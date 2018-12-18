Лучший из лучших: фильм о мигрантах  "Айка" вошел в шорт-лист  "Оскара"

Создателей драмы поздравил министр культуры и спорта Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы, конкуренцию в борьбе за престижную награду составляют мексиканская, японская, польская и ливанская киноленты.

ТАШКЕНТ, 18 дек - Sputnik. Казахстанский фильм о жизни мигрантов в Москве вошел в шорт-лист кинопремии "Оскар", сообщает РИА Новости.

"Айку" включили в список из девяти картин в категории "Лучший фильм на иностранном языке", также туда вошли мексиканская картина "Рим" режиссера Альфонсо Куарона, обладатель "Золотой пальмовой ветки" в Каннах "Магазинные воришки", лента польского режиссера Павла Павликовского "Холодная война", работа датского режиссера "Виновен" и другие.

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"Поздравляю режиссера Сергея Дворцевого, исполнительницу главной роли Самал Еслямову, продюсера Гульнар Сарсенову и всех, кто работал над производством этой киноленты!" – написал на странице в Facebook министр культуры и спорта Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы.

Международное название фильма-номинанта – "Мой маленький". Он посвящен жизни молодой девушки из Кыргызстана в Москве. После рождения сына в связи со сложными обстоятельствами она оставляет ребенка в больнице, но затем материнский инстинкт берет верх.