Лучший из лучших: фильм о мигрантах  "Айка" вошел в шорт-лист  "Оскара"

ТАШКЕНТ, 18 дек - Sputnik. Казахстанский фильм о жизни мигрантов в Москве вошел в шорт-лист кинопремии "Оскар", сообщает РИА Новости.
"Айку" включили в список из девяти картин в категории "Лучший фильм на иностранном языке", также туда вошли мексиканская картина "Рим" режиссера Альфонсо Куарона, обладатель "Золотой пальмовой ветки" в Каннах "Магазинные воришки", лента польского режиссера Павла Павликовского "Холодная война", работа датского режиссера "Виновен" и другие.
"Поздравляю режиссера Сергея Дворцевого, исполнительницу главной роли Самал Еслямову, продюсера Гульнар Сарсенову и всех, кто работал над производством этой киноленты!" – написал на странице в Facebook министр культуры и спорта Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы.
Международное название фильма-номинанта – "Мой маленький". Он посвящен жизни молодой девушки из Кыргызстана в Москве. После рождения сына в связи со сложными обстоятельствами она оставляет ребенка в больнице, но затем материнский инстинкт берет верх.