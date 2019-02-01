Егор Крид перенес концерт в Ташкенте

Выступление во дворце "Дружба народов" должно было состояться второго февраля, но пройдет гораздо позже.

ТАШКЕНТ, 1 фев - Sputnik. Концерт российского певца Егора Крида в Ташкенте перенесли почти на 2 недели, сообщает Afisha.uz.

Выступление Крида во дворце "Дружба народов" должно было состояться 2 февраля, однако из-за плотного гастрольного графика артиста его перенесли на 15 февраля.

Зрители смогут попасть на перенесенный концерт по ранее купленным билетам или вернуть их с возмещением стоимости. Цена билетов начинается от 100 000 сумов и доходит до миллиона.

Ранее в Ташкент приезжал известный рэп-исполнитель Тимати. Рэпер зарядил энергией весь зал - зрители подпевали ему, поднимали руки в такт песен и отвечали на реплики Тимати.