общую сумму в 9,5 миллиона долларов. Теперь 1 400 позиций казахстанской продукции ввозится в Узбекистан без уплаты акциза. Либерализация таможенной политики страны будет способствовать дальнейшему росту казахстанского экспорта и развитию двусторонней торговли.

Опубликовано на коммерческой основе.