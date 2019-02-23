Студенты в Ташкенте проверили знание русского языка с помощью текста Шолохова

Темой диктанта стало творчество писателя Михаила Шолохова, текст прочитала студентка, прибывшая в Узбекистан по программе обмена из России.

ТАШКЕНТ, 23 фев – Sputnik. Более ста студентов Ташкентского государственного университета узбекского языка и литературы имени Алишера Навои написали диктант на русском языке по творчеству советского писателя Михаила Шолохова, сообщили в представительстве Россотрудничества в Узбекистане.

Диктант был приурочен к международному дню родного языка, который отмечают 21 февраля с целью защиты языкового и культурного многообразия. Мероприятие организовал действующий при вузе Центр русского языка им. А. С. Пушкина.

Темой диктанта стало творчество писателя Михаила Шолохова, текст прочитала студентка третьего курса Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова, прибывшая в Узбекистан по программе обмена из России.

"Такие мероприятия позволяют узбекистанскому студенчеству больше узнать о русской культуре, о русском языке, увидеть культурную связь братских народов России и Узбекистана", - полагают в Россотрудничестве.

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По данным министерства народного образования Узбекистана, в настоящее время число выпускников вузов по специальностям "русский язык и литература" не покрывает даже половину имеющейся потребности, в начальных классах — только треть. По данным посольства РФ в республике, власти Узбекистана намерены решить проблему дефицита преподавания на русском языке в школах за счет подготовки местных кадров, от приглашения учителей из РФ решено отказаться.